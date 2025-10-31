8મા પગાર પંચમાં કેટલું હશે પેન્શન, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જાણી લો ગણિત
8th pay commission pension: સામાન્ય રીતે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે દર 10 વર્ષે પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવામાં આવે છે. આ પ્રથાને અનુસરીને, આઠમા પગાર પંચની ભલામણો પણ જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.
8th pay commission pension: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. નવા પગાર પંચ હેઠળ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે પગાર અને પેન્શન બંનેમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. સરકારના પેન્શનર પોર્ટલ અનુસાર, 30 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં 68.72 લાખ પેન્શનરો છે. આમાં નાગરિક, સંરક્ષણ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન, રેલ્વે અને પોસ્ટલ વિભાગના કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો પેન્શન ગણતરીઓ વિશે જાણીએ.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
પેન્શન વધારો નક્કી કરવામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કોઈપણ પગાર પંચમાં પગાર અને પેન્શન વધારા માટે ગુણક તરીકે કાર્ય કરે છે. સાતમા પગાર પંચ માટે, તે 2.57 પર સેટ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો અર્થ છે કે સરકારી કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર છઠ્ઠા પગાર પંચમાં તેમના મૂળ પેન્શન કરતાં 2.57 ગણો વધ્યો હતો.
આઠમા પગાર પંચ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરવામાં આવશે જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ પગાર પંચની ભલામણોને મંજૂરી આપશે. જો સરકાર ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (કહેવા માટે, 2.57 થી 3.0 અથવા 3.68) વધારશે, તો પેન્શનરોનું મૂળ પેન્શન બે ગણું વધી શકે છે.
કમિશનની રચના
તાજેતરમાં, કેન્દ્ર સરકારે આઠમા સેન્ટ્રલ પગાર પંચની રચના માટે નિયમો અને શરતોને મંજૂરી આપી છે. કમિશન 18 મહિનાની અંદર તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરશે, પરંતુ તેની ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે.
નિવૃત્ત સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને કમિશનના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કમિશન 18 મહિનાની અંદર તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરશે, સાથે સાથે સમયાંતરે વચગાળાના અહેવાલો પણ સબમિટ કરશે.
સરકારે ન્યાયાધીશ દેસાઈને કમિશનના વડા તરીકે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (IIM), બેંગ્લોરના પ્રોફેસર પુલક ઘોષને પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય તરીકે અને પેટ્રોલિયમ સચિવ પંકજ જૈનને સભ્ય-સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો. સરકારે કહ્યું કે કમિશન સંરક્ષણ સેવાઓના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સહિત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં અને સેવાની શરતોમાં ફેરફારની ભલામણ કરશે.
