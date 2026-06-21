/UPI ATMમાંથી કેટલા ઉપાડી શકો છો PFના પૈસા? આવ્યું અપડેટ, જાણો

PF Withdrawal Limit: નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) સાથે ભાગીદારીમાં વિકસાવવામાં આવેલ, નવી સુવિધાનું ટેસ્ટિંગ પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને તેના લોન્ચ માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પણ જણાવ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં જાહેરાત કરવામાં આવશે. પરંતુ હવે પ્રશ્ન એ છે કે ATM-UPI દ્વારા તમે કેટલી PF રકમ ઉપાડી શકો છો?
તમે કેટલી PF રકમ ઉપાડી શકો છો?
ખરેખર, ATM-UPI દ્વારા કેટલા પૈસા ઉપાડી શકાય છે? આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કે માહિતી આપવામાં આવી નથી, પરંતુ વર્તમાન PF ઉપાડ નિયમોમાં કોઈ ફેરફારની અપેક્ષા નથી. વર્તમાન PF ઉપાડ નિયમો સમાન રહેવાની અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે UPI-આધારિત ATM 75 ટકા સુધી રકમ ઉપાડવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
75% ઉપાડ
ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે UPI અને UPI-સક્ષમ ATMનો ઉપયોગ કરીને, EPF બેલેન્સના 75% સુધી તાત્કાલિક બેંક ખાતામાં ઉપાડી શકાય છે. એક્સપર્ટના મતે, આ સુવિધા કાગળકામ અને વિલંબ ઘટાડશે.
PF ઉપાડ
હાલમાં, PF ભંડોળ ઉપાડવા માટે, સભ્યોએ સામાન્ય રીતે અરજી દાખલ કરવી પડે છે અને પછી મંજૂરી માટે રાહ જોવી પડે છે. દાવો દાખલ કર્યાના 15થી 20 દિવસની અંદર ભંડોળ ખાતામાં જમા થવાની અપેક્ષા છે, પરંતુ આ ફેરફાર હવે તાત્કાલિક ઉપાડની મંજૂરી આપે છે.
5 લાખ રૂપિયાની સુધી
આ ફેરફારો ઉપરાંત, સરકારે PF દાવાઓ માટે સ્વ-પતાવટ મર્યાદા 1 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરી છે. વધુમાં, સભ્યો બહુવિધ દસ્તાવેજો પર આધાર રાખવાને બદલે તેમની ઓળખ ચકાસવા માટે UMANG એપ દ્વારા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ટેકનોલોજી (FAT)નો ઉપયોગ કરી શકે છે.
EPF 3.0 લાંબા સમયથી રાહ
EPFO 3.0 અપડેટ લાંબા સમયથી ચર્ચામાં છે અને હવે તે લગભગ પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. એકવાર લોન્ચ થયા પછી, PF વપરાશકર્તાઓને હવે કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં અને તેમની રમકનું સરળ ઍક્સેસ મળશે.