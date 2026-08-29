/સપનાનું ઘર બનાવવાનો કેટલો થશે કુલ ખર્ચ? આ ફોર્મ્યુલાથી ઘરે બેઠા-બેઠા જ 5 મિનિટમાં લગાવો અંદાજ, આ રીતે નક્કી કરો તમારું બજેટ

Home Construction Cost Formula: પોતાનું ઘર બનાવવું એ દરેકનું સપનું હોય છે. પરંતુ પ્લોટ ખરીદ્યા પછી સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ જ ઊભો થાય છે કે આખરે ઘર બનાવવામાં કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડશે? ઘણા લોકો આ અંદાજમાં ભૂલ કરી બેસે છે. શરૂઆતમાં લાગે છે કે બજેટ સંભાળી લઈશું, પરંતુ કામ આગળ વધતાં જ ખર્ચ વધવા લાગે છે.
જો કે, ઘર બનાવતા પહેલા આશરે બજેટ કાઢવાની એક સરળ રીત છે. તેના માટે કોઈ લાંબી ગણતરીની જરૂર નથી. તમારે ફક્ત તમારા ઘરનો કુલ બિલ્ટ-અપ એરિયા અને તમારા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલો પ્રતિ ચોરસ ફૂટ બાંધકામ દર જાણવો પડશે.
સિમેન્ટ કંપનીઓ જેકે સિમેન્ટ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટના ઓનલાઈન કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ ઘરના એરિયા, લોકેશન અને બાંધકામ સાથે જોડાયેલા વિકલ્પોના આધારે અંદાજિત કિંમત કાઢવામાં આવે છે. આ સામાન્ય રીતના આધારે ઘર બનાવવાના ખર્ચનો શરૂઆતી અંદાજ લગાવી શકાય છે.
સૌથી સરળ ફોર્મ્યુલા શું છે?
કુલ અંદાજિત બાંધકામ ખર્ચ = કુલ બિલ્ટ-અપ એરિયા X પ્રતિ ચોરસ ફૂટ બાંધકામ દર
પહેલા સમજો બિલ્ટ-અપ એરિયા શું હોય છે
સૌપ્રથમ તમારે એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારું ઘર કુલ કેટલા ચોરસ ફૂટમાં બનશે. અહીં ફક્ત પ્લોટનું સાઈઝ નહીં, પરંતુ ઘરનો કુલ બિલ્ટ-અપ એરિયા જોવામાં આવે છે.
દાખલા તરીકે, તમારી પાસે 600 ચોરસ ફૂટનો પ્લોટ છે અને તમે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર તથા પહેલો માળ બન્ને પર લગભગ 600-600 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ કરો છો, તો કુલ બિલ્ટ-અપ એરિયા લગભગ 1,200 ચોરસ ફૂટ માનવામાં આવશે.
બાંધકામ ખર્ચ કાઢતી વખતે તમામ માળના કવર કરેલા એરિયાને જોડવો જરૂરી છે. ફક્ત પ્લોટનો એરિયા જોઈને બજેટ કાઢવાથી હિસાબ ખોટો થઈ શકે છે.
હવે જાણો તમારા વિસ્તારનો પ્રતિ ચોરસ ફૂટ રેટ
અહીં સૌથી વધુ ફરક પડે છે. ઘર બનાવવાની કિંમત દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ અને કોઈ નાના શહેરમાં એકસરખી હોતી નથી. મજૂરનો દર, સિમેન્ટ-સ્ટીલની કિંમત, ટ્રાન્સપોર્ટ, ડિઝાઇન અને ફિનિશિંગના હિસાબે ખર્ચ બદલાઈ જાય છે.
આ જ કારણ છે કે, જેકે સિમેન્ટ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ જેવા કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ અલગ-અલગ માહિતી ભર્યા પછી અંદાજિત કિંમત જણાવવામાં આવે છે. કોઈ એક શહેરના દરને સમગ્ર દેશ પર લાગુ કરી શકાતો નથી.
ઉદાહરણથી સમજો
ધારો કે તમારા ઘરનો કુલ બિલ્ટ-અપ એરિયા 1,200 ચોરસ ફૂટ છે અને તમારા વિસ્તારમાં તમારી પસંદગીની ડિઝાઇન અને ક્વોલિટીના હિસાબે અંદાજિત બાંધકામ દર 2,500 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ ફૂટ છે.
તો હિસાબ થશે:
200 ચોરસ ફૂટના નાના બાંધકામનો કેટલો ખર્ચ?
પરંતુ નાના બાંધકામમાં પ્રતિ ચોરસ ફૂટ ખર્ચ ઘણીવાર વધારે પણ આવી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે ફાઉન્ડેશન, ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન, પ્લમ્બિંગ અને બીજા ફિક્સ્ડ ખર્ચ નાના એરિયામાં પણ કરવા પડી શકે છે. એટલા માટે 200 ચોરસ ફૂટનું ઘર અથવા રૂમ બનાવતી વખતે સીધા કોઈ મોટા ઘરની સરેરાશ દરને લાગુ કરવી હંમેશાં સચોટ હોતી નથી.
આ ફોર્મ્યુલામાં કયા-કયા ખર્ચ છૂટી શકે છે?
આ ફોર્મ્યુલા ફક્ત શરૂઆતી અંદાજ માટે છે. જેકે સિમેન્ટ અને અલ્ટ્રાટેક જેવા ઓનલાઈન કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટર પણ જે આંકડો આપે છે, તેને અંતિમ કિંમત માનવી જોઈએ નહીં. અસલી બજેટ તેનાથી વધારે કે ઓછું હોઈ શકે છે.
કેટલાક ખર્ચ એવા હોઈ શકે છે, જે તમારા ઠેકેદારના પ્રતિ ચોરસ ફૂટ દરમાં સામેલ ન હોય, જેમ કે આર્કિટેક્ટ કે સ્ટ્રક્ચરલ ઇજનેરની ફી, નકશો અને સરકારી મંજૂરી સાથે જોડાયેલા શુલ્ક, માટીની તપાસ કે વિશેષ ફાઉન્ડેશન, બાઉન્ડ્રી વોલ, પાણી અને સીવર કનેક્શન, પ્રીમિયમ ટાઇલ્સ અને સેનિટરી ફિટિંગ અને ઘણું બધું.
તો આ રીતે કાઢો અંદાજ?
આ રકમ તમારા ઘરના શરૂઆતી બજેટનો અંદાજ આપી શકે છે. પરંતુ તેને ફાઇનલ કિંમત માનવી જોઈએ નહીં. અસલી કિંમત માટે નકશા, સ્ટ્રક્ચરલ જરૂરિયાત, મટીરિયલ અને ફિનિશિંગના હિસાબે આઇટમ-વાઇઝ અંદાજ લેવો જરૂરી છે.
એટલે કે ઘર બનાવતા પહેલા 5 મિનિટનો આ સરળ હિસાબ તમને મોટા પાયે જણાવી શકે છે કે, તમારું ઘર કેટલા બજેટમાં બની શકે છે. બસ ધ્યાન રહે કે આ રીત જેકે સિમેન્ટ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ જેવા ઓનલાઈન કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અંદાજના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે અને અસલી ખર્ચ તેનાથી અલગ હોઈ શકે છે.