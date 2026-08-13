/અમીરોની સંખ્યામાં જોરદાર ઉછાળો! 5.35 લાખ લોકોની વાર્ષિક કમાણી 1 કરોડ પાર, 100 કરોડ કમાનારાની સંખ્યા જાણીને ઉઠી જશે હોશ

India Direct Tax Collection Rises: દેશમાં સામાન્ય માણસની આવક વધવી એ આર્થિક પ્રગતિ તરફ ઈશારો કરે છે. સામાન્ય માણસની આવક વધવાનું પરિણામ છે કે વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં 1 એપ્રિલ 2026થી 10 ઓગસ્ટ 2026 સુધી દેશનું ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 23.09 ટકા વધીને 8.11 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગયું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષ દરમિયાનની આ સૌથી મોટી વૃદ્ધિ છે. અગાઉ નવેમ્બર 2022માં 25.71 ટકાની વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી. આ વખતના ટેક્સ કલેક્શનમાં પર્સનલ ટેક્સપેયર, HUFનો હિસ્સો વધુ છે. વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં 10 ઓગસ્ટ 2026 સુધી દેશનું નેટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 23.09% વધીને 8.11 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગયું છે.
સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, આ દરમિયાન ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 19.75% વધીને 9.55 લાખ કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. આયકર વિભાગે આ દરમિયાન 1.43 લાખ કરોડનું રિફંડ જાહેર કર્યું છે. આ આંકડો ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં 3.79% વધ્યો છે. જો ટેક્સના અલગ-અલગ ભાગોને જોઈએ તો કોર્પોરેટ ટેક્સથી થતી આવક પાછલા વર્ષના 2.26 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને 2.70 લાખ કરોડ થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન નોન-કોર્પોરેટ ટેક્સ કલેક્શનમાં મોટો વધારો થયો છે અને તે 4.11 લાખ કરોડથી વધીને 5.07 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગયો છે.
ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન દોઢ લાખ કરોડ વધ્યું
શેરબજારમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ (STT)થી મળતું નેટ કલેક્શન 22,354.31 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 33,823.74 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. આંકડાઓથી એ પણ સામે આવ્યું કે, રિફંડ જાહેર કરતા પહેલા નેટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન પાછલા વર્ષના 7.97 લાખ કરોડ રૂપિયાથી 1.58 લાખ કરોડ વધીને 9.55 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. ગ્રોસ લેવલ પર કોર્પોરેટ ટેક્સ 3.80 લાખ કરોડ અને નોન-કોર્પોરેટ ટેક્સ 5.41 લાખ કરોડ થઈ ગયો છે.
નાણાકીય બાબતોના જાણકાર મુકેશ જૈને જણાવ્યું કે, દેશમાં માત્ર કરોડપતિ જ નહીં, પરંતુ કરોડોની આવક રિપોર્ટ કરનારાઓ પણ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. આની પાછળ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની કડકાઈની સાથે સાથે દેશની બદલાતી ઈકોનોમી છે. નવી કંપનીઓના બનવાથી નોકરીની તકો વધી રહી છે. જેનાથી આવક અને ટેક્સ બન્નેના આંકડા સતત વધી રહ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2022ના આંકડાઓને જોઈએ તો તે સમયે ITR ફાઇલિંગ 6.9 કરોડ હતી. પરંતુ FY 2025માં વધીને 9.2 કરોડ થઈ ગઈ.
1 કરોડથી વધુની કમાણી કરનારાઓમાં વધારો
દેશમાં એક કરોડ કે તેથી વધુની વાર્ષિક કમાણી કરનારા લોકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી છે. ઇન્કમ ટેક્સના આંકડાઓ અનુસાર, દેશમાં એક કરોડ રૂપિયાથી વધારે આવક ધરાવતા લોકો વધીને 5.35 લાખથી વધુ થઈ ગયા છે. છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન આ કેટેગરીમાં 64,000 (13.63%) લોકો નવા જોડાયા છે. આનાથી વધુ રસપ્રદ આંકડો એવા લોકોનો છે, જેમની વાર્ષિક કમાણી 100 કરોડથી વધારેની છે. આ કેટેગરીમાં 39 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. પાછલા વર્ષે આવા લોકોની સંખ્યા 415 હતી, જે હવે વધીને 576 થઈ ગઈ છે.
આ સેક્ટરમાં ઝડપથી વધ્યા નવા કરોડપતિઓ
દેશમાં એક કરોડ કે તેથી વધુની આવક ધરાવતા લોકો વધવાની પાછળ ફાઇનાન્સ સેવાઓ, IT, AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ), ડિજિટલ બિઝનેસ, હેલ્થકેર, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમની મહત્વની ભૂમિકા છે. ટેકનોલોજી અને સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ વધવાથી કર્મચારીઓ અને ફાઉન્ડર્સ બન્ને માટે કમાણીના માર્ગ ખુલ્યા છે. આનાથી આવી કંપનીઓમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને ફાયદો થયો છે, જેમને કંપનીઓ તરફથી એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓનરશિપ પ્લાન (ESOP) હેઠળ સ્ટોક ઓપ્શન મળ્યા હતા. કંપનીના શેર માર્કેટમાં લિસ્ટ થવા અથવા શેરોની વેલ્યુ વધવાથી ઘણા કર્મચારીઓ પાસે રહેલા આ શેરોના ભાવ ઘણા વધી ગયા છે. કેટલાક કર્મચારીઓએ શેર વેચીને મોટી રકમ મેળવી અને તેમની કુલ સંપત્તિ કરોડો રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે.
