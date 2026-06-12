Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ઉંમર પ્રમાણે કેટલી હોવી જોઈએ તમારી બચત? આ છે બચતનો સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા, જેનાથી ક્યારેય નહીં આવે આર્થિક તંગી

ઉંમર પ્રમાણે કેટલી હોવી જોઈએ તમારી બચત? આ છે બચતનો 'સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા', જેનાથી ક્યારેય નહીં આવે આર્થિક તંગી

Investments Savings Rule: ઘણા ભારતીય વેલ્થ મેનેજર્સનું કહેવું છે કે, ભારતમાં સોશિયલ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ દરેક નાગરિક માટે નથી, તેથી અહીં માત્ર બેન્ક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા રાખવાને બદલે 'એસેટ એલોકેશન' પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ભારતમાં મોંઘવારી દરને માત આપવા માટે 50% બચત ઈક્વિટી અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં અને બાકીની ફિક્સ્ડ ઈનકમમાં હોવી જોઈએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:06 PM IST
ઉંમર પ્રમાણે કેટલી હોવી જોઈએ તમારી બચત? આ છે બચતનો 'સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા', જેનાથી ક્યારેય નહીં આવે આર્થિક તંગી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
20 ચોગ્ગા, 1 સિક્સર, 103 રન... વૈભવ સૂર્યવંશીના માર્ગ પર નાનો ભાઈ આશીર્વાદ
Ashirwad Sooryavanshi41 min ago
2
Indian Ships44 min ago
3
8th Pay Commission2 hrs ago
4
anxiety2 hrs ago
5
Gold price today2 hrs ago