Urban Company IPO : અર્બન કંપનીનો IPO લાગ્યો કે નહીં, આ રીતે ચેક કરો એલોટમેન્ટ સ્ટેટસ
Urban Company IPO Allotment Status : NSEના ડેટા અનુસાર, અર્બન કંપનીના IPOને 103.63 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. આના પરથી તમે અનુમાન લગાવી શકો છો કે રોકાણકારોએ કંપનીના IPOને કયા સ્તરે સપોર્ટ કર્યો છે.
Urban Company IPO Allotment Status : ઓનલાઈન હોમ સર્વિસ ફર્મ અર્બન કંપનીનો IPO 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખુલ્યો હતો અને ગયા અઠવાડિયે શુક્રવાર, 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંધ થયો હતો. અર્બન કંપનીના IPOને રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત સપોર્ટ મળ્યો હતો. અર્બન કંપની આજે તેના રોકાણકારોને શેર ફાળવશે. આજે એટલે કે સોમવારે ગમે ત્યારે શેર ફાળવી શકાય છે. જો તમે પણ અર્બન કંપનીના IPO માટે અરજી કરી હોય અને એલોટમેન્ટ કેવી રીતે તપાસવું તે જાણતા નથી, તો અમે તમને અર્બન કંપનીના IPOની એલોટમેન્ટ સ્થિતિ તપાસવાની સૌથી સરળ રીત જણાવીશું.
NSE વેબસાઇટ પર એલોટમેન્ટ સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી
- સૌ પ્રથમ NSE IPO ફાળવણીની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids પર જાઓ.
- હવે તમારે Equity & SME IPO બિડ વિગતો પર ક્લિક કરવું પડશે અને Select Symbol માં URBANCO પસંદ કરવું પડશે.
- આ પછી, તમારે તમારો PAN નંબર અથવા એપ્લિકેશન નંબર દાખલ કરવો પડશે અને SUBMIT બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.
- SUBMIT બટન પર ક્લિક કરતાની સાથે જ તમારી સ્ક્રીન પર ફાળવણીની સ્થિતિ દેખાશે.
MUFG Intime India પર ફાળવણીની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી
- સૌ પ્રથમ MUFG Intime India IPO ફાળવણીની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html પર જાઓ.
- Select Company પર જાઓ અને Urban Company પસંદ કરો.
- હવે PAN, App. No., DP/Client ID, Account No/IFSC માંથી કોઈપણ એક પસંદ કરો અને તેની વિગતો દાખલ કરો અને Submit બટન પર ક્લિક કરો.
- SUBMIT બટન પર ક્લિક કરતાની સાથે જ એલોટમેન્ટની સ્થિતિ તમારી સ્ક્રીન પર દેખાશે.
અર્બન કંપનીના IPOને 103.63 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે
NSE ડેટા અનુસાર, અર્બન કંપનીના IPOને 103.63 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે. અર્બન કંપની તેના IPOમાંથી 1900 કરોડ એકત્ર કરી રહી છે. કંપનીએ IPO હેઠળ દરેક શેર માટે 98 થી 103 રૂપિયાનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો હતો અને તે 103 રૂપિયાના ભાવે શેર ફાળવવા જઈ રહી છે. આ IPO હેઠળ 472.00 કરોડ રૂપિયાના 4,58,25,242 નવા શેર જારી કરવામાં આવશે અને 1,428.00 કરોડ રૂપિયાના 13,86,40,776 શેર OFS દ્વારા જારી કરવામાં આવશે. કંપની બુધવાર, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ શેરબજારમાં લિસ્ટેડ થઈ શકે છે.
Disclaimer: શેર બજાર જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
