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EPFથી 60 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં કેવી રીતે બનશે 5 કરોડનું રિટાયરમેન્ટ ફંડ? જાણો બેસિક સેલરી અને કમ્પાઉન્ડિંગનું કેલ્ક્યુલેશન

Employees Provident Fund: શું માત્ર EPF દ્વારા કર્મચારી 60 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં 5 કરોડનું રિટાયરમેન્ટ ભંડ બનાવી શકે છે? 30 વર્ષની નોકરી, સેલરી ગ્રોથ, EPF યોગદાન અને 8.25% ના અનુમાનિત વ્યાજ દરના આધારે તેનો જવાબ તમારી બેસિક સેલરી અને યોગદાન પર નિર્ભર કરે છે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર સમજીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 11, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:13 PM IST
EPFથી 60 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં કેવી રીતે બનશે 5 કરોડનું રિટાયરમેન્ટ ફંડ? જાણો બેસિક સેલરી અને કમ્પાઉન્ડિંગનું કેલ્ક્યુલેશન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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