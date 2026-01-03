શું તમારા ખિસ્સામાં 500 રૂપિયાની નકલી નોટ છે? RBI ની આ ટિપ્સથી 1 મિનિટમાં પકડો નકલી નોટ
જો તમારા પર્સ કે ખિસ્સામાં 500 રૂપિયાની નોટ હોય, તો તેને કાળજીપૂર્વક તપાસો, કારણ કે તે નકલી હોઈ શકે છે. હા, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) નિયમિતપણે નકલી નોટો પર રિપોર્ટ જારી કરે છે. તેથી, હવે તમે સરળતાથી ઓળખી શકો છો કે તમારી નોટ નકલી છે કે અસલી.
ક્યાંક તમારી પાસે નકલી 500 રૂપિયાની નોટ તો નથીને? આજે આ સવાલ જેટલો સામાન્ય લાગે છે, એટલો જ મોટો ખતરો તેમાં છુપાયેલો છે. તાજેતરમાં ભારતીય રિઝર્વ બેંકનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો હતો, જેમાં સ્પષ્ટ થયું હતું કે માર્કેટમાં હજુ નકલી નોટો ચાલી રહી છે. એટલે કે બજારમાં મળનાર દરેક 500ની નોટ અસલી છે તે માની શકાય નહીં. આ કારણે સામાન્ય નાગરિકો માટે નકલી અને અસલી નોટની ઓળખ કઈ રીતે કરવી તે જરૂરી થઈ ગયું છે.
₹500 ની નકલી નોટો કેમ વધી રહી છે?
₹500 ની નોટનો ઉપયોગ રોજિંદા ખરીદીમાં સૌથી વધુ થાય છે.
તેનો ઉપયોગ પેટ્રોલ, કરિયાણા, ઓટો રિક્ષા અને શાકભાજી સહિત દરેક જગ્યાએ થાય છે.
આ જ કારણ છે કે નકલી ગેંગો તેને નિશાન બનાવે છે.
નવી નોટની ડિઝાઇન ખૂબ જ અદ્યતન છે.
છતાં, કેટલીક નકલી નોટો ખૂબ જ સચોટ લાગે છે.
પ્રથમ નજરમાં, વાસ્તવિક અને નકલી વચ્ચે તફાવત કરવો મુશ્કેલ છે.
ઉતાવળમાં, નકલી નોટ પર્સમાં આવી જાય છે.
જાહેર નકલી નોટ નાખવાથી કાનૂની મુશ્કેલી પડી શકે છે.
દુકાનદારો હવે નોટ બદલવાનો ઇનકાર કરી શકે છે, જેના કારણે દલીલો અને શરમ આવે છે.
સતર્કતા અને જાગૃતિ એ શ્રેષ્ઠ બચાવ છે.
RBI ની MANI એપ – નોટ ઓળખવાની સૌથી સરળ રીત
RBI ની MANI એપ નકલી નોટ ઓળખવામાં મદદ કરે છે.
આ એપ એડ્રોયડ અને iOS બંને પર ફ્રી હોય છે.
ઈન્ટરનેટ વગર, ઓફલાઇન મોડમાં પણ તે કામ કરે છે.
તે ફાટેલી કે જૂની નોટની પણ ઓળખ કરે છે.
તે માટે ફોનનો કેમેરો ઓન કરી નોટ સ્કેન કરો.
પછી એપ તત્કાલ દેખાડશે કે આ નોટ અસલી છે કે નકલી.
ખુદ ઓળખો અસલી નોટના સુરક્ષા ફીચર્સ
નોટની વચ્ચે ચમકદાર સેફ સ્ટ્રિપ હોય છે.
આ સ્ટ્રિપ પર ભારત અને RBI લખેલું હોય છે.
500 રૂપિયાની નોટ નમેલી હોય ત્યારે રંગ બદલે છે.
નોટમાં લીલાશ પડતા વાદળી રંગનો ફેરફાર દેખાય છે.
ગાંધીજીના ચિત્ર પાસે વોટરમાર્ક છે.
પ્રકાશમાં વોટરમાર્ક સ્પષ્ટ દેખાય છે.
RBI અને 500 શબ્દો સૂક્ષ્મ અક્ષરોમાં લખેલા છે.
કાળા નોટ પર આ અક્ષરો ઘણીવાર ઝાંખા પડેલા હોય છે.
UV ટેસ્ટ કરો
UV light ન હોય?
સ્માર્ટફોનની ફ્લેશ પર બ્લુ રંગનું પારદર્શક પ્લાસ્ટિક રાખો.
નોટ પર પ્રકાશ પાડો
અસલી નોટમાં સિક્યોરિટી થ્રેડ તથા સીરિયલ નંબર હળવા પ્રકાશમાં ચમકે છે.
થોડી સાવચેતી- મોટો બચાવ
નકલી નોટના સમયમાં એક સાવચેતી જરૂરી છે.
500ની નોટ મળે ત્યારે ધ્યાનથી ચેક કરો
હંમેશા નોટને થોડી નવામી રંગ બદલતી જુઓ
તમે ગાંધીજીનો વોટરમાર્ક જરૂર ચેક કરો.
ક્યારેય શંકા હોય તો RBI ની MANI એપનો ઉપયોગ કરો.
