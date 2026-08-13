Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /અમીરોની સંખ્યામાં જોરદાર ઉછાળો! 5.35 લાખ લોકોની વાર્ષિક કમાણી 1 કરોડ પાર, 100 કરોડ કમાનારાની સંખ્યા જાણીને ઉઠી જશે હોશ

અમીરોની સંખ્યામાં જોરદાર ઉછાળો! 5.35 લાખ લોકોની વાર્ષિક કમાણી 1 કરોડ પાર, 100 કરોડ કમાનારાની સંખ્યા જાણીને ઉઠી જશે હોશ

India Direct Tax Collection Rises: દેશમાં વાર્ષિક એક કરોડ કે તેથી વધુ કમાણી કરનારાઓનો આંકડો વધવાની અસર ટેક્સ કલેક્શન પર પણ જોવા મળી રહી છે. આ જ કારણ છે કે દેશનું ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન 8.11 લાખ કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:45 PM IST
અમીરોની સંખ્યામાં જોરદાર ઉછાળો! 5.35 લાખ લોકોની વાર્ષિક કમાણી 1 કરોડ પાર, 100 કરોડ કમાનારાની સંખ્યા જાણીને ઉઠી જશે હોશ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બદલાઈ જશે ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝનું શેડ્યૂલ, તારીખોમાં થશે ફેરફાર! જાણો શું છે કારણ
2
3
4
5