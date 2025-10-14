Wife નામ પર જમા કરો 10 લાખ તો દર મહિને મળશે ₹6167 નું ફિક્સ વ્યાજ, ધાંસૂ છે Post Officeની આ સ્કીમ
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (MIS) રોકાણકારોને સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત માસિક આવક પૂરી પાડે છે. ₹1,000 થી શરૂ થતા સિંગલ અથવા સંયુક્ત ખાતામાં રોકાણ કરો અને 7.4% વાર્ષિક વ્યાજ મેળવો. નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ માટે એક સ્થિર અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ.
પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ (MIS) હંમેશા પોતાના ઈન્વેસ્ટરોને આકર્ષવાનું કામ કરે છે. તેના પર મળનાર રિટર્ન અને સેફ્ટી લોકોને ખૂબ પસંદ આવે છે. હકીકતમાં પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે દર મહિને નક્કી આવક ઈચ્છે છે. હા, એકવાર તમે આ યોજનામાં રોકાણ કરો છો, ત્યારે તમને એક નિશ્ચિત માસિક વ્યાજ રકમ મળે છે, જે સીધી તમારા બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે. તમે આ રકમ તમારી પત્નીના નામે રોકાણ કરી શકો છો અને તેને ધનવાન બનાવી શકો છો.
હકીકતમાં, પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજનાની સૌથી મોટી વિશેષતાઓમાંની એક એ છે કે તે સંપૂર્ણપણે સલામત છે, કારણ કે તેને ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે. તમે આ યોજના હેઠળ વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્ત રીતે ખાતું ખોલી શકો છો. તેથી, જો તમે તમારી પત્ની અથવા પરિવારના સભ્ય સાથે રોકાણ કરો છો, તો તમે દર મહિને મહત્તમ ₹9,250 વ્યાજ મેળવી શકો છો. આ યોજના સ્થિર આવક ઇચ્છતા લોકો માટે આદર્શ છે.
પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ પર વ્યાજદર
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (MIS) એક ઉત્તમ સરકારી યોજના છે જે રોકાણકારોને નિશ્ચિત માસિક આવક પૂરી પાડે છે. હકીકતમાં, આ યોજના હાલમાં વાર્ષિક 7.4% વ્યાજ દર આપે છે, જે ઘણી બેંકો કરતા વધારે છે. તમે આ યોજના ફક્ત ₹1,000 થી શરૂ કરી શકો છો. એક જ ખાતામાં મહત્તમ ₹9 લાખ અને સંયુક્ત ખાતામાં ₹15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકાય છે. આ યોજના સુરક્ષિત અને સ્થિર વળતર મેળવવા માંગતા લોકો માટે, ખાસ કરીને નિવૃત્ત વ્યક્તિઓ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.
₹10 લાખ જમા કરાવવાથી તમને દર મહિને ₹6167 નું નિશ્ચિત વ્યાજ મળશે
તેથી, જો તમે અને તમારી પત્ની પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (MIS) માં ₹10 લાખનું રોકાણ કરો છો, તો તમે દર મહિને ₹6167 નું નિશ્ચિત વ્યાજ મેળવી શકો છો. આ યોજના ૫ વર્ષના સમયગાળા માટે છે, અને તમને પરિપક્વતા પર તમારું આખું રોકાણ પાછું મળે છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના અનોખી છે, જે સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત વળતર આપે છે. નોંધ લો કે MIS ખાતું ખોલવા માટે પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતું જરૂરી છે. સ્થિર માસિક આવક ઇચ્છતા લોકો માટે આ યોજના એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.
ત્રણ લોકો પણ ખોલાવી શકે છે એકાઉન્ટ
પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમમાં તમે સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી વધુમાં વધુ ત્રણ લોકોને સામેલ કરી શકો છો. આ સુવિધા પતિ-પત્ની કે પરિવારના સભ્યોની સાથે રોકાણ કરવા માટે શાનદાર સાબિત થાય છે. હકીકતમાં તમે પત્ની સાથે મળી આ સ્કીમમાં 10 લાખનું રોકાણ કરો છો તો માત્ર વ્યાજથી તમને દર મહિને આવક મળતી રહેશે. આ સ્કીમ તે લોકો માટે ખાસ છે જે જોખમ વગર સ્થિર માસિક આવક ઈચ્છે છે અને પોતાનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત બનાવવા ઈચ્છે છે. (નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને કોઈ પ્રકારની રોકાણની સલાહના રૂપમાં ન માનવો જોઈએ, રોકાણ માટે નાણાકીય સલાહકારોની સલાહ લો)
