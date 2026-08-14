/લિસ્ટિંગ સાથે જ શેરમાં 50%નો ઉછાળો! રોકાણકારો થયા માલામાલ, જાણો કંપની વિશે

IPO Listing: ટેક્નોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સનું સ્ટોક એક્સચેન્જ પર મજબૂત લિસ્ટિંગ હતું. બજારમાં પ્રવેશ સમયે, આ શેર્સે રોકાણકારોને મજબૂત નફો આપ્યો હતો. શેર ₹285 પર ખુલ્યો, જે BSE પર 34.4% પ્રીમિયમ હતો, અને ₹284 પર, જે NSE પર 34% પ્રીમિયમ હતો.
લિસ્ટિંગ પછી, ટેક્નોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સના શેર વધુ ઉછળ્યા, જે 10% વધીને ₹314 પ્રતિ શેર થયો, જેનો અર્થ એ થયો કે રોકાણકારોએ પ્રતિ શેર ₹100 કમાયા. કંપનીનો જાહેર ઇશ્યૂ ₹251.88 કરોડ (₹251.88 કરોડ) હતો. તેનો IPO ભાવ પ્રતિ શેર ₹212 પર સેટ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ કંપની શું કરે છે?
ટેક્નોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સ લિમિટેડ એક જાહેર માળખાકીય વિકાસ કંપની છે જે ટર્નકી એન્જિનિયરિંગ, પ્રાપ્તિ અને બાંધકામ (EPC) પ્રોજેક્ટ્સનું સંચાલન કરે છે. આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની મુખ્યત્વે ઉત્તર ભારતમાં રાજ્ય સરકારો અને સરકારી એજન્સીઓ માટે પ્રોજેક્ટ્સનો અમલ કરે છે.
આ IPO કેટલો સબસ્ક્રાઈબ થયો હતો
કંપનીનો IPO 38.69 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત ભાગ 42.26 ગણો ભરાયો હતો, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે અનામત ભાગ 65.06 ગણો અને છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત ભાગ 25.35 ગણો ભરાયો હતો. કંપનીએ IPO ખોલવાના એક દિવસ પહેલા 6 ઓગસ્ટે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹75.55 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.
કંપનીના પરિણામો
ટેક્નોક્રાફ્ટ વેન્ચર્સની આવક નાણાકીય વર્ષ 2026માં 23 ટકા વધીને રૂ. 347 કરોડ થઈ હતી. ચોખ્ખો નફો 54 ટકા વધીને રૂ. 43.32 કરોડ થયો હતો. એક વર્ષ અગાઉ આવક રૂ. 281 કરોડ હતી અને ચોખ્ખો નફો રૂ. 28.20 કરોડ હતો. નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન કંપની પર રૂ. 89.76 કરોડનું દેવું હતું. કંપની IPO કિંમતથી મૂડીની જરૂરિયાતો ઘટાડશે, લોનની ચૂકવણી પણ કરશે અને અન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે તેનો ઉપયોગ કરશે.
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