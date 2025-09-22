Prev
Next

Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે ભયંકર મોટો ઉછાળો, ધડાધડ વધીને કેટલે પહોંચ્યા ભાવ? ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Price Today: રિટેલ બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ  ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો આજના રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 22, 2025, 12:53 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવમાં આજે ભયંકર મોટો ઉછાળો, ધડાધડ વધીને કેટલે પહોંચ્યા ભાવ? ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

સોનાના ભાવમાં આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી પણ ચમકી છે. સોનાના ભાવ પોતાના પીક લેવલ આસપાસ ચાલી રહ્યા છે. આવામાં ગોલ્ડના રોકાણકારો માટે મોટો સવાલ એ છે કે સોનાને વેચીને નીકળી જવું કે પછી હજુ રાહ જોવી. જો એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો સોના અને ચાંદીમાં તેજીનો દોર ચાલુ રહી શકે છે. આ બધા વચ્ચે આજનો સોનાનો ભાવ ખાસ જાણો. 

આજનો સોનાનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1392 રૂપિયા ઉછળીને 111167 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 109775 પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી આજે 4170 રૂપિયાનો તોતિંગ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને  ભાવ 132170 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જોવા મળ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 128000 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/OQWc9tMxCw

— IBJA (@IBJA1919) September 22, 2025

ફેડરલ રિઝર્વના હાલના નિર્ણયે સોના અને ચાંદીને મજબૂતી આપી. અમેરિકી સેન્ટ્રલ બેંકે બુધવારે આ વર્ષે પહેલીવાર વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો કાપ કર્યો. જો કે આ સાથે જ ફેડે મોંઘવારીને લઈને સતર્ક રહેવા પણ જણાવ્યું. જેનાથી આગળના રેટ કટની ઝડપ પર સવાલ ઊભા થયા. આ નિર્ણય બાદ સ્પોટ ગોલ્ડે $3,707.40 નો રેકોર્ડ હાઈ પણ સ્પર્શ કર્યો. 

સતત પાંચ અઠવાડિયાની તેજીએ સોના અને ચાંદીને સુરક્ષિત રોકાણના વિકલ્પ તરીકે આકર્ષક બનાવ્યા છે. જો કે કિંમતો રેકોર્ડ ઊંચાઈની નજીક છે. આવામાં શોર્ટ  ટર્મના રોકાણકારો માટે વોલેટિલિટી વધી શકે છે. જ્યારે લોંગ ટર્મ રોકાણકારો હાલના સ્તરો ઉપર પણ ધીરે ધીરે રોકાણ કરીને પોતાના પોર્ટફોલિયોને સુરક્ષિત બનાવી શકે છે. 

ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે સોનાનો ભાવ
ભારતમાં સોનાના ભાવમાં અનેક પરિબળો ભાગ ભજવે છે. જેમ કે વૈશ્વિક ભાવ, આયાત ડ્યૂટી, ટેક્સ અને ડોલર રૂપિયા એક્સચેન્જ રેટ વગેરે. આ કારણે સોનાના ભાવ રોજ બદલાતા રહે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સોના ફક્ત દાગીના માટે જ નહીં પરંતુ રોકાણ અને બચતનું મહત્વનું સાધન પણ ગણાય છે. લગ્ન સમારોહ અને તહેવારોમાં તેની  ખાસ ડિમાન્ડ રહે છે.   

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news