એક વર્ષમાં 20 સ્ટાર્ટઅપ થયા લિસ્ટ
આંકડાઓ અનુસાર, છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન 20 સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ શેરબજારમાં લિસ્ટ થઈ. આ કંપનીઓની લિસ્ટિંગે ફાઉન્ડર્સ ઉપરાંત શરૂઆતના તબક્કામાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ ફાયદો પહોંચાડ્યો છે. સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓમાં કર્મચારીઓને પગાર ઉપરાંત ESOP, બોનસ અને બીજા પ્રકારના પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવે છે. કંપનીની સફળતા અને શેરબજારમાં લિસ્ટ થયા બાદ તેનો ભાવ અનેકગણો વધી શકે છે. આ સ્થિતિમાં કર્મચારીઓની આવક માત્ર પગાર સુધી જ મર્યાદિત રહેતી નથી, પરંતુ તેમને શેરોથી કેપિટલ ગેઈન પણ મળે છે. કેટલીક ટેક કંપનીઓ ભારતીય કર્મચારીઓને ગ્લોબલ પ્રોજેક્ટ્સ અને વિદેશી કંપનીઓ સાથે કામ કરવાની તક આપી રહી છે.
ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં વધી કમાણી
કરોડપતિઓની સંખ્યા વધવામાં ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ સેક્ટરની મહત્વની ભૂમિકા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષ દરમિયાન બ્રોકિંગ, વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, એસેટ મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ અને ફિનટેક બિઝનેસમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. શેરબજારમાં વધતી ભાગીદારી અને રોકાણકારોની સંખ્યા વધવાથી બ્રોકિંગ તથા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓનો વેપાર વધ્યો છે. આ જ રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ અને અન્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સના એક્સપેશનથી પણ ફાઇનાન્સિયલ સેક્ટરમાં કામ કરતા લોકોની કમાણી વધી છે. અહીં કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને મળતું બોનસ ઘણું મહત્વનું હોય છે.
રિયલ એસ્ટેટમાં લક્ઝરી હાઉસિંગ
રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં મોંઘા અને લક્ઝરી ઘરોની ડિમાન્ડ વધવાથી ડેવલપર્સ, બિલ્ડર્સ અને ઠેકેદારોની કમાણી વધી ગઈ છે. મોટા શહેરોમાં હાયર ઇન્કમ ગ્રુપ વાળા ખરીદદારો વચ્ચે પ્રીમિયમ અને લક્ઝરી પ્રોપર્ટીની ડિમાન્ડ વધી છે. મોંઘા ઘરોનું વેચાણ ડેવલપર્સને વધુ માર્જિન અપાવે છે. આ ઉપરાંત નિર્માણ સાથે જોડાયેલા આર્કિટેક્ટ, કોન્ટ્રાક્ટર, ઇન્ટિરિયર કંપનીઓ અને બીજી સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપનીઓ પણ આ વધતી ડિમાન્ડનો ફાયદો ઉઠાવી રહી છે.
સરકારની PLI યોજનાએ આપ્યું પ્રોત્સાહન
દેશમાં મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારની PLI (પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ) યોજના અને બીજી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પોલિસીની પણ અસર જાવો મળી રહી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓટોમોબાઇલ, ડિફેન્સ અને એન્જિનિયરિંગ સેક્ટરમાં રોકાણ અને પ્રોડક્શન વધવાથી નવી તકો બની છે. આ સેક્ટરમાં કંપનીઓનો વિસ્તાર થવાથી એન્ટરપ્રિન્યોર, પ્રમોટરો અને ઉચ્ચ સ્તરે કામ કરનારાઓની આવક વધી છે. AI અને ડિજિટલ બિઝનેસનો ઝડપથી વિસ્તાર થવાથી પણ ઊંચા પદો પર બેઠેલા લોકોની આવક વધી છે.
માત્ર પગાર નહીં, શેર અને રોકાણ પણ મોટું કારણ
એક કરોડથી વધુ વાર્ષિક આવક ધરાવતા લોકોની સંખ્યા વધવાને માત્ર ઊંચા પગાર સાથે જોડીને જોઈ શકાતું નથી. આમાં પગાર, બોનસ, બિઝનેસ ઇન્કમ, શેરોથી થતો કેપિટલ ગેઇન, રોકાણથી થતી આવક અને પ્રોપર્ટીથી થતી કમાણી પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.