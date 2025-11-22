Prev
પોસ્ટ ઓફિસની ધાંસૂ સ્કીમઃ દર મહિને નાની બચત કરી 5 વર્ષમાં બનશે 21 લાખનું ફંડ, જાણો વિગત

બજારના ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે, પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના સુરક્ષિત, ગેરંટીકૃત અને જોખમમુક્ત રોકાણ ઇચ્છતા લોકો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની રહી છે. નાની માસિક બચત પાંચ વર્ષમાં નોંધપાત્ર ભંડોળ બનાવી શકે છે. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, કર મુક્તિ અને લોન સુવિધાઓ તેને અનન્ય બનાવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:29 AM IST

Post Office Small Savings Scheme: આજના સમયમાં શેર માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ સતત જોવા મળે છે અને ઘણા રોકાણ વિકલ્પ જોખમભર્યા હોય છે, તેવામાં સામાન્ય લોકો સુરક્ષિત અને સ્થિર રિટર્ન આપનારી યોજનાઓ તરફ વળી રહ્યાં છે. ખાસ કરી જે લોકો ભવિષ્ય માટે જોખમ વગર ફંડ બનાવવા ઈચ્છે છે, તેના માટે પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) સ્કીમ એક મજબૂત અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ બની રહી છે. હકીકતમાં આ સ્કીમ ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે, તેથી તેમાં રોકાણ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. આવો જાણીએ પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમમાં રોકાણ કરી કઈ રીતે 21 લાખનું ફંડ બનાવી શકાય છે.

પોસ્ટ ઓફિસ  RD ની ખાસ વાત છે કે તેને શરૂ કરવા માટે તમારે કોઈ મોટી રકમની જરૂર નથી. તમે માત્ર મહિને 100 રૂપિયાથી પણ ખાતું ખોલાવી શકો છો. હકીકતમાં ત્યારબાદ તમે તમારી ક્ષમતા અનુસાર મહિનાની રકમ વધારી શકો છો. આ કારણ છે કે સ્કીમ નાના, મધ્યમ અને મોટા બધા રોકાણકારો વચ્ચે લોકપ્રિય થઈ રહી છે.

6.7% વ્યાજદર અને ક્વાર્ટર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો ફાયદો
આજના સમયમાં પોસ્ટ ઓફિસ આરડી પર આશરે 6.7% વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે ત્રણ મહિનાના કમ્પાઉન્ડિંગના આધાર પર વધે છે. આ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજને કારણે નાની રકમ બચત કરી પાંચ વર્ષમાં મોટું ફંડ બનાવી શકાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે
જો કોઈ વ્યક્તિ મહિને ₹30,000 જમા કરે છે
5 વર્ષમાં કુલ રોકાણ  = ₹1080000  થઈ જશે
તેના પર 6.7% નું વ્યાજ મળશે
મેચ્યોરિટી રકમઃ આશરે ₹21,43,091 નું ફંડ હશે.

જમા રકમ પર લોનની સુવિધા
પોસ્ટ ઓફિસ આરડીનો એક મોટો ફાયદો છે કે જરૂર પડવા પર રોકાણકારો પોતાની જમા રકમ પર લોન લઈ શકે છે. હકીકતમાં આ સુવિધા ઈમરજન્સીમાં કામ આવે છે, કારણ કે આરડીને તોડ્યા વગર કેશની જરૂરિયાત પૂરી થાય છે. આ સુવિધા તે લોકો માટે ખાસ છે જે લાંબાગાળા સુધી રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, પરંતુ વચ્ચે પૈસાની જરૂર પડે છે.

કર લાભો પણ ઉપલબ્ધ છે - કલમ 80C હેઠળ મુક્તિ
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના માત્ર સલામત નથી પણ કર બચાવવામાં પણ મદદ કરે છે.
રોકાણકારોને આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ તેમના રોકાણ પર કર મુક્તિ મળે છે.
આ યોજના એવા લોકો માટે અત્યંત ઉપયોગી છે જેઓ સુરક્ષિત રોકાણ ઇચ્છે છે અને કર બચાવવા પણ ઇચ્છે છે.

લાંબા ગાળાના લક્ષ્યો માટે ઉત્તમ યોજના
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના:
બાળકોનું શિક્ષણ
ભવિષ્યના લગ્ન
નિવૃત્તિ યોજના
કટોકટી ભંડોળ
ઘર ખરીદવાની તૈયારી

તે મોટા અને લાંબા ગાળાના નાણાકીય ધ્યેયો માટે આદર્શ છે. નિયમિત રીતે કરવામાં આવતી નાની થાપણો સમય જતાં નોંધપાત્ર ભંડોળમાં એકઠા થઈ શકે છે.

સરળ ખાતું ખોલવું - દરેક માટે સુલભ
આ યોજના હેઠળ ખાતું ખોલવું અત્યંત સરળ છે.

તમે તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ શાખાની મુલાકાત લઈ શકો છો અને પ્રદાન કરી શકો છો:

આધાર કાર્ડ
પાન કાર્ડ
2 ફોટા

તમે ₹100 ની ન્યૂનતમ પ્રારંભિક થાપણ સાથે તમારું RD ખાતું ખોલી શકો છો. તે પછી, માસિક રકમ આપમેળે જમા થઈ જાય છે, જે ખાતરી કરે છે કે સમગ્ર રોકાણ અવિરત ચાલુ રહે છે.
 

