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UPI ATMમાંથી કેટલા ઉપાડી શકો છો PFના પૈસા? આવ્યું અપડેટ, જાણો

PF Withdrawal Limit: સરકારે જાહેરાત કરી છે કે ટૂંક સમયમાં UPI અને ATM દ્વારા PF ઉપાડ શક્ય બનશે. અમલીકરણનું કામ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ મહિનાના અંત સુધીમાં આ સેવા લોકો માટે ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:28 PM IST
UPI ATMમાંથી કેટલા ઉપાડી શકો છો PFના પૈસા? આવ્યું અપડેટ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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