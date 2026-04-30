8મું પગાર પંચમાં રાજ્યના કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે? જાણો કમિશન સાથે જોડાયેલી આ મહત્વની વાતો
8th pay commission: 8મા પગાર પંચ (8th Pay Commission) ને લઈને કર્મચારીઓમાં ભારે ઉત્સાહ છે, પરંતુ શું તેનો સીધો લાભ માત્ર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને જ મળશે? શું તેનો કોઈ લાભ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને પણ મળશે? ચાલો આવા જ વારંવાર પૂછાતા કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણીએ.
- શું રાજ્યના કર્મચારીઓના પગારમાં પણ થશે વધારો?
- કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની લઘુત્તમ પગાર 51,480 રૂપિયા થવાની શક્યતા
- પગાર પંચ કેવી રીતે કામ કરે છે અને ક્યારથી લાગુ થઈ શકે?
8th pay commission: સેન્ટ્રલ પે કમિશન (CPC) દર 10 વર્ષે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગઠિત કરવામાં આવે છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં સુધારો કરવાનો હોય છે. હાલમાં ચર્ચામાં આવેલું 8મું પગાર પંચ પણ આ જ કડીનો એક ભાગ છે, જેનું ગઠન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આનાથી લગભગ 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, લઘુત્તમ બેઝિક સેલેરી 18,000 રૂપિયાથી વધીને 51,480 રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે, જો કે, અંતિમ નિર્ણય પગાર પંચની ભલામણો પર નિર્ભર રહેશે. ચાલો આવા જ કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ શોધવાનો પ્રયાસ કરીએ.
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ પર શું અસર થશે?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું 8મું પગાર પંચ રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ પર પણ લાગુ થશે? તેનો સીધો જવાબ છે - ના. આ કમિશન માત્ર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે હોય છે. જો કે, મોટાભાગની રાજ્ય સરકારો પાછળથી પોતાના સ્તરે આ પ્રકારના પગાર સુધારા લાગુ કરી દેતી હોય છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે રાજ્ય કેબિનેટના નિર્ણય પર નિર્ભર કરે છે. એટલે કે, રાજ્યના કર્મચારીઓને પરોક્ષ રીતે તેનો લાભ મળી શકે છે, પરંતુ સીધી રીતે નહીં.
શું બેન્ક કર્મચારીઓ પર 8મું CPC લાગુ થશે?
તેવી જ રીતે બેન્ક કર્મચારીઓ પર પણ 8મું CPC લાગુ પડતું નથી. તેમના પગાર અને ભથ્થાંનું નિર્ધારણ IBA (Indian Banks' Association) દ્વારા કરારોના આધારે કરવામાં આવે છે. તેથી બેન્કિંગ સેક્ટરના કર્મચારીઓએ અલગ પગાર માળખાનું પાલન કરવું પડે છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે 8મું પગાર પંચ?
હવે વાત કરીએ કે, 8મું પગાર પંચ કેવી રીતે કામ કરે છે. આ કમિશનના અધ્યક્ષ પદે સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ છે. આ ઉપરાંત તેમાં નિષ્ણાત સભ્યો અને સચિવો પણ સામેલ છે, જેઓ વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો, મંત્રાલયો અને પેન્શન સાથે જોડાયેલા પક્ષો પાસેથી સૂચનો લે છે. આ તમામ સૂચનો અને ડેટાના વિશ્લેષણ પછી જ પગાર, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને પેન્શન સંબંધિત નિર્ણયો લેવામાં આવે છે.
લાગુ થવામાં કેટલો સમય લાગશે?
જ્યાં સુધી લાગુ થવાનો પ્રશ્ન છે, તેમાં સમય લાગે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 7મું પગાર પંચ લાગુ કરવામાં લગભગ અઢી વર્ષનો સમય લાગ્યો હતો. 8મું CPC અત્યારે પરામર્શ (Consultation)ના તબક્કામાં છે, તેથી અંતિમ ભલામણો આવવા અને તેને લાગુ થવામાં સમય લાગી શકે છે.
8મા પગાર પંચથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં મોટો બદલાવ સંભવ છે, પરંતુ રાજ્ય અને બેન્ક કર્મચારીઓ માટે તેની અસર પરોક્ષ જ રહેશે. તેથી કોઈપણ અફવા કે અનુમાન પર વિશ્વાસ કરવાને બદલે સત્તાવાર જાહેરાતોની રાહ જોવી જ વધુ સારી રહેશે.
