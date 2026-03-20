8મું પગાર પંચમાં કેટલું હશે DA, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર શું છે અપડેટ? જાણો કેટલો વધશે તમારો પગાર
- 8માં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.90 થવાની શક્યતા
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટરના આધારે કેવી રીતે નક્કી થાય છે પગાર
- 8માં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આવ્યું મોટું અપડેટ
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) સાથે જોડાયેલી તાજેતરની ગણતરીઓએ 8મા પગાર પંચને લઈને આશાઓ વધુ મજબૂત બનાવી દીધી છે. જો કે, સરકારે હજુ સુધી નવા પગાર પંચની સત્તાવાર જાહેરાત કે તેની ટાઈમલાઈન સ્પષ્ટ કરી નથી, પરંતુ વર્તમાન DAના આંકડા ભવિષ્યના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો એક મહત્વનો સંકેતે આપી રહ્યા છે. આ જ કારણે કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત લોકો આ આંકડાઓ પર ખાસ નજર રાખી રહ્યા છે.
શું છે વિગત?
હાલમાં 7માં પગાર પંચ હેઠળ DA 60 ટકાને પાર પહોંચી ગયું છે. લેબર બ્યુરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025માં CPI-IW ઇન્ડેક્સ 148.2 રહ્યો હતો, જેનાથી જાન્યુઆરી-જૂન 2026 માટે આશરે 2 ટકા DA વધવાની આશા છે. આવી સ્થિતિમાં કુલ DA લગભગ 60.34 ટકા થાય છે, જે સામાન્ય રીતે 60 ટકા ગણીને ચૂકવવામાં આવે છે. આ જ આધારે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હકીકતમાં એ મલ્ટિપ્લાયર હોય છે, જેના દ્વારા કર્મચારીઓનો બેઝિક પગાર નક્કી થાય છે. જો બેઝિક પે 100 માનીએ અને તેમાં 60 ટકા DA (મોંઘવારી ભથ્થું) ઉમેરીએ, તો કુલ રકમ 160 થાય છે. એટલે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આશરે 1.60 બને છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, 8મા પગાર પંચ માટે આ લઘુત્તમ બેઝલાઇન હોઈ શકે છે અને તેનાથી ઓછાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી દેખાય છે.
જો કે, એવા ઘણા ફેક્ટર છે, જે આ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વધુ ઉપર લઈ જઈ શકે છે. કોવિડ-19 દરમિયાન લગભગ 18 મહિના સુધી DA (મોંઘવારી ભથ્થા)ના ત્રણ હપ્તા રોકી દેવામાં આવ્યા હતા, જે પાછળથી ચૂકવવામાં આવ્યા નથી. કર્મચારી સંગઠનોની દલીલ છે કે, જો આ હપ્તા સમયસર મળ્યા હોત, તો આજે DA 60 ટકાથી ઘણું વધારે હોત. આ જ કારણે તેઓ વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.
આ ઉપરાંત પગાર પંચ લાગુ કરવામાં લાગતો સમય પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. જો 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં માનવામાં આવે છે, તો પણ અગાઉનો અનુભવ દર્શાવે છે કે તેને વાસ્તવિક રીતે લાગુ કરવામાં 1-2 વર્ષ લાગી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મોંઘવારી વધવાની સાથે DA પણ સતત વધશે, જેનાથી તે 80 કે 90 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે.
આવી સ્થિતિમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.8 અથવા 1.9 સુધી જવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જો આવું થશે, તો કર્મચારીઓના મૂળ પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. હાલમાં તમામની નજર સરકારના આગામી પગલા પર ટકેલી છે, કારણ કે તે જ નક્કી કરશે કે 8મું પગાર પંચ કર્મચારીઓ માટે કેટલી રાહત લઈને આવશે.
