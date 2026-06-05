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Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો ચાંદી પણ ધડામ થઈ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજાર અને વાયદા બજાર બંનેમાં ભાવ ગગડ્યા છે. સવારે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પણ સોનું જબરદસ્ત તૂટેલું જોવા મળ્યું હતું. જાણો ભાવ હાલ ગગડીને કેટલે પહોંચી ગયા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:30 PM IST
Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો ચાંદી પણ ધડામ થઈ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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