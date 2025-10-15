ક્રિકેટ બોલ બનાવીને કમાઈ શકો છો લાખો, જાણો કેટલા રૂપિયામાં શરૂ કરી શકો છો ફેક્ટરી
Cricket Ball Business : ક્રિકેટ બોલ ફેક્ટરી મોટા રોકાણ વિના શરૂ કરી શકાય છે. તમે આ વ્યવસાય ફક્ત 4થી 5 લાખ રૂપિયાથી શરૂ કરી શકો છો. તમે એક નાનું યુનિટ સ્થાપીને ઉત્પાદન શરૂ કરી શકો છો.
Cricket Ball Business : ભારતમાં ક્રિકેટને માત્ર એક રમત જ નહીં, પણ એક જુસ્સો માનવામાં આવે છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો દરેકને તે રમવાનું અને જોવાનું ગમે છે. આ જ કારણ છે કે ક્રિકેટ સંબંધિત વસ્તુઓની માંગ હંમેશા રહે છે, ખાસ કરીને ક્રિકેટ બોલ. કારણ કે ક્રિકેટ બોલ ઝડપથી ઘસાઈ જાય છે અથવા ખોવાઈ જાય છે, તેથી તેનું વેચાણ ક્યારેય ઘટતું નથી. તેથી ક્રિકેટ બોલ ઉત્પાદન વ્યવસાય ખૂબ જ નફાકારક સાહસ સાબિત થઈ શકે છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે, ક્રિકેટ બોલ બનાવાની ફેક્ટરી કેટલા રૂપિયામાં શરૂ કરી શકાય છે.
ઓછા રોકાણથી શરૂ કરી શકાય છે ફેક્ટરી
ક્રિકેટ બોલ બનાવવાની ફેક્ટરી ખૂબ ઓછા રોકાણ સાથે શરૂ કરી શકાય છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, તમે આ વ્યવસાય 4થી 5 લાખ રૂપિયથી શરૂ કરી શકો છો. આશરે 4.5 લાખના રોકાણ સાથે, તમે એક નાનું યુનિટ સ્થાપી શકો છો અને ઉત્પાદન શરૂ કરી શકો છો. એક યુનિટ આશરે 90,000 બોલનું ઉત્પાદન કરી શકે છે. તમારો કુલ ખર્ચ આશરે 18 લાખ થશે, જ્યારે તમને બોલના વેચાણથી 20 લાખ સુધીની આવક થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે પ્રતિ પ્રોજેક્ટ આશરે 2 લાખનો નફો કમાઈ શકો છો. જેમ જેમ આ વ્યવસાયમાં ઉત્પાદન અને માંગ વધશે, તેમ તેમ તમારી કમાણી પણ વધશે.
બોલની સૌથી વધુ માંગ ક્યાંથી આવે છે ?
ભારતમાં મેરઠ અને જલંધર જેવા શહેરો ક્રિકેટ સાધનોના ઉત્પાદન માટે મુખ્ય કેન્દ્રો છે. અહીં વાર્ષિક લાખો ક્રિકેટ બોલનું ઉત્પાદન થાય છે. ખાસ કરીને વર્લ્ડ કપ અથવા IPL જેવી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન માંગ 20 થી 25 ટકા વધે છે. જ્યારે CG અને કૂકાબુરા જેવી મોટી કંપનીઓ પહેલાથી જ આ ક્ષેત્રમાં જાણીતી બ્રાન્ડ છે, ત્યારે ઘણી નાની ફેક્ટરીઓ સ્થાનિક બજાર અને ક્રિકેટ એકેડેમીની જરૂરિયાતોને પણ પૂરી કરે છે.
ક્રિકેટ બોલ બનાવવાની પ્રક્રિયા શું છે ?
ક્રિકેટ બોલ સામાન્ય રીતે અલ્મ-ટેન્ડેડ લેધર, કૉર્ક અને ઊનના લેયરમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેનું ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેને હાથથી સીવવામાં અને પોલિશ્ડ કરવામાં આવે છે. આ માટે બોલનો આકાર અને કદ જાળવવા માટે કુશળ કારીગરોની જરૂર પડે છે. જો તમે નવી ક્રિકેટ બોલ ફેક્ટરી શરૂ કરી રહ્યા છો, તો તમે શરૂઆતમાં સ્થાનિક ડીલરો, ક્રિકેટ એકેડેમી અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા બોલ વેચી શકો છો. ઘણી કંપનીઓ હવે ઈ-કોમર્સ સાઇટ્સ પર તેમના ઉત્પાદનો ઓફર કરી રહી છે. સારી ગુણવત્તા અને યોગ્ય પેકેજિંગ તમને તમારા બ્રાન્ડની ઓળખ સરળતાથી સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
