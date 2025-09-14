15 લાખના પગાર પર પણ એક રૂપિયો પણ ટેક્સ નહીં લાગે, બસ અપનાવો આ ટ્રિક!
જો તમારી વાર્ષિક આવક 15 લાખ રૂપિયા છે અને ટેક્સની ચિંતા છે તો સાચી યોજનાથી તમે ઇનકમ ટેક્સ બચાવી શકો છો. નવા ટેક્સ સ્લેબ અને છૂટનો સાચો ઉપયોગ કરી ટેક્સેબલ આવક ઘટાડી શકાય છે. આઈટીઆર ફાઇલિંગની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર છે.
Trending Photos
નવી દિલ્હીઃ જો તમારો વાર્ષિક કમાણી 15 લાખ રૂપિયા છે અને તમને લાગી રહ્યું છે કે ઇનકમ ટેક્સના નામ પર સરકારને મોટી રકમ આપવી પડશે, તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. થોડી સમજદારી અને સાચી યોજનાની સાથે સાથે તમારી ટેક્સેબલ ઇનકમ એટલી ઘટી શકે છે કે તમારે એકપણ પૈસાનો ટેક્સ આપવો પડશે નહીં.
આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર છે, એટલે કે હવે માત્ર એક દિવસ બચ્યો છે. જો તમે હજુ સુધી તમારૂ રિટર્ન ભર્યું નથી તો જલ્દી તૈયારી શરૂ કરી દો. સરકારે નવા ટેક્સ નિયમોમાં કેટલીક ખાસ છૂટ અને વિકલ્પ આપ્યા છે, જેનો સાચા ઉપયોગથી 15 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર ટેક્સ બચાવી શકાય છે.
12 લાખ સુધીની આવક પર કોઈ આવકવેરો નહીં
વર્ષ 2025-2026 માટે સામાન્ય બજેટ રજૂ કરતી વખતે, નાણામંત્રીએ નવા આવકવેરા સ્લેબની જાહેરાત કરી હતી. આ જાહેરાત મુજબ, નવી કર વ્યવસ્થામાં, વાર્ષિક 12 લાખ સુધીની આવક પર કોઈ આવકવેરો ચૂકવવો પડશે નહીં. પગાર વર્ગ માટે પ્રમાણભૂત કપાત ફક્ત 75 હજાર રૂપિયા રાખવામાં આવી છે, આ અર્થમાં, પગાર વર્ગની 12 લાખ 75 હજાર રૂપિયા સુધીની આવક કરમુક્ત રહેશે. એટલે કે, જે કર્મચારીની વાર્ષિક આવક 12 લાખ 75 હજાર રૂપિયા છે તેને કોઈ કર ચૂકવવો પડશે નહીં.
ટેક્સ બચાવવાની અસરકારક રીત
પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન આવે છે, જેના હેઠળ દરેક કર્મચારીને 75,000 રૂપિયાનું રિબેટ મળે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા કુલ પગારમાંથી 75,000 રૂપિયા સીધા કાપવામાં આવશે. પછી નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) આવે છે, જેમાં તમારા બોસ તમારા મૂળ પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થાના 14% તમારા NPS ખાતામાં જમા કરે છે. તમને આના પર મોટી કર રાહત મળે છે. ધારો કે તમારો મૂળ પગાર 7.5 લાખ રૂપિયા છે, તો તમને NPSમાંથી 1.05 લાખ રૂપિયા સુધીની રિબેટ મળી શકે છે.
આ પછી, જો આપણે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) ની વાત કરીએ, તો બોસ તમારા મૂળ પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થાના 12% EPF માં જમા કરે છે, જે પણ કરમુક્ત છે. જો તમારો મૂળ પગાર 7.5 લાખ છે, તો તમે EPF દ્વારા લગભગ 90,000 રૂપિયાનો કર બચાવી શકો છો. આ ઉપરાંત, તમે તમારી કંપનીના HR સાથે વાત કરીને પગારમાં મનોરંજન, ખોરાક, પેટ્રોલ અને પરિવહન ખર્ચ પણ સામેલ કરી શકો છો, આ માટે તમારે 30,000 રૂપિયા સુધી કાપવા પડશે.
કઈ રીતે 15 લાખ સુધીની આવક ટેક્સ ફ્રી રહેશે?
માની લો તમારો કુલ પગાર 15 લાખ રૂપિયા છે તો સૌથી પહેલા 75000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન લો, ત્યારે તમારી ટેક્સેબલ ઇનકમ 14,25,000 રૂપિયા થઈ જશે. પછી એનપીએસની છૂટ હેઠળ 1,05,000 રૂપિયા ઘટાડો, તો ટેક્સેબલ ઇનકમ 13,20,000 રૂપિયા રહી જાય છે. જો તમે EPF હેઠળ 90,000 રૂપિયા વધુ કાપો છો, તો તમારી પાસે 12,30,000 રૂપિયા બાકી રહેશે. અંતે, મનોરંજન અને ભોજન ખર્ચ ઉમેરીને 30,000 રૂપિયા વધુ કાપો. આનાથી તમારી કરપાત્ર આવક 12 લાખ રૂપિયા થાય છે. હવે નવા ટેક્સ સ્લેબ મુજબ, 12 લાખ રૂપિયાની આવક પર કર જવાબદારી સંપૂર્ણપણે શૂન્ય થઈ જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે