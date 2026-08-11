/આઝાદી સમયે ભારત પાસે કેટલા રૂપિયા હતા? કેવું હતું દેશનું પ્રથમ બજેટ? જાણો 1947ની કહાની

15 ઓગસ્ટ 1947.... એક તરફ દેશ આઝાદીનો જશ્ન મનાવી રહ્યો હતો તો બીજીતરફ નવા ભારતની સામે સૌથી મોટો સવાલ હતો- દેશને કઈ રીતે ચલાવવો? અંગ્રેજો પાસેથી સત્તાતો મળી ગઈ હતી પરંતુ ભારતને એક મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા નહોતી મળી. દેશ ગરીબી, ઓછા ઔદ્યોગિકીકરણ, અન્નની અછત, નબળું આંતરમાળખા અને વિભાજન બાદ ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો હતો. આજે જે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા લાખો કરોડ રૂપિયાની છે, તે સમયમાં કેન્દ્ર સરકારનું બજેટ કેટલાક 100 કરોડ રૂપિયાના સ્તર પર હતું.
આઝાદી સમયે ખજાનામાં કેટલા રૂપિયા હતા?
15 ઓગસ્ટ 1947ના ભારતની પાસે હાજર કુલ સરકારી રોકડ કે ખજાનીની કોઈ એક સંખ્યા નહોતી, જેને આજના બજેટની જેમ ગણાવી શકાય. તે સમયે બ્રિટિશ ભારતની નાણાકીય સંપત્તિઓ અને દેવાનું વિભાજન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયું હતું. તેથી આઝાદ ભારતની આર્થિક સ્થિતિનો અંદાજ તેના પ્રથમ બજેટથી લગાવી શકાય છે. તત્કાલીન નાણામંત્રી આર.કે.શણ્મુખમ ચેટ્ટીએ 26 નવેમ્બર 1947ના આઝાદ ભારતનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કર્યું હતું. સરકારે તે સમયે 171.15 કરોડની આવકનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. જ્યારે ખર્ચ 197.39 કરોડ રૂપિયા રહેવાનું અનુમાન હતું. એટલે કે શરૂઆત આશરે 26.24 કરોડ રૂપિયાની રાજકીય ખોટથી થઈ રહી હતી.
ક્યારે રજૂ થયું હતું પ્રથમ બજેટ?
ભારતમાં પ્રથમવાર બજેટ 7 એપ્રિલ 1860મા રજૂ થયું હતું. તે સમયે દેશ બ્રિટિશ શાસન હેઠળ હતો. આ બજેટને તે સમયના નાણામંત્રી જેમ્સ વિલ્સને રજૂ કર્યું હતું. તે સમયમાં બજેટનો ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય લોકોની ભલાઈથી વધુ, બ્રિટિશ શાસનની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો હતો. તો આઝાદ ભારતનું પ્રથમ કેન્દ્રીય બજેટ 26 નવેમ્બર 1947ના રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેને તત્કાલીન નાણામંત્રી આર.કે. શણમુખમ ચેટ્ટીએ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટ આઝાદી બાદના શરૂઆતી આર્થિક પડકારને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં દેશમાં પુનર્નિર્માણ અને પાયાની જરૂરિયાત પર ફોકસ કરવામાં આવ્યું હતું.
આઝાદ ભારતનું પ્રથમ બજેટ કેટલા રૂપિયાનું હતું?
આઝાદ ભારતનું પ્રથમ બજેટ માત્ર 171.15 કરોડ રૂપિયાનું હતું. આ બજેટમાં કુલ રેવેન્યુ 171.15 કરોડ, કુલ ખર્ચ 197.29 કરોડ રૂપિયા હતો. આ બજેટમાં રાજકોષીય ખાધ એટલે કે Fiscal Deficit 24.59 કરોડ હતી. ત્યારે ડિફેન્સ પર ફોકસ રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સેક્ટર માટે 92.74 કરોડનું બજેટ રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સમયમાં કુલ ખર્ચના આશરે 46-50% હિસ્સો માત્ર રક્ષા પર ખર્ચ થયો હતો. ભારતના વિભાજનને કારણે વ્યાપક તોફાનો વચ્ચે પ્રથમ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બજેટ સાડા સાત મહિનાનું હતું, ત્યારબાદ આગામી બજેટ 1 એપ્રિલ 1948થી લાગૂ થવાનું હતું.
ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ હતી ખેતી
1947નું ભારત આજના સર્વિસ સેક્ટર અને મેન્યુફેક્ચરિંગવાળા ભારતથી અલગ હતું. અર્થવ્યવસ્થા કૃષિ પર આધારિત હતી. કરોડો લોકોનો જીવનનિર્માહ સીધો ખેતી સાથે જોડાયેલો હતો અને ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા દેશની આર્થિક ગતિવિધિનો મોટો આધાર હતી. સમસ્યા તે હતી કે કૃષિની ઉત્પાદકતા ઓછી હતી. સિંચાઈની સુવિધા સીમિત હતી અને ચોમાસા પર નિર્ભરતા વધુ હતું. તેની સીધી અસર ખાદ્યાન્ન ઉત્પાદન અને લોકોની આવક પર પડતી હતી. આઝાદી બાદ સરકારની સામે સૌથી મોટા પડકારમાંથી એક ખાદ્ય સુરક્ષા અને કૃષિ ઉત્પાદન વધારવાનો પણ હતો.
દેશની કમાણી અને ખર્ચમાં મોટું અંતર
પહેલા બજેટના આંકડા તે સમયની આર્થિક મુશ્કેલીઓને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. સરકારની અંદાજિત મહેસૂલ આવક ₹171.15 કરોડ હતી, જ્યારે ખર્ચ ₹197.39 કરોડ સુધી પહોંચી રહ્યો હતો. એટલે કે સરકારની પાસે જેટલા પૈસા આવવાની આશા હતી, તેનાથી આશરે 26 કરોડનો વધુ ખર્ચ થવાનો હતો. તો લાખો શરણાર્થી પુનર્વાસ, વહીવટના પુનર્ગઠન અને નવી સરહદોની સુરક્ષા જેવી મોટી જવાબદારીઓ અચાનક સામે હતી. ખુદ પહેલા ભાષણમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વિભાજનના પ્રભાવને કારણે આવક અને ખર્ચનું અનુમાન લગાવવું મુશ્કેલ હતું.
પછી કઈ રીતે બદલાઈ દેશની તસવીર?
1947નું ભારત આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળું હતું, પરંતુ તેની પાસે એક મોટી તાકાત હતી વિશાળ માનવ સંસાધન, પ્રાકૃતિક સંસાધન અને એક નવું રાજકીય લોકતાંત્રિક માળખું. ધીમે-ધીમે કૃષિમાં હરિત ક્રાંતિ આવી, ઉદ્યોગોનો વિસ્તાર થયો અને બાદના દાયકામાં સેવા ક્ષેત્ર ઝડપથી આગળ વધ્યું. એટલે કે જે દેશનું આઝાદી સમયે થોડા કરોડોનું સરકારી બજેટ અને મોટા આર્થિક પડકાર હતા, તેણે ધીમે-ધીમે પોતાની અર્થવ્યવસ્થાને દુનિયાની મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થામાં સામેલ કરાવી. તેથી 15 ઓગસ્ટ માત્ર રાજકીય આઝાદીની કહાની નથી. આ તે આર્થિક સફરની કહાની છે, જેણે ભારતને ખુબ નબળી શરૂઆતથી દુનિયાની મોટી આર્થિક શક્તિ બનાવવાનો માર્ગ નક્કી કર્યો.