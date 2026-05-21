/PM સૂર્ય ઘર યોજનામાં કેટલી મળશે સબસિડી? જાણો કેવી રીતે ઉઠાવવો સ્કીમનો ફાયદો; વીજળીનું બિલ થશે ઓછું

PM Surya Ghar Yojana: મફત વીજળી યોજના અંતર્ગત દેશભરમાં સૌર ઊર્જાને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં ઝડપથી કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરમાં એક કરોડ ઘરોની છત પર સોલર પેનલ લગાવીને ગ્રાહકોને દર મહિને 300 યુનિટ સુધી મફત વીજળી પૂરી પાડવાનો છે.
PM Surya Ghar Yojana: પીએમ સૂર્ય ઘર યોજના (PM Surya Ghar Yojana) નો લાભ લેવાની અંતિમ તારીખ માર્ચ 2027 સુધી છે. આ માહિતી સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર ઇન્દ્રદેવ કુમારે આપી છે. તેમણે સામાન્ય ગ્રાહકોને સ્વચ્છ ઊર્જા સાથે જોડવા અને વીજળીના ખર્ચમાં રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્યથી વીજ વિભાગ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારની આ મહત્વાકાંક્ષી 'પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર મફત વીજળી યોજના'નો વધુમાં વધુ લાભ ઉઠાવવા અપીલ કરી છે.
લાંબા સમય સુધી મળશે મફત વીજળીનો લાભ
તેમણે જણાવ્યું કે આ યોજના હેઠળ ગ્રાહકો પોતાના ઘરોમાં સોલર પેનલ લગાવીને માત્ર વીજળીના બિલમાં જ ઘટાડો નહીં કરી શકે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી મફત વીજળીનો લાભ પણ મેળવી શકશે. તેમણે ઉમેર્યું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સોલર પ્લાન્ટ લગાવવા પર આકર્ષક ગ્રાન્ટ (સબસિડી) આપવામાં આવી રહી છે, જેનાથી ગ્રાહકો પર આર્થિક બોજ ઘણો ઓછો થઈ જશે. આ લાભ લેવાની છેલ્લી તારીખ માર્ચ 2027 નક્કી કરવામાં આવી છે.
સોલર પેનલની વીજળીનો ઘરમાં કરો ઉપયોગ
સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયરે જણાવ્યું કે આમાં 80 હજારથી લઈને બે લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ થશે. સોલર પેનલથી ઉત્પાદિત વીજળીનો ઉપયોગ ઘરના કામોમાં કરી શકાય છે. જો વીજળીનું ઉત્પાદન ગ્રાહકની જરૂરિયાત કરતાં વધુ હોય, તો વધારાની વીજળી ગ્રીડમાં મોકલીને વીજળીના બિલમાં એડજસ્ટ (સમાયોજિત) કરી શકાય છે.
વીજળીના બિલમાં રાહત
આ યોજનાના માધ્યમથી માત્ર વીજળીના બિલમાં જ ઘટાડો નહીં થાય, પરંતુ વધારાની વીજળીનું ઉત્પાદન કરીને ગ્રાહકો તેને ગ્રીડમાં વેચીને આવકનો વધારાનો સ્ત્રોત પણ મેળવી શકશે. યોજના હેઠળ પાત્ર ગ્રાહકોને સોલર પ્લાન્ટ લગાવવા પર સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મહત્તમ 78,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી આપવામાં આવી રહી છે. 1 કિલોવોટની ક્ષમતા પર 30,000 રૂપિયા, 2 કિલોવોટ પર 60,000 રૂપિયા અને 3 કિલોવોટ પર 78,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી મળવાપાત્ર છે. આ સબસિડી નક્કી કરેલી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ સીધી લાભાર્થીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેનાથી પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત થાય છે.
ઓનલાઈન અરજી અને મંજૂરી પ્રક્રિયા
અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન અને સરળ રાખવામાં આવી છે. ઈચ્છુક વ્યક્તિ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરીને અરજી કરી શકે છે. અરજી કર્યા પછી સંબંધિત ડિસ્કોમ (Discom) પાસેથી મંજૂરી મેળવવી ફરજિયાત રહેશે.
ઇન્સ્ટોલેશન પછીની ઔપચારિકતાઓ અને લોન સુવિધા
મંજૂરી મળ્યા બાદ સોલર પેનલ લગાવીને નેટ મીટરની વિગતો અને બેંક ખાતાની માહિતી પોર્ટલ પર અપલોડ કરવાની રહેશે. તમામ ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ થયા પછી સબસિડીની રકમ સીધી બેંક ખાતામાં મોકલી દેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, 3 કિલોવોટ સુધીના સોલર પ્લાન્ટ માટે આશરે 7% વ્યાજ દરે ગેરંટી વગર લોનની સુવિધા પણ આપવામાં આવી રહી છે, જેથી સામાન્ય નાગરિકોને આર્થિક સહાય મળી શકે.
શું છે પાત્રતાની શરતો?
યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજદાર ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ. ઘરની છત સોલર પેનલ માટે યોગ્ય હોવી જોઈએ. વેલિડ (માન્ય) વીજળી કનેક્શન હોવું જરૂરી છે. અગાઉ અન્ય કોઈ સોલર સબસિડી યોજનાનો લાભ લીધેલો ન હોવો જોઈએ.
જરૂરી દસ્તાવેજો
અરજી કરવા માટે ઓળખપત્ર (જેમ કે આધાર કાર્ડ વગેરે), લેટેસ્ટ વીજળીનું બિલ, બેંક પાસબુક, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી જરૂરી દસ્તાવેજો છે. વિગતવાર માહિતી માટે ઈચ્છુક વ્યક્તિ કામકાજના દિવસોમાં પ્રોજેક્ટ ઓફિસર, યુપીનેડા (UPNEDA), રૂમ નંબર 111, વિકાસ ભવન, સૂરજપુર, ગ્રેટર નોઈડા, જિલ્લા ગૌતમબુદ્ધનગરમાં સંપર્ક કરી શકે છે. આ યોજનાને દેશમાં સ્વચ્છ ઊર્જાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.