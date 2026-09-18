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UPI Payment Charge: QR કોડથી લઈને સ્ટૈટિક પેમેન્ટ સુધીની 5 રીત અપનાવી બચાવી શકો છો UPI પેમેન્ટ પર લાગતો ચાર્જ

UPI Payment Charge: જ્યારથી જાહેર થયું છે કે 2000 થી વધુના યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર 0.4 ટકા MDR લાગુ થશે ત્યારથી લોકો એ જાણવા માંગે છે કે આ ચાર્જથી બચવા માટે શું કરી શકાય. તો ચાલો તમને 5 એવી રીતો વિશે જણાવીએ જેને અપનાવીને તમે યુપીઆઈ પેમેન્ટ પર લાગતા ચાર્જથી બચી શકો છો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:36 AM IST
UPI Payment Charge: QR કોડથી લઈને સ્ટૈટિક પેમેન્ટ સુધીની 5 રીત અપનાવી બચાવી શકો છો UPI પેમેન્ટ પર લાગતો ચાર્જ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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