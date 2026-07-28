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આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો! માત્ર 1 કલાકમાં 100% ભરાયો, GMPએ આપ્યા જોરદાર કમાણીના સંકેત


IPO News: પૂજા પ્રિસિઝન એન્જિનિયરિંગ(Poojaa Precision Engg ipo)નો IPO માત્ર 1 કલાકમાં 100 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો છે. આજના IPO માટે GMP 260 રૂપિયા છે.  IPO એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 45.14 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં સફળ રહ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:18 PM IST
આ IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો! માત્ર 1 કલાકમાં 100% ભરાયો, GMPએ આપ્યા જોરદાર કમાણીના સંકેત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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