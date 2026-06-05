/Gold Price Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો ચાંદી પણ ધડામ થઈ, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓના પગલે કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જ્યારે 2025માં દુનિયાના દેશો પર ટેરિફ ઝીંક્યા હતા ત્યારે શેર બજારમાં કડાકો અને સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી. પરંતુ જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાયું ત્યારથી સોનામાં ફફડાટ જોવા મળ્યો. જો કે હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર લાગૂ છે અને શાંતિ વાર્તા ઉપર પણ પોઝિટિવ વાતચીત ચાલુ છે. બીજી બાજુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેની ટ્રેડ ડીલ ઉપર પણ બધુ સમુસુથરું લાગી રહ્યું છે ત્યારે આમ છતાં આજે અચાનક સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આટલો મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ફટાફટ રેટ ચેક કરી લો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર સોનાનો ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 1896 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 154190 પ્રતિ 10 ગ્રામ પહોંચ્યો છે. જે કાલે 156086 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 6138 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 254950 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 261088 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 5, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર આજે બપોરે 12.10 કલાકે 5 જૂનના વાયદાવાળા 10 ગ્રામ સોનામાં 0.92 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 158085 પર પહોંચી ગયો. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 2.09 ટકાનો કડાકો નોંધાયો અને ભાવ 259256 પર પહોંચી ગયો.
વૈશ્વિક બજારમાં મોટો કડાકો
આજે સવારે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોનું ધડામ થઈ ગયું. સવાર સવારમાં બજાર ખુલતા જ તેમાં 40 ડોલર સુધી સોનું તૂટ્યું હતું. આ ઘટાડા બાદ ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોનાના ભાવ ગગડીને 4435 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું.
ઈન્ટરનેશનલ લેવલ પર તણાવ વધવાની અસર ક્રૂડ ઓઈલની સાથે સાથે સોના ઉપર પણ જોવા મળે છે. જો કે ગુરુવારે સાંજે ઘરેલુ બજારમાં સોનું તેજી સાથે બંધ થયું હતું. આજે સોનાની સાથે સાથે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીતની આશા વચ્ચે હાલના દિવસોમાં સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી. પરંતુ હવે એકવાર ફરીથી સોનું તૂટ્યું છે.
સામાન્ય રીતે ગ્લોબલ લેવલ પર તણાવના પગલે સોનાના ભાવ વધતા હોય છે. પરંતુ મિડલ ઈસ્ટમાં ટેન્શન વચ્ચે સોનું તૂટી રહ્યું છે. આ અગાઉ ગુરુવારે સાંજે ભારતીય બજારમાં સોના ચાંદી લીલા નિશાનમાં બંધ થયા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે વૈશ્વિક સ્તરે ભાવમાં આવતા કડાકાની સીધી અસર ઘરેલુ બજાર ઉપર પણ પડે છે. તાજેતરમાં સરકારે સોનાની આયાત પર લગામ લગાવવા માટે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી 6 ટકાથી વધીને 15 ટકા કરી હતી. આ પગલાં બાદ ઘરેલુ બજારમાં સોનું અને ચાંદી તેજીમાં જોવા મળ્યા હતા. શુક્રવારે સવારે કોમેક્સ પર સોનું તૂટ્યું. અહીં ભાવ ગગડીને 4464 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો હતો. ચાંદીમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો. જે તૂટીને 72 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ હતી.