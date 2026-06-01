/પાવર ઓફ એટોર્ની દ્વારા પ્રોપર્ટી ખરીદવી કેટલી સુરક્ષિત, જાણો શું કહે છે કાયદો?

Power of Attorney Law : ભારતમાં પ્રોપર્ટીની ખરીદીમાં પાવર ઓફ એટર્નીનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી થાય છે. જે એરિયામાં રજીસ્ટ્રી પર પ્રતિબંધ હોય છે કે કોઈ કારણે રજીસ્ટ્રી ન થઈ શકે, તે એરિયામાં પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે લોકો પાવર પાવર ઓફ એટર્નીનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ કોર્ટે ઘણીવાર કહ્યું કે પાવર ઓફ એટર્ની, રજીસ્ટર્ડ સેલ ડીડ (વેચાણનામું) નો વિકલ્પ નથી. આવો સમજીએ પાવર ઓફ એટોર્ની દ્વારા પ્રોપર્ટી ખરીદવી કેટલું સુરક્ષિત છે અને કાયદો શું કહે છે?
પાવર ઓફ એટોર્ની શું છે?
પાવર ઓફ એટોર્ની એક કાયદાકીય દસ્તાવેજ છે, જેના દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને કેટલાક ખાસ મામલામાં પોતાના તરફથી કામ કરવાનો અધિકાર આપે છે. તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિદેશમાં રહેતો હોય, બીમારી, વધતી ઉંમર સાથે જોડાયેલી સમસ્યા કે શારીરિક અક્ષમતાને કારણે પોતાના મામલાને સંભાળવામાં અસમર્થ હોય. અધિકાર આપનાર વ્યક્તિને 'પ્રિન્સિપલ' કહેવામાં આવે છે, જ્યારે તેના તરફથી કામ કરવા માટે અધિકૃત વ્યક્તિને 'એટોર્ની કે એજન્ટ' કહેવામાં આવે છે. PoA નો ઉપયોગ ઘણા પ્રકારના કામ માટે કરવામાં આવી શકે છે, જેમાં પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલી લેતીદેતી, બેન્કિંગ કામકાજ, ટેક્સ ફાઇલિંગ અને અન્ય નાણાકીય કે કાયદાકીય મામલા સામેલ છે.
પાવર ઓફ એટોર્ની દ્વારા પ્રોપર્ટી ખરીદવી શું સુરક્ષિત છે?
એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે ભારતમાં PoA (પાવર ઓફ એટોર્ની), ખાસ કરી General Power of Attorney દ્વારા પ્રોપર્ટી ખરીદવી તમને છેતરપિંડી અને કાયદાકીય જવાબદારીના જોખમમાં મુકી શકે છે, જે લોકો આગળ ચાલી લાંબા સમય સુધી ચાલનાર કોર્ટના કેસમાં બદલી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટ જનરલ પાવર ઓફ એટોર્ની દ્વારા થનાર પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોપર્ટીનું કાયદેસર હસ્સાંતરણ માનતું નથી. જો તમે પાવર ઓફ એટોર્ની દ્વારા કોઈ પ્રોપર્ટી ખરીદો છો તો છેતરપિંડીની સંભાવના વધુ હોય છે, કારણ કે પ્રોપર્ટીના અસલી માલિક તેને સરળતાથી પરત લઈ શકે છે અને તમારી પાસે તમારી માલિકી હકનો કોઈ કાયદેસર પુરાવો હોતો નથી.
PoA નો ઉપયોગ કોઈ વ્યક્તિના અસલી માલિકી હકને છુપાવવા માટે પણ કરી શકાય છે, જેનાથી પ્રોપર્ટીના માલિકી હક અને તેના ઉપયોગ સાથે જોડાયેલી ગેરકાયદેસર કે ક્રિમિનલ મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે. વેચવા માટે પણ આવી સ્થિતિ આવી શકે છે, જ્યાં પાવર ઓફ એટોર્ની રદ્દ કરવામાં આવી, પરંતુ તેને ઠીક રેકોર્ડ ન કરવામાં આવી હોય તો, તેવામાં એજન્ટ આ વાતનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે.