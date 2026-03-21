New Income Tax Regime: HRA થી ગિફ્ટ, વાઉચર સુધી... 1 એપ્રિલથી નવી ટેક્સ સિસ્ટમમાં થશે 7 મોટા ફેરફાર
CBDT તરફથી નવા ટેક્સ કાયદાને નોટિફાઇ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જે 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં લાગૂ થઈ જશે. તે આવકવેરા અધિનિયમ 1981ની જગ્યા લેશે. નવા ટેક્સ કાયદામાં ઘણા મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT) એ ઇનકમ ટેક્સ નિયમ, 2026ને નોટિફાઇ કરી દીધા છે, જેમાં પગારદાર કર્મચારીઓને અપાતા એલાઉન્સ અને સર્વિસિસ માટે એક સંશોધિત માળખું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. 1 એપ્રિલ 2026થી આ નવા નિયમ લાગૂ થશે. આ નિયમ HRAથી લઈને અન્ય એલાઉન્સને પણ ટેક્સેસન હેઠળ રજૂ કરે છે. આવો જાણીએ આ નવા કાયદાથી ક્યા-ક્યા ફેરફાર થશે.
1. મકાન ભાડા ભથ્થામાં ફેરફાર
જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકત્તા, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, પુણે, અમદાવાદ અને બેંગલુરૂ સહિત ઘણા શહેરોને હવે હાઈ એચઆરએ છૂટના દાયરામાં રાખવામાં આવશે. આ શહેરોમાં રહેનાર વ્યક્તિ પોતાના પગારના 50 ટકા સુધી એચઆરએ છૂટ ક્લેમ કરી શકે છે. જ્યારે અન્ય સ્થાનો પર રહેતા લોકો 40 ટકા સુધી ક્લેમ કરી શકશે. તો નવી ટેક્સ રિઝીમ હેઠળ HRA છૂટ ઉપલબ્ધ નથી.
2. બાળકોનું શિક્ષણ અને અન્ય ભથ્થા
સંશોધિત નિયમ હેઠળ બાળકોના ખર્ચ સાથે જોડાયેલા ભથ્થામાં મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. બાળકોનું એજ્યુકેશન એલાઉન્સ 100 રૂપિયાથી વધારી 3000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે મહત્તમ બે બાળકો પર લાગૂ રહેશે. આ રીતે હોસ્ટેલ ખર્ચ એલાઉન્સ 300 રૂપિયાથી વધારી 9000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
3. કારને લઈને પણ વેલ્યુએશન
આવક નિયમ, 2026 મા કર્મચારીઓને સત્તાવાર અને વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલી કાર નિયમ માટે પણ ટેક્સ નિયમ અપડેટ કરવામાં આવ્યો છે.
કંપનીની કાર કે ભાડા પર લેવામાં આવેલી કાર પર ખર્ચનો ક્લેમ
- 1.6 લીટર સુધીની એન્જિન ક્ષમતાઃ પ્રતિ માસ 5000 + 3000 રૂપિયા ડ્રાઈવર માટે
- 1.6 લીટરથી વધુની ક્ષમતાઃ 7000 પ્રતિ માસ + 3000 રૂપિયા ડ્રાઇવર માટે
કંપનીની કાર કે ભાડા પર લેવામાં આવેલી કાર પર કર્મચારી દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવેલી રકમ પર ટેક્સ ક્લેમ
- 1.6 લીટર સુધીની એન્જિન ક્ષમતાઃ 2000 રૂપિયા પ્રતિ માસ + 3000 ડ્રાઈવર માટે
- 1.6 લીટરથી વધુની એન્જિન ક્ષમતાઃ 3000 રૂપિયા પ્રતિ માસ + 3000 રૂપિયા ડ્રાઈવર માટે
આ રીતે કર્મચારીની કાર અને કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચ પર ટેક્સ ક્લેમ
- 1.6 લીટર સુધીની એન્જિન ક્ષમતાઃ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલો ખર્ચ જેમાં 5000 રૂપિયા પ્રતિ માસ ઘટાડી દેવામાં આવશે. જો ડ્રાઈવર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તો 3000 રૂપિયા પ્રતિ માસ વધારાના આપવામાં આવશે.
- 1.6 લીટરથી વધુ એન્જિન ક્ષમતાઃ કંપની દ્વારા કરવામાં આવેલો ખર્ચ, જેમાં 7000 રૂપિયા દર મહિને ઘટાડી દેવામાં આવશે. જો ડ્રાઈવર હોય તો 3000 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા.
4. ઘરેલું સેવાઓ અને ઉપયોગ પર ટેક્સનો નિયમ
- સફાઈકર્મી, માલી કે ચોકીદાર જેવી સેવાઓ માટે ચુકવાયેલા વેતન પર ટેક્સ લાગૂ થશે, જેમાં કર્મચારી પાસેથી વસૂલવામાં આવેલી કોઈપણ રકમ ઘટાડી દેવામાં આવશે.
- આઉટસોર્ટથી મળેલ ગેસ, વીજળી કે પાણીની ચુકવણી ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ હશે. જો નોકરીદાતાએ પોતાના સંશાધનોથી આપૂર્તિ કરી છે તો ટેક્સની ગણતરી પ્રતિ યુનિટ ઉત્પાદનના ખર્ચના આધારે થશે.
5. ગિફ્ટ અને વાઉચર
જો કોઈ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તેની કુલ વેલ્યુ 15000થી વધુ થઈ જાય છે, તો તે ટેક્સેબલ આવક થઈ જશે.
6. ફૂડ
કાર્ય સમય દરમિયાન અપાતા નિઃશુલ્ક ભોજન અને પેય પદાર્થ, કેશ વાઉચરના માધ્યમથી આપવા પર ટેક્સ ફ્રી રહે છે, બસ તેની મર્યાદા 200 રૂપિયાથી વધુ ન હોવી જોઈએ. નવા નિયમ હેઠળ કર્મચારીઓની સરકારી કારના ઉપયોગ પર પણ વધારાનો લાભ ઉપલબ્ધ છે. સાથે નવી ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ ફૂડ કૂપન પણ ઉપલબ્ધ છે.
7. કપાત માટે જરૂરી પુરાવા
આવકવેરા નિયમ 2026 હેઠળ, જૂની કર વ્યવસ્થાને પસંદ કરનાર ટેક્સદાતાએ કોઈ કપાતનો દાવો કરવા માટે સહાયક દસ્તાવેજ આપવાના હોય છે.
- મકાન ભાડા ભથ્થુંઃ મકાન માલિકનું નામ, સરનામું અને પાન નંબર, જ્યાં વર્ષ દરમિયાન ચુકલેવું કુલ ભાડું 1 લાખથી વધુ હોય, સાથે મકાન માલિકની સાથે કોઈ પ્રકારના સંબંધનો ખુલાસો.
- ટ્રાવેલ એલાઉન્સઃ વાસ્તવિક યાત્રાનું પ્રમાણ
- મકાન સંપત્તિની આવકમાં વ્યાજ કપાતઃ લોન પ્રોવાઇડરનું નામ, સરનામું અને પાન નંબર.
