/Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ, એક ઝટકે ભાવમાં જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો, જાણો આજના કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ

ભારતમાં આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંને પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. IBJA પર સોનું 2500 રૂપિયા અને ચાંદી 10000 રૂપિયા જેટલી ગગડી છે. અત્રે જણાવવાનું કે સોના અને ચાંદીમાં હાલના દિવસોમાં ભારે ઘટાડો અને પ્રોફિટબુકિંગ પણ જોવા મળ્યું છે. સોનું-ચાંદી બંને સેફ હેવન ગણાય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દબાણમાં છે. યુદ્ધના સમયે સોનું ઉપર જવાની જગ્યાએ નીચે ગયું છે. રોકાણકારો સતત પૈસા વસૂલી રહ્યા છે. ત્યારે એ પણ સવાલ થાય કે આવું કેમ? સોના-ચાંદીના ભાવ ભારતમાં કઈ રીતે નક્કી થાય છે અને શહેરો પ્રમાણે ભાવ અલગ અલગ કેમ હોય છે? આજના MCX અને IBJAના લેટેસ્ટ રેટ, નબળાઈના કારણો વિસ્તૃત રીતે જાણો તથા ભારતમાં સોનાનો ભાવ કેવી રીતે નક્કી થાય છે એ પણ જાણો.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|14479
|22 કેરેટ
|14131
|20 કેરેટ
|12886
|18 કેરેટ
|11728
|14 કેરેટ
|9339
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|227235
સોર્સ- IBJA
15 જૂન 2026થી સતત ભાવમાં ઘટાડો
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ (MCX પર 1.15PMના ભાવ)
સોનાના ભાવ કઈ રીતે થાય છે નક્કી
ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ પર એક કે બે નહીં પરંતુ અનેક પરિબળો અસર કરતા હોય છે.
1. વૈશ્વિક બજાર
(અહીં ભાવ વધે તો ભારતમાં પણ સામાન્ય રીતે વધતા હોય છે)
2. ડોલર સામે રૂપિયાની સ્થિતિ
(રૂપિયો નબળો પડે તો સોના-ચાંદીના ભાવ વધે, રૂપિયો મજબૂત થાય તો ભાવ ઘટી શકે)
3. ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી
(મોટાભાગનું સોનું આયાત થાય છે, એટલે ડ્યૂટીમાં ફેરફારની અસર પડે)
4. જીએસટી જેવા ટેક્સ
હાલ સોનામાં 3 ટકા જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ પણ જોડાય છે. તેમાં ફેરફારથી ભાવ બદલાય)
5. ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય
ભારતમાં લગ્નગાળા, તહેવારો પર માંગ વધતી હોય છે ત્યારે ભાવ પણ વધી શકે છે.
6. યુદ્ધ જેવી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને યુદ્ધ સમયે સુરક્ષિત રોકાણની માંગ વધે છે.
7. ભારતીય બજારના સંકેતો
ભારતમાં MCX અને સોના ચાંદીના ફ્યૂચર ટ્રેડિંગના આધારે પણ ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
(તસવીર- AI Generated Image)
હાલ ભાવમાં ઘટાડાના કારણો