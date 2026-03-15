SBI માંથી 75 લાખની Home Loan લેવા માટે કેટલો પગાર હોવો જોઈએ, કેટલી આવશે EMI?
SBI Home Loan: સરકારી બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 7.10 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે હોમ લોન ઓફર કરે છે. કેનેરા બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક પણ સસ્તા વ્યાજ દરે હોમ લોન ઓફર કરે છે. SBIમાં પણ સસ્તા દરે લોન ઓફર કરવામાં આવે છે.
SBI Home Loan: ગયા વર્ષે રેપો રેટમાં 1.25 ટકાના ઘટાડા બાદ, હોમ લોનના વ્યાજ દરમાં પણ ઘટાડો થયો છે. ઓછા વ્યાજ દરોને કારણે સામાન્ય લોકો પર EMIનો બોજ પણ ઓછો થયો છે. દેશના મુખ્ય લોન આપનારાઓ પણ 7.10 ટકાથી શરૂ થતી હોમ લોન ઓફર કરી રહ્યા છે.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) પણ તેના ગ્રાહકોને ખૂબ જ આકર્ષક વ્યાજ દરો ઓફર કરી રહી છે. SBI ગ્રાહકો હવે માત્ર 7.25 ટકાથી શરૂ થતી હોમ લોન મેળવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે SBI તરફથી 30 વર્ષ માટે 7.25 ટકાના વ્યાજ દરે 75 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન મેળવવા માટે માસિક પગાર કેટલો હોવો જોઈએ અને માસિક EMI કેટલી આવશે.
75 લાખની હોમ લોન મેળવવા માટે જરૂરી પગાર કેટલો છે?
State Bank of India તેના ગ્રાહકોને 7.25 ટકાથી શરૂ થતી હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે. SBI તરફથી 30 વર્ષ માટે 7.25 ટકાના વ્યાજ દરે 75 લાખની હોમ લોન મેળવવા માટે, તમારો માસિક પગાર આશરે 100,000 રૂપિયા હોવો જોઈએ.
આ ગણતરી મુજબ, તમારા નામે બીજી કોઈ એક્ટિવ લોન ન હોવી જોઈએ. SBI તરફથી 7.25 ટકાના વ્યાજ દરે 30 વર્ષ માટે 75 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન મેળવવા માટે, તમારે દર મહિને આશરે 50,000 રૂપિયાની EMI ચૂકવવી પડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે હોમ લોનના કિસ્સામાં, તમારા પગારનો લગભગ અડધો ભાગ EMIમાં જાય છે.
કઈ બેંક સૌથી સસ્તી હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે?
એક અહેવાલ મુજબ, જાહેર ક્ષેત્રની બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 7.10 ટકાથી શરૂ થતા સૌથી ઓછા વ્યાજ દરે હોમ લોન ઓફર કરે છે. વધુમાં, કેનેરા બેંક 7.15 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે, પંજાબ નેશનલ બેંક 7.20 ટકાથી અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક 7.30 ટકાથી શરૂ થતા વ્યાજ દરે હોમ લોન ઓફર કરે છે.
જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સારો હોય, તો તમે તમારી બેંક સાથે વ્યાજ દરમાં ડિસ્કાઉન્ટની પણ ચર્ચા કરી શકો છો. સારો ક્રેડિટ સ્કોર ઘણીવાર બેંકો તમને વધુ સારા વ્યાજ દર ઓફર કરી શકે છે. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો હોય, તો બેંક તમારી લોન અરજીને નકારી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
