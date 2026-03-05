ક્રૂડ ઓઇલ $1 પણ મોંઘુ થાય તો આવી બનશે! પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કેટલા વધશે? જાણી લો કેલ્ક્યુલેશન
Iran-Israel War Effect on Crude Oil: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે બ્રેન્ટ $78 પર છે, અને હોર્મુઝની ખાડી પરના જોખમોને કારણે $90-100 સુધી પહોંચી શકે છે; ફુગાવો પર દબાણ આવે તેવી સંભાવના છે. ભારત રશિયા પાસેથી ખરીદી વધારશે પણ ભાવમાં દબાણ આવશે એ વાસ્તવિકતા છે.
- હોર્મુઝની ખાડી ઈરાને બંધ કરતા ભાવની પથારી ફરી શકે.
- મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલુ થયેલો સંઘર્ષ આગામી 100 દિવસ સુધી બંધ થાય તેવા કોઈ સંકેતો નથી.
- છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ઓઈલના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો નોંધાયો.
Crude Oil Price: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલુ થયેલો સંઘર્ષ આગામી 100 દિવસ સુધી બંધ થાય તેવા કોઈ સંકેતો નથી. ઈરાને ખાડીને નિશાન બનાવતાં ભારતનાં 37 ટેન્કરો ફસાયા છે. આ સંઘર્ષનો અસર હવે વૈશ્વિક તેલ બજાર પર પણ પડી રહ્યો છે. સાઉદી અરામકોની રિફાઈનરી પર પણ ઈરાનના હુમલાને કારણે નુક્સાન પહોંચ્યું છે.
સોમવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં લગભગ 8 ટકાનો વધારો થતાં ભાવ 78 ડોલર પ્રતિ બેરલે પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ઓઈલના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. જેનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા , ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે.
હોર્મુઝની ખાડીને કારણે વધી ચિંતા
દુનિયાનું લગભગ 20 ટકા કાચું તેલ સ્ટ્રેટ ઓફ હોરમુઝના રસ્તાથી પસાર થાય છે. ભારતની કુલ ક્રૂડ ઓઈલના આયાતનો 40 ટકા હિસ્સો આ જ રસ્તાથી આવે છે. ઈરાને ધમકી આપી છે કે આ ખાડીમાંથી પસાર થતા દેશોના ટેન્કરો પર તે ડ્રોન કે મિસાઈલ હુમલો કરશે. જેના પગલે આ રસ્તા પરથી પસાર થતા જહાજો પર આની અસર પડી છે. જોકે, લાંબા સમય સુધી આ રસ્તો બંધ થાય તેવી સંભાવના પણ ઓછી છે. અમેરિકાએ પોતાના જહાજોને દરિયાઈ સુરક્ષા આપવા માટે ઓર્ડર કર્યો છે. હવે એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તેલની સપ્લાય કેટલા સમય અને કેટલી વધારે પ્રભાવિત થાય છે. એની પર આગામી સમયમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફાયનલ થઈ શકે છે.
કેટલા વધી શકે છે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ
જેએમ ફાયનાન્સિયલના વિશ્લેષકો કહે છે કે જો તણાવ વધારે નથી વધતો તો ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 5થી 10 ડોલર વધી શકે છે. જો ઈરાનના ઓઈલના ડેપોને નુક્સાન થાય છે તે ભાવમાં 10થી 12 ડોલર પ્રતિ બેરલનો વધારો થઈ શકે છે. જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોરમુઝમાં મોટી રૂકાવટ આવે છે તો તેલ 90 ડોલર પ્રતિ બેરલ ઉપર જઈ શકે છે. અને જો આખા મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ આગળ વધે છે તો ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી પણ વધારે જઈ શકે છે.
ઈતિહાસમાં ક્રૂડ ઓઈલમાં ક્યારે ક્યારે આવ્યો છે વધારો
ઈતિહાસ સાબિત કરે છે કે 1973-74માં યોમ કિપ્પુર યુદ્ધ અને અરબ તેલ પ્રતિબંધ સમયે ઓઈલના ભાવમાં સૌથી વધારે થયો હતો. આ સમયે 3 ડોલર પ્રતિ બેરલથી વધીને ભાવ 12 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયો હતો. જે લગભગ 300 ટકાનો વધારો હતો. બીજી તેજી 1978-90માં ઈરાનની ક્રાતિ સમયે થઈ હતી. જ્યારે તેલ 14 ડોલર વધીને લગભગ 39 ડોલર પ્રતિ બેરલે પહોંચી ગયું હતું. આ સિવાય ઈરાન -ઈરાક યુદ્ધ, ખાડી યુદ્ધ સમયે પણ કિંમતોમાં 40 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
ભારત પર પડી શકે છે આર્થિક ફટકો
વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે જો તેલના ભાવ લાંબો સમય સુધી ઉંચા રહ્યાં તો મોંઘવારી પર અસર પડી શકે છે. જેના કારણે અર્થ વ્યવસ્થાને મોટો ફટકો પડી શકે છે. એમ કે ગ્લોબલના દાવા અનુસાર બ્રેટ કાચા તેલની કિંમતમાં 1 ડોલર પ્રતિ બેરલનો વધારો એ ડીઝલમાં 0.52 રૂપિયા પ્રતિ લિટર તો પેટ્રોલમાં લગભગ 0.55 રૂપિયા પ્રતિ લિટર ભાવ વધારી શકે છે.
જો તેલ પ્રતિ બેરલ $10 મોંઘુ થાય છે, તો ચાલુ ખાતાની ખાધ GDPના આશરે 0.5 ટકા વધી શકે છે. છૂટક ફુગાવો આશરે 0.35 ટકા અને જથ્થાબંધ ફુગાવો આશરે 1.30 ટકા વધી શકે છે. આમ આર્થિક વૃદ્ધિ પર અસર 0.15 થી 0.20 ટકા વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ છે.
એમ કે ગ્લોબલના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી માધવી અરોરાના મતે, જો ભાવ પ્રતિ બેરલ $65 કરતાં $10 વધુ રહે છે, તો તેની અસર સરકાર, તેલ કંપનીઓ અને ગ્રાહકો વધારાના બોજને કેવી રીતે વહેંચે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
