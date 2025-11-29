Prev
7મા પગાર પંચના 10 વર્ષ પુરા થશે પછી કઈ રીતે કરવામાં આવશે DAની ગણતરી ? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

8th Pay Commission: 7મા પગાર પંચનો 10 વર્ષનો સમય 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થાય છે, અને આગામી DA અથવા મોંઘવારી ભથ્થું (DR) સુધારો, પહેલી વાર, સક્રિય પગાર પંચ ચક્રની બહાર હશે. 8મા પગાર પંચનો અહેવાલ ઓછામાં ઓછા 18 મહિનામાં પ્રકાશિત થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:05 PM IST

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચની ભલામણોને હજુ દોઢ વર્ષ બાકી છે, પરંતુ તે પહેલાં, તેમના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા છે. ઉદાહરણ તરીકે, નવા વર્ષના પહેલા ભાગમાં ડીએનું શું થશે? તાજેતરમાં સરકારે જાહેર કરેલા કમિશનના સંદર્ભ નિયમો (TOR) માંથી ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓને અવગણવાથી પણ મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે.

શા માટે મૂંઝવણ

7મા પગાર પંચના 10 વર્ષ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂર્ણ થઈ જશે અને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આગામી ડીએ અથવા મોંઘવારી ભથ્થું સુધારો, પહેલી વાર, હાલના પગાર પંચ ચક્રની બહાર હશે. આ દરમિયાન, 8મા પગાર પંચનો અહેવાલ જાહેર થવામાં ઓછામાં ઓછા 18 મહિના લાગશે. પરિણામે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આ પરિસ્થિતિનો 3 વખત સામનો કરવો પડી શકે છે. 

ToR-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર સત્તાવાર રીતે જવાબ નથી

8મા પગાર પંચની સંદર્ભ શરતો પણ અસ્પષ્ટ છે. સરકાર દ્વારા સંદર્ભ શરતો જાહેર થયા બાદ, રાષ્ટ્રીય પરિષદ (NC-JCM)ના સ્ટાફ પક્ષ અને અનેક કર્મચારી સંગઠનોએ ગંભીર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓએ સરકારને તેમની માંગણીઓનો વિગતવાર ચાર્ટર રજૂ કરી દીધો છે, પરંતુ ToR તેમના ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓને અવગણે છે. કર્મચારીઓમાં અસંતોષ પણ વધી રહ્યો છે કારણ કે સરકારે હજુ સુધી ToR-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર સત્તાવાર રીતે જવાબ આપ્યો નથી.

સંસદમાં જવાબ આપી શકે છે સરકાર

ઘણા સાંસદોએ સંદર્ભ શરતો અંગે સરકારને પ્રશ્ન કર્યો છે. કર્મચારીઓને આશા છે કે 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા સંસદ સત્ર દરમિયાન થોડી સ્પષ્ટતા આપવામાં આવશે. સરકાર ગૃહમાં આગામી અર્ધવાર્ષિક પગાર વધારા અંગે પણ થોડી સ્પષ્ટતા આપી શકે છે. 

માર્ચ 2026માં તે 61-62 ટકા

એક્સપર્ટ માને છે કે જાન્યુઆરી 2026, જુલાઈ 2026, જાન્યુઆરી 2027 અને તે પછી 8મા પગાર પંચ લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DAની ગણતરી વર્તમાન 7મા પગાર પંચના મૂળ પગારના આધારે કરવામાં આવશે, જેમાં દર છ મહિને વધારો થશે. એ નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે વર્તમાન DA 58 ટકા છે, અને માર્ચ 2026માં તે 61-62 ટકા સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.

