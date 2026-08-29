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સપનાનું ઘર બનાવવાનો કેટલો થશે કુલ ખર્ચ? આ ફોર્મ્યુલાથી ઘરે બેઠા-બેઠા જ 5 મિનિટમાં લગાવો અંદાજ, આ રીતે નક્કી કરો તમારું બજેટ

Home Construction Cost Formula: ઘર બનાવતા પહેલા સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ જ હોય ​​છે કે આખરે તેમાં કેટલો ખર્ચ થશે. હવે એક સરળ ફોર્મ્યુલાથી 5 મિનિટમાં ઘર બનાવવાની અંદાજિત કિંમતનો હિસાબ લગાવી શકાય છે. જાણો શું છે આ ફોર્મ્યુલા અને કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 29, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:27 PM IST
સપનાનું ઘર બનાવવાનો કેટલો થશે કુલ ખર્ચ? આ ફોર્મ્યુલાથી ઘરે બેઠા-બેઠા જ 5 મિનિટમાં લગાવો અંદાજ, આ રીતે નક્કી કરો તમારું બજેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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