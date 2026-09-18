/UPI Payment Charge: QR કોડથી લઈને સ્ટૈટિક પેમેન્ટ સુધીની 5 રીત અપનાવી બચાવી શકો છો UPI પેમેન્ટ પર લાગતો ચાર્જ

UPI Payment Charge: જ્યારથી ડિજિટલ પેમેન્ટ શરૂ થયું છે ત્યારથી લોકો દિવસ દરમિયાન મોટાભાગની લેનદેન યુપીઆઈ થી કરવા લાગ્યા છે. યુપીઆઈ થી પેમેન્ટ ખુબ જ સરળતાથી અને ગણતરીની સેકન્ડમાં થઈ જાય છે. પરંતુ હવે યુપીઆઈ થી પેમેન્ટ કરતા લોકોની અને વેપારીઓની ચિંતા વધી ગઈ છે. કારણકે સરકારે જાહેર કર્યું છે કે 15 ઓક્ટોબરથી 2000 રૂપિયા થી વધુ ના પેમેન્ટ પર 0.4 ટકાનો એમડીઆર લાગુ થશે. એટલે કે યુપીઆઈ થી 2000થી વધુનું પેમેન્ટ કરવા પર ચાર્જ લાગી શકે છે. જો તમને પણ આ ચાર્જની ચિંતા હોય તો ચાલો તમને 5 એવી રીતે જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે આ ચાર્જ પર થતો ખર્ચ બચાવી શકો છો.
યુપીઆઈ લાઈટ
2000 થી ઓછી રકમના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે યુપીઆઈ લાઈટ નો ઉપયોગ કરવો સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. યુપીઆઈ લાઈટ નો ઉપયોગ કરવાથી નાના મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે બેન્ક સર્વર પર પ્રેશર પડતું નથી. જોકે યુપીઆઈ લાઈટ એમડીઆર બચાવવાનો રસ્તો નથી. યુપીઆઈ લાઈટ નો ઉદ્દેશ્ય નાની રકમનું પેમેન્ટ ઝડપથી અને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વિના થઈ જાય. 2000થી ઓછી રકમના પેમેન્ટ માટે યુપીઆઈ લાઈટ યુઝ કરી શકો છો.
નાની રકમનું પેમેન્ટ
2000 થી વધારે ની રકમનું પેમેન્ટ યુપીઆઈ થી કરવું હોય તો તેને નાના પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરી શકો છો. એટલે કે જો તમારે પાંચ કે છ હજાર રૂપિયાની રકમ ટ્રાન્સફર કરવી હોય તો 2000 થી ઓછી રકમના પાર્ટમાં તેનું પેમેન્ટ કરો. જોકે આ રીતે હાઈ વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શનને ટુકડામાં ટ્રાન્સફર કરવું ક્યારેક રિસ્કી પણ સાબિત થઈ શકે છે. ફક્ત ફી બચાવવા માટે વારંવાર ટુકડે ટુકડે પેમેન્ટ કરવાથી મર્ચન્ટને પેનલ્ટી પણ લાગી શકે છે તેથી પેમેન્ટ નિયમો વિશે જાણકારી મેળવીને આ રસ્તો અપનાવો.
ડાયરેક્ટ બેન્ક એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર
યુપીઆઈ માં લાગતા ચાર્જ બચાવવા માટે ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફરનો ઓપ્શન પસંદ કરો. જો તમે 2000થી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તો યુપીઆઈ અકાઉન્ટ ટુ અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફરને બદલે આઈએમપીએસ કે એનઈએફટી જેવી સર્વિસ યુઝ કરી શકો છો. ડાયરેક્ટ બેન્ક એકાઉન્ટથી ટ્રાન્સફર કરવાથી એક્સ્ટ્રા ચાર્જ બચાવી શકાય છે.
સ્ટેટિક ક્યુ આર કોડ
જરૂરી નથી કે દરેક વેપારી મોંઘી પોઇન્ટ ઓફ સેલ સિસ્ટમનો જ ઉપયોગ કરે.. પેમેન્ટ માટે સાધારણ બેંક સ્ટેટિક યુ આર કોડ નો ઉપયોગ કરીને ડિવાઇસ રેન્ટલ અને મંથલી રેન્ટલ ફી ની બચત કરી શકાય છે. જોકે એમડીઆર લાગુ થવાનો નિયમ ક્યુઆર કોડના પ્રકાર પર આધારિત નથી તે મર્ચન્ટની રજીસ્ટર કેટેગરી પર આધાર રાખે છે.
પર્સનલ ક્યુ આર કોડ
પોતાના બેન્ક એકાઉન્ટ સંબંધિત પર્સનલ ક્યુ આર કોડ નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પર્સન ટુ પર્સન થતા ટ્રાન્જેક્શન પર એમડીઆર લાગુ નથી થતો. જોકે મોટા કોમર્શિયલ પેમેન્ટને પર્સનલ ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે દેખાડવું કાયદાનો ભંગ છે.. તેથી મોટા વેપારીઓએ પોતાના પર્સનલ ક્યુ આર કોડનો ઉપયોગ સમજદારી પૂર્વક કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)