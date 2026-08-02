/માત્ર 2 દિવસમાં IPO પર રોકાણકારો તૂટ પડ્યા! 12 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન, 110 પર પહોંચ્યો GMP

IPO News: MV ઇલેક્ટ્રોસિસ્ટમ્સનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. IPO પર દાવ લગાવવાની બીજી તક હશે. આ IPOનું કદ 290 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 0.68 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. હાલના રોકાણકારો એક પણ શેર વેચી રહ્યા નથી.
કંપનીનો IPO 30 જુલાઈના રોજ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. રોકાણકારોને સોમવાર, 3 ઓગસ્ટ સુધી રોકાણ કરવાની તક મળશે.
માત્ર બે દિવસમાં 12 વખતથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ
માત્ર બે ટ્રેડિંગ દિવસોમાં IPO 12.79 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રિટેલ કેટેગરીમાં સૌથી વધુ 42.28 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો છે, ત્યારબાદ પ્રશ્ન અને જવાબ 0.97 વખત અને NII 16.76 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયું છે. IPO 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 130.50 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
ગ્રે માર્કેટમાં IPO મચાવી રહ્યો છે ધૂમ
Investors Gainના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં ખૂબ સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે. આજે ગ્રે માર્કેટમાં IPO 110 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 25 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. IPO માટે સૌથી વધુ GMP 133 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે, જ્યારે સૌથી ઓછો GMP 60 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
MV Electrosystems IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 400 રૂપિયાથી 425 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 34 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે રિટેલ રોકાણકારોએ 14,450 રૂપિયાનું ઓછામાં ઓછું રોકાણ કરવું પડશે. IPO માટે રજિસ્ટ્રાર તરીકે KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કારણ કે આ એક મેઇનબોર્ડ IPO છે, તે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.
પૈસાનો ઉપયોગ શેના માટે કરવામાં આવશે?
નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન કંપનીની કુલ આવક 50.57 કરોડ રૂપિયા હતી, જેમાં 0.56 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો હતો. ચિંતાજનક રીતે, ગયા નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન, તેને 12.63 કરોડ રૂપિયાની ચોખ્ખો ખોટ થઈ હતી.