25 વર્ષની હોમ લોન 10 વર્ષમાં કેવી રીતે ચૂકવવી? આ સ્માર્ટ 'પ્રી-પેમેન્ટ' ટ્રિક્સ તમારા લાખો રૂપિયા બચાવશે
Home Loan Tips: લાંબા સમય માટે હોમ લોન લેવી બરાબર નથી કારણ કે તેમાં તમારે વધુ વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. કેટલીક સ્માર્ટ ટિપ્સની મદદથી તમે તમારી 25 વર્ષની હોમ લોન 10 વર્ષમાં પૂરી કરી શકો છો. પ્રીપેમેન્ટ, એક્સ્ટ્રા ઈએમઆી અને વાર્ષિક સ્ટેપ-અપ ઈએમઆઈ ખૂબ વ્યાજ બચાવે છે અને લોનને ઓછા સમયમાં ખતમ કરવામાં મદદ કરે છે.
- 25 વર્ષની હોમ લોન 10 વર્ષમાં થઈ જશે પૂર્ણ
- પ્રીપેમેન્ટ, એક્સ્ટ્રા ઈએમઆી અને વાર્ષિક સ્ટેપ-અપથી થશે ફાયદો
- વ્યાજમાં થશે લાખોનો ફાયદો
નવી દિલ્હીઃ પોતાનું ઘર હોય મનને શાંતિનો અનુભવ થાય છે, પરંતુ આ શાંતિની સાથે 20-25 વર્ષની હોમ લોનની EMI સાથે આવે છે તો આ અનુભવ ધીમે-ધીમે બોજ બનવા લાગે છે. દર મહિને EMI ભરતાં-ભરતાં પગારનો એક મોટો હિસ્સો જતો રહે છે અને વ્યાજ ખૂબ વધી જાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જે લોનને તમે તમારી નિવૃત્તિ સુધી ખેંચવાનું વિચારી રહ્યાં છો તેને માત્ર 10 વર્ષમાં ખતમ કરી શકાય છે?
તે માટે તમારે કોઈ જાદુ કરવાનો નથી પરંતુ નાણાકીય અનુશાસન અને પ્રી-પેમેન્ટની સ્માર્ટ રણનીતિ અપનાવવી પડશે. આવો સમજીએ કઈ રીતે તમે 50 લાખની લોનને અડધાથી ઓછી સમયમાં ચુકવી વ્યાજના લાખો રૂપિયા બચાવી શકો છો.
લોનનું ગણિત
હોમ લોન લીધી છે તો પહેલા લોન અને વ્યાજનું ગણિત સમજવું જરૂરી છે. શરૂઆતી વર્ષોમાં તમે જે ઈએમઆઈ ભરો છો, તેનો એક મોટો હિસ્સો વ્યાજમાં જતો રહે છે, ન કે મૂળ રકમમાં. માની લો તમે 8.5% ના જરે 50 લાખ રૂપિયાની લોન 25 વર્ષ માટે લીધી છે. તમારો માસિક હપ્તો લગભગ 40300 રૂપિયા હશે. પહેલા વર્ષમાં તમે આશરે 4.83 લાખ રૂપિયા ચુકવશો, પરંતુ જાણીને ચોંકી જશો કે તેમાંથી માત્ર 60,000 રૂપિયા જ તમારી મૂળ લોનમાંથી ઓછા થશે. બાકીના 4.26 લાખ રૂપિયા બેંકના ખાતામાં વ્યાજ તરીકે જતાં રહેશે. તેથી લોનને જલ્દી ખતમ કરવાનો યોગ્ય સમય શરૂઆતી 5-7 વર્ષમાં હોય છે.
એક્સ્ટ્રા ઈએમઆઈ કરશે જાદુ
એક્સ્ટ્રા ઈએમઆઈ ભરવો લોન જલ્દી ખતમ કરવાની સૌથી સરળ ટ્રિક છે. તમારે તે કરવાનું છે કે વર્ષના 12 મહિનામાં 12 હપ્તાની જગ્યાએ 13 હપ્તા ભરવાના છે. વર્ષમાં એકવાર તમારી ઈએમઆઈ બરાબર (જેમ કે 40,000 રૂપિયા) વધારાના જમા કરો. આ વધારાના પૈસા સીધા મૂળ રકમમાંથી કપાઈ છે. વર્ષમાં માત્ર એક એક્સ્ટ્રા ઈએમઆઈ ભરવાથી તમારી 25 વર્ષની લોન ઘટીને આશરે 20 વર્ષ પર આવી જાય છે. તમે તમારા દિવાળી બોનસ કે ઈન્ક્રીમેન્ટનો ઉપયોગ તે માટે કરી શકો છો.
સ્ટેપ-અપ ઈએમઆઈ
જેમ-જેમ તમારી નોકરી જૂની થાય છે, તમારા પગારમાં વર્ષો થોડો વધારો થાય છે. તે પ્રમાણે ઈએમઆઈ વધારવાનું શરૂ કરો. જો તમે દર વર્ષે તમારા ઈએમઆઈમાં માત્ર 7.5 ટકાનો વધારો કરો છો તો તમને ખૂબ ફાયદો થશે. પહેલા વર્ષે 40 હજાર, બીજા વર્ષે 43000 રૂપિયા અને ત્રીજા વર્ષે લગબગ 46225 રૂપિયા તમે ઈએમઆઈ ભરો છો તો આ નાની બચત તમારા લોનના સમયગાળાને 25 વર્ષથી ઘટાડી 12 વર્ષની આસપાસ લાવશે. એટલે કે ઓછા સમયમાં ઘર તમારૂ થઈ જશે.
પાવર કોમ્બો
જો તમે ખરેખર 10 વર્ષની અંદર ડેટ-ફ્રી થવા ઈચ્છો છો તો ઉપર જણાવવામાં આવેલી બંને ટ્રિકને મિક્સ કરો. એટલે કે દર વર્ષે એક વધારાનો ઈએમઆઈ ભરો અને સાથે તમારી ઈએમઆઈને વાર્ષિક 7.5 ટકાથી 10 ટકા સુધી વધારતા રહો. 50 લાખની લોન પર 25 વર્ષમાં તમે લગભગ 71 લાખ રૂપિયા માત્ર વ્યાજ તરીકે આપો છો. પરંતુ આ પાવર કોમ્બોની રણનીતિથી તમે ન માત્ર 10 વર્ષમાં ફ્રી થઈ જશો, પરંતુ વ્યાજના રૂપમાં આશરે 35થી 40 લાખ રૂપિયા બચાવી લેશો. આ બચત તમારા નિવૃત્તિ પ્લાનિંગ કે બાળકોના શિક્ષણ માટે મોટું ફંડ બની શકે છે.
