/EPFથી 60 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં કેવી રીતે બનશે 5 કરોડનું રિટાયરમેન્ટ ફંડ? જાણો બેસિક સેલરી અને કમ્પાઉન્ડિંગનું કેલ્ક્યુલેશન

Employees Provident Fund: નોકરી કરતા લોકો માટે EPF (Employees Provident Fund) રિટાયરમેન્ટ માટે બચતનું સૌથી મહત્ત્વનું સાધન માનવામાં આવે છે. દર મહિને સેલરીમાંથી નક્કી કરેલી રકમ EPFમાં જમા કરાવામાં આવે છે અને કર્મચારીની સાથે-સાથે કંપની પણ યોગદાન આપે છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ રોકાણ લાંબા સમય સુધી પોતાની રીતે ચાલતું રહે છે અને તેના પર મળતું વ્યાજ પણ સમયની સાથે ઉમેરાતું જાય છે. આ જ કારણ છે કે, ઘણા કર્મચારીઓને લાગે છે કે જો તેમની સેલરી સારી છે, તો માત્ર EPF દ્વારા જ રિટાયરમેન્ટ સુધી કરોડો રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ જશે. પરંતુ, પ્રશ્ન એ છે કે જો આજે તમારી વાર્ષિક સેલરી 15 લાખ રૂપિયા છે, તો શું માત્ર EPFથી 60 વર્ષની ઉંમર સુધી 5 કરોડ રૂપિયાનું કોર્પસ બની શકે છે? ચાલો આ ગણતરીને વિગતવાર સમજીએ.
સેલરી ગ્રોથ અને વ્યાજ દરની અસર
તેનો જવાબ સંપૂર્ણપણે તમારી સેલરી, બેસિક પગાર, EPFમાં થતા યોગદાન અને આગામી 30 વર્ષમાં સેલરી વધવાના દર પર નિર્ભર કરે છે. હેડ ઓફ પેન્શન બજાર (Head of PensionBazaar) વિશ્વજીત ગોયલના એક ઉદાહરણ મુજબ, જો 30 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ કર્મચારીની વાર્ષિક CTC 15 લાખ રૂપિયા છે અને તે 60 વર્ષની ઉંમરે રિટાયર થાય છે, તો તેની પાસે રોકાણ માટે લગભગ 30 વર્ષનો સમય છે. આ ગણતરીમાં EPF પર વાર્ષિક 8.25% વ્યાજ દર, કર્મચારી તરફથી બેસિક સેલરી + DAનું 12% યોગદાન, EPF/EPSના નિયમો અનુસાર નોકરીદાતાનું યોગદાન, બેસિક સેલરીને CTCના 50% અને સમગ્ર રોકાણના સમયગાળા દરમિયાન એકપણ વખત PF ઉપાડવામાં ન આવ્યું હોય તેવું માનીને ગણતરી કરવામાં આવી છે. અહીં સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે, સેલરી વધવાની સાથે EPFમાં જમા થયું યોગદાન પણ વધે છે, એટલે કે શરૂઆતના વર્ષોમાં યોગદાન ઓછું હોઈ શકે છે, પરંતુ સમયની સાથે વધતી સેલરી અને તેના પર મળતું કમ્પાઉન્ડિંગ રિટર્ન મળીને રિટાયરમેન્ટ ફંડને ઝડપથી મોટું થઈ શકે છે.
પગાર વધારાના આધારે સંભવિત EPF કોર્પસ
ઉદાહરણ તરીકે, જો કર્મચારીની સેલરી દર વર્ષે સરેરાશ 5% વધે છે, તો 60 વર્ષની ઉંમર સુધી અનુમાનિત EPF કોર્પસ લગભગ ₹3-3.2 કરોડ હોઈ શકે છે. જો વાર્ષિક પગાર વધારો 8% રહે છે, તો આ જ કોર્પસ વધીને લગભગ ₹4.5-5 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે 10%ની સરેરાશ વાર્ષિક પગાર વધારો થવા પર રિટાયરમેન્ટ સુધી EPF કોર્પસ લગભગ ₹6.2-6.5 કરોડ સુધી પહોંચવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે 15 લાખ રૂપિયાની વર્તમાન વાર્ષિક સેલરી પર 5 કરોડ રૂપિયાનું લક્ષ્ય સંભવ થઈ શકે છે, પરંતુ તેના માટે લાંબા સમય સુધી સતત સેલરી ગ્રોથ અને પૂરતું EPF યોગદાન જરૂરી હશે. તેનો અર્થ એ નથી કે દર 15 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક કમાનાર વ્યક્તિ પોતાની મેળે 5 કરોડ રૂપિયા જમા કરી લેશે.
EPFની તાકાત
ચોઇસ વેલ્થ (Choice Wealth)ના CEO નિકુંજ શરાફ અનુસાર, EPFની સૌથી મોટી તાકાત તેની ફરજિયાત બચત અને લાંબા ગાળાની કમ્પાઉન્ડિંગ છે. કર્મચારીના હાથમાં આવતા પહેલા જ પૈસા રોકાણમાં જતા રહે છે, તેથી બજારના વધ-ઘટના સમયે રોકાણ રોકવાનો કે પૈસા ઉપાડવાનો નિર્ણય લેવો પડતો નથી. ત્રણ દાયકા સુધી સતત યોગદાન અને કમ્પાઉન્ડિંગની અસર ઘણી મોટી થઈ શકે છે.
EPFનું યોગદાન તમારી વાસ્તવિક બેસિક સેલરી (Basic Salary) પર થઈ રહ્યું છે કે ફક્ત 15,000 રૂપિયાની કાનૂની પગાર મર્યાદા પર? આ જ તફાવત તમારા રિટાયરમેન્ટ કોર્પસમાં કરોડો રૂપિયાનો તફાવત ઉભો કરી શકે છે. ઘણી કંપનીઓમાં EPF યોગદાન વાસ્તવિક બેસિક સેલરીના આધારે નહીં, પરંતુ લાગુ પડતી કાનૂની મર્યાદાના આધારે કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં 15 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક કમાનાર કર્મચારી પણ પ્રમાણમાં ઓછું EPF યોગદાન કરી શકે છે. એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર, જો PF યોગદાન 15,000 રૂપિયાના પગાર મર્યાદા પર જ મર્યાદિત છે, તો લાંબા કરિયર બાદ બનતું કોર્પસ લગભગ 35-40 લાખ રૂપિયાની આસપાસ જ પહોંચી શકે છે, એટલે કે વાસ્તવિક બેસિક સેલરી પર યોગદાન થવા અને મર્યાદિત યોગદાન હોવાથી તફાવત કરોડો રૂપિયા સુધીનો હોય શકે છે.
મોંઘવારીની વાસ્તવિકતા અને ખરીદ શક્તિ
તેથી સૌથી પહેલા તમારી કંપનીની EPF નીતિ અને સેલરી સ્લિપ ચોક્કસ તપાસો. આ પણ સમજવું જરૂરી છે કે, EPFમાં જમા થતા રૂપિયા રિટાયરમેન્ટના સમયે એક મોટું કોર્પસ જરૂર બનાવી શકે છે, પરંતુ 5 કરોડ રૂપિયા આજે અને 5 કરોડ રૂપિયા 30 વર્ષ પછી એક સરખી રકમ નહીં હોય. મોંઘવારી લાંબા સમયમાં રૂપિયાની ખરીદ શક્તિને ઘણી ઘટાડી દે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો મોંઘવારી સરેરાશ 6% વાર્ષિક રહે છે, તો આજે 1 લાખ રૂપિયા મહિનામાં ચાલતો ખર્ચ 30 વર્ષ પછી લગભગ 5.7 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ થઈ શકે છે. તેથી માત્ર એ જોવું પૂરતું નથી કે રિટાયરમેન્ટના સમયે તમારી પાસે કેટલા કરોડ રૂપિયા હશે. પણ એ જોવું જરૂરી છે કે તે સમયે તે રૂપિયાથી કેટલી વસ્તુઓ ખરીદી શકાશે.
