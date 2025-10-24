Prev
માત્ર ₹27 લાખમાં પડશે ₹50 લાખવાળું ઘર, બસ Home Loan લેવા સમયે આ ટ્રિક કરો ફોલો અને જુઓ જાદૂ!

જો તમે મધ્યમ વર્ગના છો અને ઘર ખરીદવાનું સ્વપ્ન જોતા હો, તો આ સમાચાર ખૂબ જ ઉપયોગી છે. લોકો સામાન્ય રીતે 20 વર્ષની હોમ લોન પર તેમના ઘરની કિંમત કરતાં બમણી રકમ ચૂકવે છે, પરંતુ તે જ સમયગાળા દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIP માં નાની રકમનું રોકાણ કરવાથી ખર્ચની ભરપાઈ કરવામાં મદદ મળી શકે છે. કેવી રીતે? ગણતરી નીચે સમજાવેલ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:03 PM IST

દરેક વ્યક્તિનું એક સપનું જરૂર હોય છે કે પોતાનું ખુદનું ઘર હોય. પરંતુ આ સપનું પૂરુ કરવા માટે લોકો હોમ લોનનો સહારો લેતા હોય છે. પછી શરૂ થાય છે ઈએમઆઈ (EMI), જે દર મહિને પગારનો મોટો ભાગ ખાઈ જાય છે. લોકો 20-25 વર્ષ સુધી ઈએમઆઈ ભરે છે અને કુલ મળી પોતાના ઘરની અસલી કિંમતથી ડબલ ચુકવે છે.

તેવામાં એક મોટો સવાલ ઉઠે છે કે શું કોઈ એવી રીત છે, જેનાથી ઘરની કિંમત વસૂલ થઈ શકે? જવાબ છે હાં, અને તે રીત છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસઆઈપી (Mutual Fund SIP). જો તમે હોમ લોનની સાથે-સાથે એસઆઈપીમાં થોડી રકમનું રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું તો 20 વર્ષ બાદ ઘર ન ફ્રીમાં પડશે, પરંતુ તેનાથી તમને લાભ થશે.

પહેલા, હોમ લોનની સંપૂર્ણ ગણતરી સમજો
ધારો કે તમે ₹50 લાખનું ઘર ખરીદ્યું છે. તમે ₹40 લાખની હોમ લોન લીધી છે અને બાકીના ₹10 લાખ તમારા પોતાના ખિસ્સામાંથી ચૂકવી દીધા છે. આ લોન 20 વર્ષ માટે છે, જેનો વ્યાજ દર 8.5% છે. તમારો માસિક EMI ₹34,713 હશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે આગામી 20 વર્ષ સુધી દર મહિને આટલું ચૂકવવું પડશે.

હવે, જો તમે કુલ લોન અને વ્યાજનો સરવાળો કરો છો, તો તમારે ₹83,31,103 ચૂકવવા પડશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ₹40 લાખની લોન લીધી હતી પરંતુ ₹83 લાખથી વધુ રકમ પરત કરી દીધી છે. આ જ કારણ છે કે મોટાભાગના લોકો ઘરને "મોંઘો સોદો" માને છે.

હવે સમજો SIPથી કઈ રીતે વસૂલ થશે પૈસા?
તમારા ઘરનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે, તમારે તમારા EMI ની સાથે એક નાનો SIP શરૂ કરવાની જરૂર છે. નિષ્ણાતો દર મહિને તમારા EMI ના 20-25% રોકાણ કરવાની ભલામણ કરે છે. જો તમે ₹34,713 ની EMI ચૂકવી રહ્યા છો, તો તેમાંથી 25% અથવા લગભગ ₹8,678 દર મહિને SIP માં રોકાણ કરો.

માની લો કે આ એસઆઈપી પર તમને એવરેજ 12 ટકાનું રિટર્ન મળે છે. હવે જુઓ તેની અસર

એટલે કે 20 વર્ષ બાદ તમારી પાસે ₹86.69 લાખ રૂપિયા હશે.

