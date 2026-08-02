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માત્ર 2 દિવસમાં IPO પર રોકાણકારો તૂટ પડ્યા! 12 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન, 110 પર પહોંચ્યો GMP

IPO News: IPO GMP આજે 110 રૂપિયાના પ્રિમિયમ પર પહોંચ્યો છે.  MV ઇલેક્ટ્રોસિસ્ટમ્સનો આ IPO ફક્ત બે દિવસમાં 12 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. રોકાણકારો પાસે હજુ પણ રોકાણ કરવાની બીજી તક છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 02, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:52 PM IST
માત્ર 2 દિવસમાં IPO પર રોકાણકારો તૂટ પડ્યા! 12 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન, 110 પર પહોંચ્યો GMP

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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