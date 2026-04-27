નવી પેન્શન સ્કીમથી પગાર અને પેન્શનમાં કેવી રીતે થશે મોટો બદલાવ? જાણો કેલ્ક્યુલેશન
NPS 2026: વર્ષ 2004 પછી સરકારી નોકરીમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે NPS 2026ના નવા નિયમો લાગુ થયા છે. આ બદલાવને કારણે હવે નિવૃત્તિ પછીનું પેન્શન બજારના રિટર્ન પર આધારિત રહેશે. ચાલો સમજીએ તેનું સંપૂર્ણ ગણિત.
- તમારા પગારમાંથી કેટલી કપાત થશે અને સરકાર કેટલું યોગદાન આપશે
- NPS 2026 હેઠળ નોકરી બદલશો તો પણ પેન્શન એકાઉન્ટ નહીં બદલાય
- નવી પેન્શન સ્કીમ 2026માં તમારા પગારમાં વધારો થશે કે ઘટાડો
NPS 2026: 1 જાન્યુઆરી 2004 પછી સરકારી નોકરી મેળવનાર લોકો પર નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)ની મોટી અસર જોવા મળશે. રિટાયરમેન્ટથી લઈને દર મહિને મળતા પગારનું ગણિત બદલાઈ શકે છે. સરકારે પેન્શન નિયમ 2026 જાહેર કરી દીધા છે. આનો અર્થ એ થયો કે જૂની પેન્શન યોજનાની જગ્યાએ હવે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ લાગુ થશે. હવે ફિક્સ રકમ પર મળતું પેન્શન સંપૂર્ણપણે માર્કેટ રિટર્ન પર આધારિત રહેશે.
NPSની અસર પગાર પર કેવી રીતે કરશે?
નિયમો અનુસાર, દરેક કર્મચારીના બેઝિક પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ના 10% હિસ્સો સીધો પેન્શન ફંડમાં જશે. એટલે કે જો પગાર વધશે તો પેન્શનમાં યોગદાન પણ વધશે. બીજી તરફ સરકાર તમારા આ યોગદાન કરતા પણ મોટું યોગદાન આપશે. સરકાર બેઝિક પે અને મોંઘવારી ભથ્થાના 14% હિસ્સો તમારા ખાતામાં જમા કરશે. ધારો કે, તમારી બેઝિક પગાર અને DAની કુલ રકમ 60,000 રૂપિયા થાય છે, તો તમારું યોગદાન 6,000 રૂપિયા હશે, જ્યારે સરકારનું યોગદાન 8,400 રૂપિયા રહેશે. આમ દર મહિને ભવિષ્ય માટે કુલ 14,400 રૂપિયાનું રોકાણ થશે.
NPS માર્કેટ-લિંક્ડ કેમ છે?
NPSમાં તમારા રૂપિયાનું અલગ-અલગ 'એસેટ ક્લાસ'માં રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ એસેટ કેવું રિટર્ન આપશે તે સંપૂર્ણપણે બજાર પર નિર્ભર છે. તેથી જ આમાં રિટર્ન નિશ્ચિત હોતું નથી.
PRAN બનશે તમારી ઓળખ
NPSમાં કર્મચારીને એક PRAN (Permanent Retirement Account Number) મળશે. આ નંબર નિવૃત્તિ સુધી એ જ રહેશે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે, જો તમે વચ્ચે નોકરી બદલો તો પણ તમારું પેન્શન એકાઉન્ટ બદલાશે નહીં. સાથે જ તમે ઓનલાઇન ગમે ત્યારે ચેક કરી શકો છો કે અત્યાર સુધી ફંડમાં કેટલા રૂપિયા જમા થયા છે.
નિવૃત્તિ પર શું મળશે?
હવે પ્રશ્ન એ થાય કે, નિવૃત્તિ પર શું મળશે? જૂની પેન્શન યોજનામાં એક નિશ્ચિત રકમ મળતી હતી, પરંતુ NPS 2026માં તમારા ખાતામાં જમા થયેલું કુલ ફંડ જોવામાં આવશે. કુલ ફંડ એટલે કે તે કુલ રકમ જે નિવૃત્તિ સુધી તમારા NPS ખાતામાં જમા થઈ હોય. આમાં તમારા દ્વારા જમા કરવામાં આવેલા રૂપિયા, સરકાર તરફથી મળેલું યોગદાન અને તેના પર મળેલું રિટર્ન સામેલ હોય છે. તમે કુલ ફંડના 60% હિસ્સો એકસાથે (રોકડમાં) ઉપાડી શકશો, જ્યારે બાકીના 40% રકમમાંથી તમારે 'એન્યુઈટી' ખરીદવી પડશે, જેના દ્વારા તમને દર મહિને પેન્શન મળશે. તમારું ફંડ જેટલું મોટું હશે, તમારું માસિક પેન્શન પણ એટલું જ વધારે હશે.
વિલંબ થવા પર સરકાર આપશે રિટર્ન
જો વિભાગ તરફથી રૂપિયા જમા કરવામાં વિલંબ થાય અને તેમાં કર્મચારીની કોઈ ભૂલ ન હોય, તો સરકાર તે વિલંબ માટે વ્યાજની ચુકવણી કરશે. ટૂંકમાં NPS 2026માં તમારું નિવૃત્તિ જીવન તમારા રોકાણ અને બજાર પર ટકેલું છે. તેથી તમારા PRAN નંબરને સાચવીને રાખો અને સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરતા રહો જેથી ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ મજબૂત રહે.
