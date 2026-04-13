માત્ર 2,000ની SIPથી બનાવી શકો છો 2.17 કરોડનું ફંડ, રોકાણકારોએ બસ કરવું પડશે આ એક કામ; જાણો
How to invest via SIP: શેરબજારમાં રોકાણ કરવાના અલગ-અલગ રસ્તાઓ છે, જેમાંથી SIP (Systematic Investment Plan) એક ખૂબ જ લોકપ્રિય રીત છે. લાંબા ગાળે તમે માત્ર 2,000 રૂપિયાની SIP દ્વારા 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ફંડ બનાવી શકો છો.
- માત્ર ₹2,000ની SIP તમને બનાવી શકે છે કરોડપતિ
- 2 કરોડથી વધુનું ફંડ બનાવવા માટે અપનાવો આ ખાસ ફોર્મ્યુલા
- દર મહિને ₹2,000 બચાવો અને નિવૃત્તિ સુધીમાં મેળવો ₹2.17 કરોડ
How to invest via SIP: આજના સમયમાં SIP એક લોકપ્રિય રોકાણ વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. લાંબા ગાળે SIP દ્વારા એક મોટું ફંડ તૈયાર કરી શકાય છે. માત્ર 2000 રૂપિયાની SIP દ્વારા 2 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકાય છે. આ માટે દર વર્ષે માત્ર એક કામ કરવું પડશે. SIP દ્વારા શેરબજારમાં રોકાણ કરનારા લોકો એક જોરદાર ફંડ બનાવી શકે છે.
SIPમાં સ્ટેપ-અપ
CA નીતિન કૌશિક કહે છે કે, જો તમે આજના સમયમાં માત્ર 2,000 રૂપિયાની માસિક SIP શરૂ કરો છો અને તમારી ઉંમર 25 વર્ષ છે, તો આગામી 30 વર્ષમાં 12% ના સરેરાશ વળતર સાથે 55 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં તમે 70.60 લાખ રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકો છો.
CA નીતિન કૌશિકનું કહેવું છે કે, જો આ દરમિયાન મોંઘવારી 6%ના દરે વધે છે, તો 30 વર્ષ પછી 70.60 લાખ રૂપિયાની ખરીદશક્તિ (Purchasing Power) આજના 12.30 લાખ રૂપિયા બરાબર જ રહેશે, જે કદાચ પૂરતી નહીં હોય.
નીતિન કૌશિક કહે છે કે, જો તમે દર વર્ષે તમારી SIPમાં 10%નો વધારો કરો છો, તો તમે 30 વર્ષમાં 2.17 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ એકઠું કરવામાં સફળ થઈ શકો છો.
SIPમાં દર વર્ષે વધારો કરવો કેમ જરૂરી છે?
CAના જણાવ્યા અનુસાર, જેમ જેમ તમે કરિયરમાં આગળ વધો છો અને તમારો પગાર વધે છે, તેમ તેમ તમારે SIPની રકમ પણ વધારવી જોઈએ. આનાથી તમે મોંઘવારીને માત આપી શકશો. કૌશિક કહે છે કે, રોકાણમાં સાતત્ય ખૂબ જરૂરી છે, પરંતુ જો તમે રકમમાં વધારો કરતા નથી, તો તે ભવિષ્ય માટે અપૂરતું સાબિત થઈ શકે છે.
તેમનું માનવું છે કે, SIPમાં નિશ્ચિત સમયગાળા પછી વધારો ચોક્કસપણે કરવો જોઈએ, પછી ભલે તે ફિક્સ્ડ રેટ હોય કે ફિક્સ્ડ એમાઉન્ટ હોય.
SIPમાં કોણ રોકાણ કરી શકે?
કોઈપણ વ્યક્તિ: જેની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ છે. SIP કરવા માટે તમારે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવવું પડશે અને ત્યારબાદ તમારી જરૂરિયાત અનુસાર યોગ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પસંદગી કરવી પડશે.
શિસ્તબદ્ધ રોકાણ: SIPનો ફાયદો ત્યારે જ મળે છે જ્યારે તમે લાંબા સમય સુધી શિસ્તબદ્ધ રોકાણકાર બની રહો. તમારું નાનું રોકાણ સમય જતાં એક મોટું ફંડ તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે.
લોન્ગ ટર્મ ટૂલ: SIPએ લાંબા ગાળાના રોકાણ માટેનું બેસ્ટ સાધન છે.
An annual 10% STEP-UP is the only mathematical savior for a small SIP.
Starting a ₹2,000 monthly investment at age 25 with a 12% return yields roughly ₹70.6 lakhs by age 55, but 6% inflation guts that future value to just ₹12.3 lakhs in today’s purchasing power.
Increasing…
— CA Nitin Kaushik (FCA) | LLB (@Finance_Bareek) April 12, 2026
કેવી રીતે પસંદ કરવું યોગ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
શેરબજાર આધારિત રોકાણમાં હંમેશા જોખમ રહેલું હોય છે, પરંતુ તમે આ જોખમને ઘટાડી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરતી વખતે સૌથી પહેલા AUM (Assets Under Management) જુઓ, ફંડનું કદ જેટલું મોટું હશે તેટલું વધુ સારું ગણાય છે. બીજું, એક્સપેન્સ રેશિયો (ફંડ મેનેજમેન્ટનો ખર્ચ) ચોક્કસપણે તપાસો. સાથે જ એક્ઝિટ લોડ (સમય પહેલા પૈસા ઉપાડવા પર લાગતો ચાર્જ) પણ ધ્યાનમાં લેવો જરૂરી છે. કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા એ જોઈ લેવું હિતાવહ છે કે, તે ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના કેટલા ટકા અને કઈ કંપનીઓમાં રોકાણ કરી રહ્યું છે.
(Disclaimer: આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજાર જોખમોને આધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા સમજી-વિચારીને નિર્ણય લો. અહીં રજૂ કરાયેલા નિષ્ણાતોના વિચારો અંગત છે. Z 24 કલાક આ આધારે શેર ખરીદવા કે વેચવાની સલાહ આપતું નથી.)
