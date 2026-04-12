કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને DA માટે હજુ કેટલી જોવી પડશે રાહ? પગાર પર થશે મોટી અસર, જાણો શું છે કારણ
DA Hike Update: સામાન્ય રીતે કેન્દ્ર સરકાર માર્ચ મહિનામાં હોળીની આસપાસ DA (મોંઘવારી ભથ્થું) વધારાની જાહેરાત કરી દેતી હોય છે, જે વર્ષના પ્રથમ છ મહિના માટે લાગુ પડે છે. એપ્રિલ મહિનાના 10 દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી કર્મચારીઓના DA વધારાની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
- હવે મે મહિનામાં 4 મહિનાનું એરિયર મળશે?
- નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું વિલંબનું અસલી કારણ
- મે મહિનાના પગારમાં જમા થઈ શકે છે મસમોટું એરિયર
DA Hike Update: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની રાહ સતત વધી રહી છે. એપ્રિલ મહિનાના 10 દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ સુધી કર્મચારીઓના DA વધારાની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આ વિલંબને કારણે હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના એપ્રિલ મહિનાના પગાર પર પણ અસર પડવાની શક્યતા છે. ચાલો સમજીએ સમગ્ર મામલો.
શું છે મામલો?
સામાન્ય રીતે કેન્દ્ર સરકાર માર્ચ મહિનામાં હોળીની આસપાસ DA (મોંઘવારી ભથ્થા) વધારાની જાહેરાત કરી દેતી હોય છે. આ વધારો વર્ષના પ્રથમ છ મહિના માટે લાગુ પડે છે. માર્ચ મહિનામાં DAની જાહેરાત થયા બાદ કર્મચારીઓને આગામી મહિનાના પગારમાં વધારો મળી જતો હોય છે, જેમાં જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનાનું એરિયર પણ સામેલ હોય છે. જો કે, આ વખતે ભથ્થાની જાહેરાતમાં વિલંબ થવાને કારણે હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ મે મહિના સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે.
કેન્દ્ર સરકારના ઘણા એવા વિભાગો છે જ્યાં પગારની ગણતરી 15 થી 15 તારીખ સુધી ચાલતી હોય છે. એટલે કે જે પગાર બને છે તે પાછલા મહિનાની 15 તારીખથી ચાલુ મહિનાની 15 તારીખ સુધીનો હોય છે. જો DAની જાહેરાતમાં મોડું થાય, તો શક્ય છે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મે મહિનાના પગારમાં જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ એમ કુલ 4 મહિનાનું DA એરિયર ઉમેરાઈને બેન્ક ખાતામાં જમા થાય.
નિષ્ણાતોનું શું કહેવું છે?
નાણાકીય નિષ્ણાતો આ વાતથી સહમત છે કે, પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં આ વખતે DAમાં થોડો વિલંબ થયો છે. BankBazaarના CEO અધિલ શેટ્ટીએ મનીકંટ્રોલને તેનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, "આ કદાચ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સિક્વન્સિંગ અને 8મા પગાર પંચ (8th CPC)ના ફ્રેમવર્ક તરફના બદલાવને કારણે હોઈ શકે છે, જેના માટે અપડેટેડ પે-સ્ટ્રક્ચર અને મોંઘવારીના ડેટા વચ્ચે તાલમેલ જરૂરી છે."
તેમના મતે, આ વિલંબ ઇરાદાપૂર્વકનો નથી પરંતુ માત્ર સમયની વાત છે. શેટ્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, હાલના ટ્રેન્ડ 2-3 ટકાના નજીવા વધારાનો સંકેત આપી રહ્યા છે, જેનાથી કુલ DA 60 ટકા અથવા 61 ટકાની નજીક પહોંચી શકે છે.
સરકાર પાસે માંગવામાં આવી સ્પષ્ટતા
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અનેક સંગઠનોએ નાણા મંત્રાલયને પહેલા જ પત્ર લખીને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે વહેલી તકે જાહેરાત કરવા અથવા સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માંગ કરી છે. ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના પ્રમુખ મંજીત સિંહ પટેલે કહ્યું કે, સકેન્દ્ર સરકારે DA અંગે કોઈ જાહેરાત કરી નથી કે વિલંબનું કોઈ કારણ પણ જણાવ્યું નથી. સરકારે આ વિલંબ અંગે તાત્કાલિક કોઈ જાહેરાત કરવી જોઈએ અથવા સ્પષ્ટતા જાહેર કરવી જોઈએ.
આ ઉપરાંત કોન્ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ વર્કર્સના એક અન્ય પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, DA સામાન્ય રીતે માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં જાહેર કરવામાં આવતું હતું અને દર વર્ષે એપ્રિલના પ્રથમ અઠવાડિયામાં ત્રણ મહિનાનું એરિયર ચૂકવવામાં આવતું હતું. તેની જાહેરાતમાં થઈ રહેલા વિલંબને કારણે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં ભારે બેચેની અને આશંકા જોવા મળી રહી છે.
