/આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો! માત્ર 1 કલાકમાં 100% ભરાયો, GMPએ આપ્યા જોરદાર કમાણીના સંકેત

IPO News: હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં IPOને લઈને ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ પૂજા પ્રિસિઝન એન્જિનિયરિંગ વિશે(Poojaa Precision Engg ipo). IPO ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારોએ રોકાણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જેના પરિણામે માત્ર એક કલાકમાં IPOને 100% સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં, IPO લગભગ 2 ગણું ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગયું હતું. રિટેલ કેટેગરીને ત્રણ ગણું અને સૌથી વધુ સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
IPO પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે
Poojaa Precision Engg 28 જુલાઈથી 31 જુલાઈ સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લું રહેશે. કંપનીનો IPO કદ 159.83 કરોડ રૂપિયા છે. આ IPO સંપૂર્ણપણે નવા શેરનો છે. કંપનીએ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 285 રૂપિયાથી 301 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે.
કંપનીએ આ IPO માટે લોટ સાઈઝ 400 શેર પર સેટ કરી છે. રિટેલ રોકાણકારોએ એક સમયે 800 શેર પર ઓછામાં ઓછી બોલી લગાવવાની રહેશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 240,800 રૂપિયાનું રોકાણ કરશે.
ગ્રે માર્કેટમાં IPOએ ધુમ મચાવી
SME સેગમેન્ટ માટેનો આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત છે. કંપનીનો IPO આજે, મંગળવારે ગ્રે માર્કેટમાં 260 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજનો GMP 86 ટકા લિસ્ટિંગ પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. IPO માટે સૌથી વધુ GMP 260 રૂપિયા છે અને સૌથી ઓછો GMP ₹195 પ્રતિ શેર છે.
કંપનીનો IPO 27 જુલાઈના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. એન્કર રોકાણકારોને જાહેર કરાયેલા 50 ટકા શેર માટે લોક-ઇન સમયગાળો ફક્ત 30 દિવસનો છે.
IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનું કંપની શું કરશે?
કંપની ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવા માટે 106.34 કરોડ રૂપિાયાનો ઉપયોગ કરશે. કંપની કાર્યકારી મૂડી માટે 30 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.