/ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પણ છે કરોડપતિ ! જાણો ડો. હેમાંગ જોશી પાસે કેટલી છે સંપત્તિ

Dr. Hemang Joshi Wealth : દેશમાં હાલ Gen-Zની બોલબાલા છે. જંતર-મંતર પર થયેલા વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શન બાદ ભાજપ Gen-Zને આકર્ષવા માટે સક્રિયપણે યુવા ચહેરાઓને પોતાના પક્ષમાં લાવી રહી છે. આ પ્રયાસના ભાગરૂપે ભાજપે હાલમાં વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીને ભારતીય જનતા યુવા મોરચા (BJYM)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ભાજપના આ પગલાને યુવાનો સાથે જોડાવાના પ્રયાસોને વધુ તેજ કરવા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે હેમાંગ જોશી કોણ છે અને તેઓ કેટલી સંપત્તિના માલિક છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
કોણ છે હેમાંગ જોશી ?
ડો. હેમાંગ જોશી ભાજપની નવી પેઢીના એવા યુવા નેતા છે, જેમણે ટૂંક સમયમાં સંગઠનથી લઈને સંસદ સુધીની નોંધપાત્ર સફર કરી છે. તેમનો જન્મ 31 જાન્યુઆરી, 1991ના રોજ ગુજરાતના પોરબંદરમાં થયો હતો. તેઓ યુવા ભાજપ નેતાઓની નવી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમની જાહેર સેવાની યાત્રા વડોદરા સાથે જોડાયેલી છે.
હેમાંગ જોશી વ્યવસાયે ફિઝીયોથેરાપિસ્ટ છે અને તેમણે ફિઝીયોથેરાપીમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી છે. 2008માં તેઓ ફિઝિયોથેરાપીનો અભ્યાસ કરવા માટે તેમના પિતા સાથે વડોદરા આવ્યા હતા અને પ્રતિષ્ઠિત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી તરીકે પ્રવેશ મેળવ્યો. હેમાંગ જોશી 2008થી 2021 સુધી યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા રહ્યા. શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાઈ જાહેર જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો.
રાજકીય કારકિર્દી
તેમની રાજકીય કારકિર્દીનો મહત્વપૂર્ણ વળાંક જાન્યુઆરી 2022માં આવ્યો, જ્યારે તેમને તત્કાલીન શહેર પ્રમુખ ડૉ. વિજય શાહના નેતૃત્વ હેઠળ વડોદરા નગરપાલિકાની સ્કૂલ કમિટીના ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ. આ દરમિયાન તેમણે સંગઠનાત્મક કામ અને જનસેવામાં પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી.
એપ્રિલ 2024માં ભાજપે તેમને વડોદરા લોકસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવ્યા. તેમણે ભારે બહુમતીથી જીત મેળવી અને પ્રથમ વખત સંસદ સભ્ય બન્યા. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભારતના વિદેશી પ્રતિનિધિમંડળમાં સામેલ થનારા ગુજરાતના એકમાત્ર સાંસદ તરીકે પણ તેમણે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
પાર્ટીમાં તેમની સંગઠન ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને નવેમ્બર 2025માં તેમને ગુજરાતના વિશેષ રોકાણ ક્ષેત્રના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ ડિસેમ્બર 2025માં તેઓ ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ બન્યા અને રાજ્યભરમાં ડિજિટલ મીટિંગ્સ તથા યુવા અભિયાનો દ્વારા કેન્દ્રીય નેતૃત્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
વિવાદમુક્ત છબી ધરાવે છે હેમાંગ જોશી
શિક્ષિત, સૌમ્ય અને વિવાદમુક્ત છબી ધરાવતા હેમાંગ જોશી ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ત્રણેય ભાષાના જાણકાર પણ છે. વડોદરામાં ડિજિટલ એમપી ઓફિસની તેમની પહેલને પણ વ્યાપક પ્રશંસા મળી હતી.
હવે તેમને ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે દેશભરના યુવાનોને પાર્ટી સાથે જોડવાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આગામી વર્ષોમાં Gen-Z સુધી ભાજપનો વિસ્તાર કરવામાં તેમની ભૂમિકા નિર્ણાયક માનવામાં આવી રહી છે.
ડો. હેમાંગ જોશી પાસે કેટલી છે સંપત્તિ?
ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને વડોદરાના સાંસદ ડો. હેમાંગ જોશીએ લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન દાખલ કરેલા સોગંદનામા મુજબ તેમની કુલ સંપત્તિ ₹1.04 કરોડ છે. યુવા નેતા તરીકે તેઓ ભાજપમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.
સોગંદનામા મુજબ ડો. જોશી પાસે આશરે ₹59 લાખની ચલ સંપત્તિ છે, જેમાં બેંક જમા, રોકાણ અને અન્ય નાણાકીય મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત તેમની પાસે અંદાજે ₹45 લાખની અચલ સંપત્તિ છે, જેમાં વડોદરામાં આવેલ રહેણાંક ફ્લેટ મુખ્ય મિલકત તરીકે નોંધાયેલો છે. જોકે તેમની સામે ₹31.80 લાખની લોન અને અન્ય નાણાકીય જવાબદારીઓ પણ નોંધાયેલી છે.
(નોંધ : ડો. હેમાંગ જોશીની સંપત્તિની માહિતી ચૂંટણી પંચમાં દાખલ કરાયેલા સત્તાવાર એફિડેવિટ પર આધારિત છે.)