રિટાયરમેન્ટ પછી મળતી માસિક આવકના દષ્ટિકોણથી પણ ચિત્ર સમજવું જરૂરી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે રિટાયરમેન્ટના સમયે 3 કરોડ રૂપિયાનું કોર્પસ છે અને તે વાર્ષિક 4%નો ઉપાડ દર અપનાવે છે, તો શરૂઆતના સ્તરે લગભગ 1 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસની આવક બની શકે છે. 5 કરોડ રૂપિયાના કોર્પસ પર આ લગભગ 1.67 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ અને 6.5 કરોડ રૂપિયા પર લગભગ 2.17 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ હોઈ શકે છે. જો કે, આ ફક્ત અનુમાન છે અને વાસ્તવિક રિટાયરમેન્ટ આવક રોકાણના રિટર્ન, મોંઘવારી, ટેક્સ, ઉપાડની રણનીતિ અને કોર્પસના સમયગાળા પર નિર્ભર કરે છે.
રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ અને અનુમાનિત માસિક આવક
આ જ કારણ છે કે, એક્સપર્ટ EPFને રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગનો પાયો માનવાની સલાહ આપે છે, પરંતુ સંપૂર્ણ રિટાયરમેન્ટ યોજના માત્ર EPF પર નિર્ભર રાખવાથી બચવાનું કહે છે. લાંબા ગાળા માટે NPS, તમારી જોખમ ક્ષમતા અનુસાર ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને વધારાની સુરક્ષિત રિટાયરમેન્ટ બચત માટે VPF જેવા વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકાય છે. NPS રિટાયરમેન્ટ કેન્દ્રિત રોકાણ સાથે ઉપલબ્ધ ટેક્સ લાભોના દષ્ટિએ ઉપયોગી થઈ શકે છે, જ્યારે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળામાં મોંઘવારીને પછાડવાની ક્ષમતા આપી શકે છે. VPF એ રોકાણકારો માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે, જે EPF જેવા પ્રમાણમાં સુરક્ષિત રોકાણમાં વધારાનું યોગદાન કરવા માંગે છે.
આ રીતે તૈયાર કરો રિટાયરમેન્ટ ફંડ
15 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક સેલરીથી માત્ર EPF દ્વારા 5 કરોડ રૂપિયાનું રિટાયરમેન્ટ કોર્પસ બનવું સંભવ તો છે, પરંતુ તે નિશ્ચિત નથી. તેનો સૌથી મોટો આધાર તમારી બેસિક સેલરી (Basic Salary), EPF યોગદાન, સેલરી વધવાની ગતિ, વ્યાજ દર અને નોકરી દરમિયાન કોઈ ઉપાડ ન કરવા પર રહેશે. જો સેલરી ઝડપથી વધે છે અને વાસ્તવિક બેસિક પગાર પર પૂરતું EPF યોગદાન થાય છે, તો 5 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો મેળવી શકાય છે. પરંતુ મોંઘવારી અને રિટાયરમેન્ટના 25-30 વર્ષ લાંબા સમયગાળાને જોતા માત્ર EPF પર નિર્ભર રહેવું જોખમી બની શકે છે. સારી રણનીતિ એ જ છે કે EPFને મજબૂત પાયો બનાવીને તેની સાથે અલગ-અલગ રોકાણ સાધનોનું સંતુલિત પોર્ટફોલિયો તૈયાર કરવામાં આવે, જેથી રિટાયરમેન્ટ પછી માત્ર મોટું કોર્પસ જ નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળાની આવક પણ સુનિશ્ચિત કરશે.