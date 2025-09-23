Prev
કરોડપતિ બનવાની સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા લીક! બસ 15 વર્ષમાં બનશે 1 કરોડનું ફંડ, તમે પણ જાણો

દરેક વ્યક્તિ નિવૃત્તિ કે ભવિષ્યમાં આવતા ખર્ચ માટે મોટી રકમ જોડવા ઈચ્છે છે. તે માટે  SIP એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તમે  SIP ની મદદથી માત્ર 15 વર્ષમાં કરોડપતિ બની શકો છો. જાણો આ માટે કેટલું રોકાણ કરવું પડશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:12 PM IST

Investment Tips: પોતાના આવતીકાલ માટે 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરવાનું સપનું દરેકનું હોય છે. આ ફંડને લોકો નિવૃત્તિ, બાળકોના અભ્યાસ કે ઘર માટે બનાવવા ઈચ્છે છે, પરંતુ હંમેશા લોકોને લાગે છે કે 15 વર્ષમાં આ ટાર્ગેટ મેળવવો સરળ નથી. પરંતુ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) થી આ સંભવ છે, જો તમે યોગ્ય રોકાણ કરો તો 12 ટકા રિટર્ન માનો તો દર મહિને 25000 રૂપિયાની SIP થી 15 વર્ષમાં 1 કરોડ બની શકે છે. તો આવો જાણીએ SIP શું છે અને કઈ રીતે 15 વર્ષમાં કરોડપતિ બની શકાય.

SIP શું છે?
SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરવાનો વિકલ્પ છે. આ નાણાં શેર, બોન્ડ અથવા અન્ય રોકાણોમાં રોકાણ કરી શકાય છે. SIP નો ફાયદો રૂપિયા-ખર્ચ સરેરાશ છે, જેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે બજાર નીચું હોય છે, ત્યારે તે સસ્તી ખરીદી માટે પરવાનગી આપે છે. લાંબા ગાળા (15 વર્ષ) દરમિયાન 12% વળતર શક્ય છે, જે FD (6-7%) કરતા વધારે છે. જોકે, વળતરની ખાતરી આપવામાં આવતી નથી અને તે બજાર પર આધાર રાખે છે.

15 વર્ષમાં 1 કરોડ માટે કેટલી SIP?
માની લો 12 ટકા વાર્ષિક રિટર્ન (ઇક્વિટી ફંડ્સનું એવરેજ) SIP કેલકુલેટર પ્રમાણેઃ 

- માસિક SIP: ₹25,000 
- કુલ રોકાણ: ₹15 લાખ (15 વર્ષમાં).
-ટોટલ ફંડઃ  1.2 કરોડ રૂપિયા.

જો તમને 15% વળતર (હાઈ રિસ્ક ફંડ) ની અપેક્ષા હોય, તો તમે ફક્ત ₹20000 થી ₹1 કરોડનું ભંડોળ બનાવી શકો છો.

Duration SIP Amount (₹) Future Value (₹)
15 years 25000 1.2 Crores
1 years 25000 3.2 Lakhs
2 years 25000 6.8 Lakhs
3 years 25000 10.8 Lakhs
4 years 25000 15.3 Lakhs
5 years 25000 20.3 Lakhs
8 years 25000 39.3 Lakhs
10 years 25000 56 Lakhs
12 years 25000 77 Lakhs
15 years 25000 1.2 Crores
18 years 25000 1.8 Crores
20 years 25000 2.3 Crores
21 years 25000 2.6 Crores
22 years 25000 3 Crores
23 years 25000 3.3 Crores
24 years 25000 3.8 Crores
25 years 25000 4.3 Crores
26 years 25000 4.8 Crores
27 years 25000 5.4 Crores
28 years 25000 6.1 Crores
29 years 25000 6.8 Crores
30 years 25000 7.7 Crores
32 years 25000 9.7 Crores
35 years 25000 13.8 Crores

SIP દ્વારા ₹1 કરોડ બનાવવાના ફાયદા
-ચક્રવૃદ્ધિ: નાણાં કુદરતી રીતે વધે છે.
-રૂપિયાનો ખર્ચ: બજારના વધઘટથી લાભ.

ચેતવણીઓ
-જોખમ: બજારમાં મંદી શક્ય છે, લાંબા ગાળા માટે જાઓ.
-ફંડ પસંદગી: લાર્જ-કેપ અથવા મલ્ટિ-કેપ.
-નિયમિત: SIP બંધ કરશો નહીં.
-સલાહ: નાણાકીય સલાહકાર સાથે વાત કરો.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, 15 વર્ષમાં ₹1 કરોડ એકઠા કરવા માટે SIP માં ₹25,000 નું રોકાણ કરો. ચક્રવૃદ્ધિનો જાદુ કામ કરશે. વહેલા શરૂઆત કરો, ધીરજ રાખો, અને SIP દ્વારા કરોડપતિ બનવું શક્ય છે. (નોંધ: આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેને રોકાણ સલાહ તરીકે ગણવો જોઈએ નહીં. કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.)

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

