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આઝાદી સમયે ભારત પાસે કેટલા રૂપિયા હતા? કેવું હતું દેશનું પ્રથમ બજેટ? જાણો 1947ની કહાની

15 ઓગસ્ટ 2026ના ભારતને આઝાદી મળ્યાના 79 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યાં છે. દેશ 80મો સ્વાતંત્રતા દિવસ મનાવવા માટે તૈયાર છે. આ તકે આવો જાણીએ આઝાદી બાદ ભારતનું અર્થતંત્ર કેવું હતું? કેટલો ખજાનો હતો? દેશનું પ્રથમ બજેટ કેવી રીતે નક્કી થયું હતું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:51 PM IST
આઝાદી સમયે ભારત પાસે કેટલા રૂપિયા હતા? કેવું હતું દેશનું પ્રથમ બજેટ? જાણો 1947ની કહાની

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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આઝાદી સમયે ભારત પાસે કેટલા રૂપિયા હતા? કેવું હતું દેશનું પ્રથમ બજેટ? જાણો 1947ની વાત
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