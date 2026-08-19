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ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પણ છે કરોડપતિ ! જાણો ડો. હેમાંગ જોશી પાસે કેટલી છે સંપત્તિ

Dr. Hemang Joshi Wealth : ભાજપની નવી પેઢીના યુવા નેતા ડો. હેમાંગ જોશી મૂળ પોરબંદરના છે અને તેઓ વ્યવસાયે ફિઝીયોથેરાપિસ્ટ છે. યુવા રાજકારણમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવ્યા બાદ લોકસભામાં તેઓ વડોદરા સીટ પરથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. હાલમાં તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે તેમની રાજકીય સફર અને તેઓ કેટલી સંપત્તિના માલિક છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 19, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:29 PM IST
ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પણ છે કરોડપતિ ! જાણો ડો. હેમાંગ જોશી પાસે કેટલી છે સંપત્તિ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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