ઘેર બેઠા મોબાઈલથી કેવી રીતે ભરશો વસ્તી ગણતરીનું ફોર્મ? ઓનલાઇન બસ આ સરળ સ્ટેપ્સ કરો ફોલો

હોમBusinessઘેર બેઠા મોબાઈલથી કેવી રીતે ભરશો વસ્તી ગણતરીનું ફોર્મ? ઓનલાઇન બસ આ સરળ સ્ટેપ્સ કરો ફોલો

Census Form Online Mobile: દિલ્હીમાં વસ્તી ગણતરી 2027 માટે ઓનલાઇન સેલ્ફ-એન્યુમેરેશન (સ્વ-ગણતરી) ની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. 15 મે સુધી પોર્ટલ પર તમારી વિગતો નોંધીને તમે સમય બચાવી શકો છો અને ભૂલોની શક્યતા ઘટાડી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 03, 2026, 11:45 AM IST
  • ઓનલાઇન વસ્તી ગણતરી માટે પોર્ટલ પર કેવી રીતે લોગિન કરવું?
  • હાઉસહોલ્ડ રજીસ્ટ્રેશન માટે કઈ માહિતી જરૂરી છે?
  • નકશા (Map) પર ઘરનું લોકેશન માર્ક કરવું કેમ જરૂરી છે?
  • વસ્તી ગણતરીની ડેડલાઇન અને જરૂરી શરતો શું છે?

Census Form Online Mobile: રાજધાની દિલ્હીમાં વસ્તી ગણતરી 2027ના પ્રથમ તબક્કાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં 1 મે થી 15 મે સુધી ઓનલાઇન ડેટા ભરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. આ પ્રક્રિયામાં મકાનમાલિક અને ભાડૂઆત બંને ઘેર બેઠા પોતાની માહિતી જાતે જ પોર્ટલ પર નોંધી શકે છે.

ઓનલાઇન વસ્તી ગણતરી માટે પોર્ટલ પર કેવી રીતે લોગિન કરવું?
સૌ પ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ [https://se.census.gov.in](https://se.census.gov.in) પર જઈને દિલ્હી રાજ્ય પસંદ કરો અને કેપ્ચા ભરીને લોગિન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો. સારી રીતે મેપિંગ કરવા માટે લેપટોપનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે. તમે તમારી પસંદગીની 16 ભાષાઓમાંથી કોઈ પણ એક ભાષા પસંદ કરી શકો છો.

હાઉસહોલ્ડ રજીસ્ટ્રેશન માટે કઈ માહિતી જરૂરી છે?
રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે પરિવારના વડાનું નામ અને એક યુનિક મોબાઈલ નંબર નાખવો પડશે, જે પછીથી બદલી શકાશે નહીં. મોબાઈલ પર આવેલા OTP દ્વારા વેરિફિકેશન કર્યા પછી, તમે તમારા જિલ્લા અને વિસ્તારનું સાચું લોકેશન ભરી શકો છો.

નકશા (Map) પર ઘરનું લોકેશન માર્ક કરવું કેમ જરૂરી છે?
પોર્ટલ પર મેપ દ્વારા તમારા ઘરનું ચોક્કસ લોકેશન માર્ક કરવું એ સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ છે, જેથી અધિકારીઓને ઘર શોધવામાં સરળતા રહે. આ પછી, તમારે મકાનની સ્થિતિ અને વીજળી-પાણી જેવી સુવિધાઓને લગતા અંદાજે 33 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રહેશે.

ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી શું કરવું?
તમામ માહિતી રિવ્યૂ કર્યા પછી ફાઈનલ સબમિટ કરો, જેનાથી તમને 11 આંકડાનો એક ખાસ SE ID નંબર મળશે. જ્યારે 16 મે પછી વસ્તી ગણતરી અધિકારી તમારા ઘરે આવશે, ત્યારે તેમને ફક્ત આ ID બતાવવાનો રહેશે અને તમારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે.

વસ્તી ગણતરીની ડેડલાઇન અને જરૂરી શરતો શું છે?
સેલ્ફ એન્યુમેરેશનની સુવિધા 15 મે સુધી ઉપલબ્ધ છે. 16 મે થી 14 જૂન સુધી સરકારી કર્મચારીઓ ઘરે-ઘરે જઈને ડેટા એકત્ર કરશે. એક મોબાઈલ નંબર પરથી એક જ પરિવારનું રજીસ્ટ્રેશન થશે. અધૂરું ફોર્મ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

Disclaimer: વસ્તી ગણતરી સંબંધિત સચોટ માહિતી માટે હંમેશા સરકારની સત્તાવાર વેબસાઇટ અને માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરો.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