પેરામીટર વેલ્યુ
માસિક SIP ₹8,678
સમયગાળો 20 વર્ષ
કુલ રોકાણ ₹20,82,480
અંદાજિત રિટર્ન (12%) ₹65,87,126
કુલ કોર્પસ ₹86,69,606

હોમ લોન અને એસઆઈપીની અસર
હવે જ્યારે તમે બંનેને જોડીને જોશો તો સ્થિતિ કંઈક આવી બનશે.
તમે હોમ લોન હેઠળ ₹83,31,103 ચુકવ્યા.
અને એસઆઈપીમાં  ₹20,82,480 રોકાણ કર્યું. 
એટલે કે કુલ ચુકવણી થઈ ₹1,04,13,583.
તો તમારી પાસે એસઆઈપીનું કોર્પસ છે ₹86,69,606.
હવે આ કોર્પસને ઘટાડી દો તો તમારા ઘરની ઇફેક્ટિવ કિંમત બને છે ₹17,43,977. 

મતલબ કે, સ્માર્ટ નાણાકીય આયોજન સાથે, તમને 50 લાખ રૂપિયાનું ઘર ફક્ત 27.43 લાખ રૂપિયામાં મળ્યું (કારણ કે તમે પહેલાથી જ 10 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ કરી દીધું હતું).

આને કહેવાય છે સ્માર્ટ હોમ બાઇંગ સ્ટ્રેટેજી
જો તમે તમારા નાણાકીય પ્લાનિંગમાં થોડી સમજદારી દેખાડો છો તો હોમ લોન ડર નહીં, પરંતુ ફાયદો બની શકે છે. એસઆઈપી દ્વારા લાંબા સમયમાં કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો મળે છે, જેનાથી વ્યાજ પર વ્યાજ વધે છે. એટલે કે એક તરફ તમે લોન ચુકવી રહ્યાં છો બીજીતરફ તમારા પૈસા પણ તમારા માટે કામ કરી રહ્યાં છે. આ છે વેલ્થ ક્રિએશનની સાચી ટ્રિક.

ક્યારે અને કેવી રીતે શરૂઆત કરવી?
તમારી SIP તે મહિને શરૂ કરો જ્યારે તમે તમારી પહેલી હોમ લોન EMI ચૂકવો છો.
તમારી SIP નિયમિતપણે ચાલુ રહે તે માટે ઓટો-ડેબિટ પર સેટ કરો.
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવા લાંબા ગાળાના ફંડ્સ પસંદ કરો.
વળતર કરતાં સાતત્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.

નાનું રોકાણ, મોટો ફાયદો
હોમ લોનની ઈએમઆઈ અને એસઆઈપીનો સંબંધ એવો છે જેમ કે એક્સરસાઇઝ અને ડાયટનો, બંને સાથે કરશો તો પરિણામ બમણું મળશે. જો તમે આજથી ઈએમઆઈની સાથે 8-9 હજાર રૂપિયા એસઆઈપીમાં લગાવવાના શરૂ કરો તો 20 વર્ષ બાદ તમારી પાસે ઘરની બરાબરની વેલ્યુનું કોર્પસ હશે અને સૌથી મોટી વાત આ પૈસા ટેક્સ ફ્રી હશે, જો તમે તેને લાંબાગાળા માટે રાખો.

Conclusion
ઘર ખરીદવું હંમેશા સારો નિર્ણય હોય છે, પરંતુ ઘરમાં રોકાણ કરવું પણ જરૂરી છે. જો તમે હોમ લોન લેતાની સાથે જ દર મહિને તમારા પગારમાંથી થોડી રકમ SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) માં રોકાણ કરો છો, તો 20 વર્ષ પછી તમને તમારું ઘર મફતમાં નહીં, પરંતુ નફામાં મળશે. યાદ રાખો, સંપત્તિ ફક્ત કમાણી દ્વારા નહીં, પરંતુ આયોજન દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)
1- SIP શું છે?
તે એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં તમે દર મહિને થોડી રકમનું રોકાણ કરો છો.

2- શું SIP મોટું ભંડોળ બનાવી શકે છે?
હા, ચક્રવૃદ્ધિ સમય જતાં મોટું ભંડોળ બનાવી શકે છે.

3- શું હોમ લોનથી SIP શરૂ કરવી યોગ્ય છે?
હા, તે ભવિષ્યમાં તમારી લોન પાછી મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.

4- SIP માંથી કેટલું વળતર મળે છે?
સરેરાશ વાર્ષિક 10-12% વળતર મેળવી શકાય છે.

5- શું SIP નાની રકમથી શરૂ કરી શકાય છે?
હા, તમે ફક્ત ₹500 થી શરૂઆત કરી શકો છો.
 

