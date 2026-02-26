Gold Rate: સોના-ચાંદીમાં જોરદાર કડાકો, કેમ ધડાધડ ઘટ્યા ભાવ? અમદાવાદ-વડોદરા સહિત શહેરોના જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. અચાનક આ રીતે સોના અને ચાંદીના ગબડવા પાછળ શું કારણ? ખાસ જાણો.
- રિટેલ બજારમાં જોરદાર કડાકા સાથે સોનું-ચાંદી બંધ થયા.
- વાયદા બજારમાં પણ ભાવ સતત ગગડેલા જોવા મળ્યા.
- ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં આજે શું જોવા મળી રહ્યા છે ભાવ તે જાણો.
Trending Photos
ભારતીય વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો છે. બંને કિમતી ધાતુઓ ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. ચાંદીમાં તો જબરદસ્ત 11000થી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ ચાંદી 5000 ગગડી. જ્યારે સોનું હજાર રૂપિયા જેટલું તૂટ્યું. જાણો લેટેસ્ટ રેટ અને કડાકા પાછળનું કારણ તથા શું કહે છે એક્સપર્ટ....
રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદીના ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ ગોલ્ડ આજે 1021 રૂપિયા તૂટીને 158022 રૂપિયા પર બંધ થયું. જે સવારે 159043 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 4983 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 260667 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો છે. જે સવારે 265650 પર ખુલ્યો હતો. અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. તથા તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. જ્વેલર્સ એસોસિએશનના આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
કેરેટ પ્રમાણે રિટેલ ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/s5LXZSgMX8
— IBJA (@IBJA1919) February 26, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના લેટેસ્ટ ભાવ (5.50 PM) જોઈએ તો 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું 1.24 ટકા તૂટીને 159142 રૂપિયા પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 5 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 3.85 ટકા તૂટીને 257984 પર જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજારમાં આજે ચાંદીના ભાવમાં 11000 રૂપિયા જેટલી નબળાઈ જોવા મળી.
ગુજરાતના શહેરોમાં શું છે ભાવ
ગૂડ રિટર્ન વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ તો ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં નીચે પ્રમાણે ભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. (આ ભાવમાં પણ મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. )
|
સોનાનો ભાવ (10 Gram)
|
ચાંદીનો ભાવ (1KG)
|શહેરોના નામ
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|16,173
|14825
|12131
|285000
|વડોદરા
|16173
|14825
|12131
|285000
|સુરત
|16173
|14825
|12131
|285000
|રાજકોટ
|16173
|14825
|12131
|285000
|મુંબઈ
|16102
|14760
|12077
|285000
|દિલ્હી
|16183
|14835
|12141
|285000
|કોલકાતા
|16102
|14760
|12077
|285000
|ચેન્નાઈ
|16277
|14920
|12765
|295000
આ કડાકા પાછળ શું કારણ?
આમ તો સોના અને ચાંદીના ભાવ વધારા અને ઘટાડા પાછળ અનેક પરિબળો ભાગ ભજવે છે. જેમાં જિયોપોલિટિકલ ઘટનાઓ, સોના ચાંદીની ડીમાન્ડ, વગેરે મુખ્ય છે. યુબીએસના એનાલિસ્ટનું માનવું છે કે અમેરિકામાં ટેરિફ પોલીસી અંગે જે અનિશ્ચિતતાઓ જોવા મળી રહી છે અને અમેરિકા તથા ઈરાનના તણાવમાં ઘટાડાના પગલે સેન્ટીમેન્ટ નબળા પડ્યા છે. વાયદા બજારમાં અચાનક ચાંદીમાં આવા જોરદાર કડાકાના કેટલાક કારણો પણ સામે આવ્યા છે. જેના પર નજર ફેરવો.
1 પ્રોફિટબુકિંગ- જાન્યુઆરીમાં ચાંદી 420000 પર ગઈ હતી અને ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી હતી. ત્યારબાદ નફાવસૂલી ચાલુ થઈ ગઈ અને ભાવ પર દબાણ આવ્યું. એક્સપર્ટસ તેને શોર્ટ ટર્મ કરેક્શન ગણે છે.
2. ડોલર ઈન્ડેક્સ- અમેરિકી ડોલર મજબૂત થવાથી સોના અને ચાંદી પર દબાણ આવ્યું. ડોલર મજબૂત થાય તો સોનું ચાંદી મોંઘા થાય જેનાથી ડિમાન્ડ પ્રભાવિત થાય અને પછી ભાવ ગગડે.
3. ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિ- અમેરિકાના ટેરિફને લઈને અગાઉ જે અનિશ્ચિતતાભર્યો માહોલ હતો તેમાં ઘટાડો થયો છે. જેનાથી બજારમાં રિસ્ક સેન્ટીમેન્ટમાં ફેરફાર જોવા મળ્યો અને રોકાણકારો પ્રોફિટબુકિંગ તરફ વળ્યા.
4 જિયોપોલીટિકલ સ્થિતિ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હાલ જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે પણ સોના અને ચાંદી પર અસર કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે