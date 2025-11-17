Prev
Gold Rate Today: નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઘટાડો, આજનો લેટેસ્ટ ભાવ જાણી ખરીદવા દોડશો

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. લગ્નગાળા ટાણે સોનાની ખરીદી કરવા માંગતા લોકો માટે ખુશખબર છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 17, 2025, 12:34 PM IST

11 થી લઈને 16 નવેમ્બર 2025 વચ્ચે સોનાના ભાવમાં ભારે હલચલ જોવા મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું 4213 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પરથી ગગડીને 4094 ડોલર પર આવી ગયું. ભારતમાં પણ IBJA ના રેટ્સ જોઈએ તો સોનું પહેલા તેજીથી ચડ્યું અને પછી અચાનક ગગડ્યું. અઠવાડિયા વચ્ચે 24 કેરેટમાં 3500 રૂપિયાની તેજી જોવા મળી પરંતુ અંતે લગભગ 2500 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. આજે ફરીથી નવું અઠવાડિયું શરૂ થતા જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

સોના અને ચાંદીના આજના ભાવ
IBJAના રેટેસ જોઈએ તો 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાના  ભાવમાં આજે પ્રતિ 10 ગ્રામ 2080 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 122714 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 124794 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં પણ આજે 5237 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો અને ભાવ 154130 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો જે લાસ્ટ સેશનમાં 159367 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
MCXની વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ તો આજે 5 ડિસેમ્બરના રોજ ડિલિવરીવાળું સોનું 0.87 ટકા ગગડીને 122484 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 1.06 ટકા તૂટીને 154362 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. 

કેમ તૂટ્યું છે ગોલ્ડ
એવા કેટલાક કારણો પર નજર ફેરવવી જરૂરી છે જેની અસર સોનાના ભાવ પર થઈ હોઈ શકે છે. 

1. ફેડ અધિકારીઓના કડક નિવેદન- વ્યાજ દર જલદી ઘટશે, તેની આશા નબળી પડી. 

- અમેરિકી જોબ ડેટાનો ઈન્તેજાર- બજાર અનિશ્ચિત હતું કે ડેટા કેવા આવશે. 

- -US Government Shutdown – 43 દિવસથી ચાલતા શટડાઉને માર્કેટમાં ડર ફેલાવ્યો. 

- ETF માં પહેલા ખરીદી પછી નફાવસૂલી- પહેલા મોટા પાયે ખરીદી થઈ પરંતુ પછી શુક્રવારે વેચાણ. 

- ડોલરમાં મજબૂતી- ડોલર થોડો સ્થિર થયો તો ગોલ્ડ પર દબાણ આવી ગયું. 

સામાન્ય માણસો માટે તેનો શું અર્થ?
- લગ્નગાળો છે તો સોનું સસ્તું થયું છે. 
- રોકાણકારો નાના નાના પ્રોફિટ બૂક કરી શકે. 
- આવનારા દિવસોમાં ફરીથી તેજી કે ઘટાડો બંને શક્ય છે. 
- બજાર સંપૂર્ણ રીતે અમેરિકી આર્થિક ડેટા પર નિર્ભર છે. 
- એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સોનાના ભાવ આગામી કેટલાક દિવસોમાં પણ 'ચોપી' એટલે કે ઉપરનીચે થાય તેવા એંધાણ છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

