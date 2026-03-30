શેર બજારમાં રોકાણ કરીને કઈ રીતે બની શકાય છે અમીર ? વોરેન બફેટે આપી મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ

Warren Buffett Tips: આજના અસ્થિર બજારોમાં વોરેન બફેટનો આ સીખ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે દરેક વ્યક્તિ ઝડપથી પૈસા કમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, ત્યારે ધીરજ, શિસ્ત અને યોગ્ય તકની રાહ જોવી એ એકમાત્ર બાબતો છે, જે રોકાણકારોને લાંબા ગાળે સફળ બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:53 PM IST
  • આજના અસ્થિર બજારોમાં વોરેન બફેટનો આ સીખ વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.
  • જ્યારે દરેક વ્યક્તિ ઝડપથી પૈસા કમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, ત્યારે ધીરજ, શિસ્ત અને યોગ્ય તકની રાહ જોવી એ એકમાત્ર બાબતો છે
  • જે રોકાણકારોને લાંબા ગાળે સફળ બનાવી શકે છે.

Trending Photos

શેર બજારમાં રોકાણ કરીને કઈ રીતે બની શકાય છે અમીર ? વોરેન બફેટે આપી મહત્વપૂર્ણ ટિપ્સ

Warren Buffett Tips: જ્યારે વૈશ્વિક શેરબજાર હાલમાં તેજી, જલ્દી નફો અને FOMO (ખોવાઈ જવાનો ભય)થી ભરેલું છે, ત્યારે દિગ્ગજ રોકાણકાર વોરેન બફેટની એક જૂની પણ ખૂબ જ ઉપયોગી સલાહ ફરી હેડલાઈન્સમાં આવી છે: તમારે દરેક તક પર દાવ લગાવવાની જરૂર નથી. આ સલાહ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર વાયરલ પોસ્ટમાં ફરી પોસ્ટ કરવામાં આવી છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે: ક્યારેય સ્ટોકના પાછળ ન ભાગો.

શું કહેવામાં આવ્યું છે?

પોસ્ટ ભાર મૂકે છે કે કંપની ગમે તેટલી આશાસ્પદ હોય, તેને કોઈપણ કિંમતે ખરીદવી તે મુજબની નથી. વોરેન બફેટ માને છે કે યોગ્ય રોકાણ એ છે જ્યાં સારી કંપની યોગ્ય ભાવે ઉપલબ્ધ હોય. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોએ ધીરજ રાખવી જોઈએ અને દરેક નાના કે મોટા ફેરફાર પર પ્રતિક્રિયા આપવાને બદલે યોગ્ય તકની રાહ જોવી જોઈએ.

ઉદાહરણ દ્વારા સમજો

આ મુદ્દાને સમજાવવા માટે, બફેટે બેઝબોલ ખેલાડી ટેડ વિલિયમ્સનું ઉદાહરણ આપ્યું. તેમણે સમજાવ્યું કે જેમ બેટ્સમેન દરેક બોલ પર શોટ મારતો નથી પણ યોગ્ય બોલની રાહ જુએ છે, તેવી જ રીતે રોકાણ કરતી વખતે પણ યોગ્ય તકની રાહ જોવી મહત્વપૂર્ણ છે. ફરક ફક્ત એટલો જ છે કે ક્રિકેટ કે બેઝબોલમાં ખોટો બોલ મારવાથી નુકસાન થઈ શકે છે, પરંતુ રોકાણમાં કોઈ સ્ટ્રાઈક કહેવાય નહીં - એટલે કે તમે નુકસાન ઉઠાવ્યા વિના રાહ જોઈ શકો છો.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે રોકાણકારોને દરેક કંપની કે દરેક સ્ટોક પર અભિપ્રાય બનાવવાની જરૂર નથી. ખરી શાણપણ પસંદગીના થોડા લોકોને ઊંડાણપૂર્વક સમજવામાં રહેલું છે. જ્યારે તમે વ્યવસાયને સંપૂર્ણપણે સમજો છો અને તેની કિંમત આકર્ષક લાગે છે ત્યારે જ રોકાણ કરો. આ વ્યૂહરચના લાંબા ગાળે વધુ સારું વળતર આપે છે.

માત્ર 20 વાર રોકાણ કરવાની તક

પોસ્ટમાં બફેટનું બીજું એક રસપ્રદ ઉદાહરણ પણ આપ્યું હતું- 20 પંચ કાર્ડ્સ. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ રોકાણકારને તેમના સમગ્ર જીવનમાં ફક્ત 20 વાર રોકાણ કરવાની તક આપવામાં આવે, તો તેઓ દરેક નિર્ણય ખૂબ કાળજીપૂર્વક લેશે અને સંભવિત રીતે વધુ ધનવાન બનશે. આનો અર્થ એ છે કે વાસ્તવિક સંપત્તિ વધુ પડતા વેપાર દ્વારા નહીં, પરંતુ થોડા સાચા અને વિચારશીલ નિર્ણયો દ્વારા બને છે.

એકંદરે, વોરેન બફેટનો આ પાઠ આજના અસ્થિર બજારોમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. જ્યારે દરેક વ્યક્તિ ઝડપથી પૈસા કમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોય છે, ત્યારે ધીરજ, શિસ્ત અને યોગ્ય તકની રાહ જોવી એ એકમાત્ર બાબતો છે જે રોકાણકારોને લાંબા ગાળે સફળ બનાવી શકે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

