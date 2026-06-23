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Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ, એક ઝટકે ભાવમાં જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો, જાણો આજના કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં 15 જૂનથી જે કડાકાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે તે હજુ પણ ચાલું છે. આજે પણ સોનું અને ચાંદી બંને ખુબ ગગડ્યા છે. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે ડોલર, અમેરિકામાં વ્યાજ દરના બદલાતા સંકેત અને ઔદ્યોગિક ડિમાન્ડમાં નબળાઈ તથા મિડલ ઈસ્ટની અનિશ્ચિતતાઓ આ કડાકાના માહોલ માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:07 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ, એક ઝટકે ભાવમાં જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો, જાણો આજના કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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