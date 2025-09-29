Wife નામે જમા કરો 1 લાખ તો 24 મહિનામાં થશે મોટો લાભ, શાનદાર છે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ
પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા પર 2 વર્ષ બાદ સુરક્ષિત અને ગેરેન્ટેડ રિટર્ન મળે છે. તો જાણો પત્નીના નામથી એફડી કરવા પર મેચ્યોરિટી રકમ કેટલી હશે અને વ્યાજદર શું છે?
પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ હંમેશા સામાન્ય લોકોની પહેલી પસંદ રહી છે. ખાસ કરી ત્યારે જ્યારે બેંક એફડીના વ્યાજદરમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. જી હાં પોસ્ટ ઓફિસની એફડી સ્કીમ હજુ પણ શાનદાર રિટર્ન ઓફર કરી રહી છે. સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં રોકાણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે અને વ્યાજદર સ્થિર રહે છે. તો જો તમે તમારા પત્નીના નામ પર 1 લાખ રૂપિયાની એફડી કરો છો તો પછી 24 મહિના બાદ સારો લાભ મળશે, જેનાથી બચતને મજબૂતી મળશે.
પોસ્ટ ઓફિસ એફડી ટર્મ
પોસ્ટ ઓફિસ એફડી, જેને ટાઈમ ડિપોઝિટ (ટીડી) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે સલામત રોકાણ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. ગ્રાહકોને બેંક એફડીની જેમ જ નિશ્ચિત સમયગાળા માટે ગેરંટીકૃત વળતર મળે છે પરંતુ તે વધુ વિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે. તમે પોસ્ટ ઓફિસ ટીડી યોજના હેઠળ 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે ખાતું ખોલી શકો છો. મુખ્ય વાત એ છે કે વ્યાજ દર સ્થિર રહે અને રોકાણ સંપૂર્ણપણે સલામત હોય, જેનાથી સામાન્ય લોકો વિશ્વાસ સાથે બચત કરી શકે.
પોસ્ટ ઓફિસ એફડી વ્યાજ દરો
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ (ટીડી) યોજના રોકાણકારો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે કારણ કે તે બેંકો કરતા વધુ વ્યાજ દર આપે છે. તે 1 વર્ષ પર 6.9%, 2 વર્ષ પર 7.0%, 3 વર્ષ પર 7.1% અને 5 વર્ષ પર 7.5% વ્યાજ આપે છે. આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે ખાતું ફક્ત 1000 રૂપિયાથી ખોલી શકાય છે અને તેમાં જમા કરાવવાની કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી, એટલે કે, તમે જેટલી મોટી રકમનું રોકાણ કરશો, તેટલું વધુ સુરક્ષિત વળતર તમને મળશે.
100000 લાખનું રોકાણ 24 મહિનામાં કેટલું બનશે
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં પત્નીના નામે રોકાણ કરો તો મેચ્યોરિટી પર સારૂ રિટર્ન મળે છે. ખાસ વાત છે કે આ સ્કીમમાં મહિલા, પુરૂષ અને સીનિયર સિટીઝન- બધા ગ્રાહકો માટે એક સમાન વ્યાજદર આપવામાં આવે છે. ઉદાહરણ માટે જો તમે તમારા પત્નીના નામે 2 વર્ષની ટીડીમાં 1 લાખ જમા કરો છો તો મેચ્યોરિટી પર ખાતામાં કુલ 1,14,888 રૂપિયા જમા થશે. તેમાં મૂળ રકમની સાથે 14888 રૂપિયાનું વ્યાજ સામેલ છે, જે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત અને ગેરેન્ટેડ છે.
નોટઃ વ્યાજદરમાં સમય-સમય પર પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવી શકે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે તમારા રૂ.100000 ના રોકાણ અને રૂ. 14,888 ના વ્યાજ પર રૂ. 114,888 ની પાકતી મુદત મળે છે. પોસ્ટ ઓફિસ ટીડી યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે ગ્રાહકોને ખાતરીપૂર્વક નિશ્ચિત વ્યાજ પૂરું પાડે છે. તેમાં કોઈ બજારમાં વધઘટનો સામનો કરવો પડતો નથી અને પૈસા ગુમાવવાનું જોખમ નથી. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારો સુરક્ષિત વાતાવરણમાં સારું વળતર મેળવે છે. (નોંધ: આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેને રોકાણ સલાહ તરીકે ગણવો જોઈએ નહીં. કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.)
