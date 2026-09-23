/હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2026: મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડી ગૌતમ અદાણી ફરી ટોચ પર, જાણો દેશમાં કેટલા અબજોપતિ છે

M3M હુરૂન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2026 જાહેર થયું છે. તેમાં અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી અને તેમનો પરિવાર ફરી ભારતના સૌથી ધનવાન ઉદ્યોગપતિ બનીને ઉભર્યો છે. ગૌતમ અદાણીએ રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી અને તેમના પરિવારને પછાડી પ્રથમ સ્થાન હાસિલ કર્યું છે.
અદાણી અને અંબાણીની સંપત્તિનું ગણિત
ગૌતમ અદાણી પરિવારની કુલ સંપત્તિ 13 ટકા વધી 9.23 લાખ કરોડ રૂપિયા (96 અબજ ડોલર) થઈ ગઈ છે.
મુકેશ અંબાણીના પરિવારની સંપત્તિમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો અને તે 8.63 લાખ કરોડ રૂપિયા (90 અબજ ડોલર) પર આવી ગઈ છે. બંને ઉદ્યોગપતિઓ વચ્ચે હવે આશરે 60,000 કરોડ રૂપિયાનું અંતર છે.
ભારતમાં રેકોર્ડ 391 ડોલર અબજોપતિ
રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશમાં ઓછામાં ઓછા 1000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિવાળા વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધી 1810 થઈ ગઈ છે. તો બધા ધનવાનોની કુલ સંપત્તિ 12.8% વધી 187.5 લાખ કરોડ રૂપિયા (1.96 ટ્રિલિયન ડોલર) પહોંચી ગઈ છે, જે ભારતની કુલ GDP ના લગભગ અડધાથી બરોબર છે. ભારતમાં હવે રેકોર્ડ 391 અબજ ડોલર અબજોપતિ છે. પાંચ વર્ષ પહેલા આ સંખ્યા 237 હતી. છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારતમાં 27 નવા ડોલર અબજોપતિ જોડાયા છે.
ટોપ 10મા નવા ચહેરાની એન્ટ્રી
લક્ષ્મી મિત્તલઃ સંપત્તિમાં 93 ટકાનો તોફાની વધારો (3.39 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની સાથે 8 સ્થાન ઉપર ચડી ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
અનિલ અગ્રવાલઃ 87 ટકાનો વધારો (2.08 લાખ કરોડ રૂપિયા) ની સાથે 7 સ્થાનની છલાંગ લગાવી 9મા સ્થાને આવી ગયા.
સમીર મેહતાઃ જેબી કેમિકલ્પના વિલય બાદ સંપત્તિ 52 ટકા વધી 1.89 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ અને તેમણે 10મા સ્થાન પર કબજો કર્યો છે.
ક્વાન્ટમ કમ્પ્યૂટિંગ અને AI નું પર્દાપણ
આ વર્ષે હુરૂનની યાદીમાં ક્વાન્ટમ કમ્પ્યૂટિંગ સેક્ટરની પણ એન્ટ્રી થઈ છે. બેંગલુરૂ સ્થિત QpiAiના નાગેન્દ્ર નાગરાજા 1700 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિની સાથે યાદીમાં સામેલ થનાર પ્રથમ ક્વાન્ટમ કમ્પ્યૂટિંગ ઉદ્યમી બન્યા છે.
AI સેક્ટરના કુલ 19 ઉદ્યમીઓએ જગ્યા બનાવી છે. તેમાં 15 નવા છે. Wispr Flow ના 28 વર્ષીય તન્મય કોઠારી અને સગજ ગર્ગ પ્રત્યેક 4200 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે આ યાદીમાં સામેલ થયા છે.
અન્ય મુખ્ય તથ્ય અને આંકડા
HCL ના રોશની નાદર મલ્હોત્રા 2.79 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે ભારતના સૌથી ધનવાન મહિલા (ઓવરઓલ 5મુ સ્થાન) બન્યા છે.
ક્વિક-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ Zepto ના કો-ફાઉન્ડર કૈવલ્ય વોહરા (23 વર્ષ) લિસ્ટના સૌથી યુવા સભ્ય છે, જ્યારે તેના પાર્ટનર આદિત પાલિચા (24 વર્ષ) બીજા સૌથી યુવા ધનવાન છે.
Cupid ના આદિત્ય કુમાર હલવાસિયાની સંપત્તિમાં 859% નો વધારો (18800 કરોડ રૂપિયા) નોંધાયો છે.
દેશના સૌથી વધુ ધનવાનો મુંબઈ (465 વ્યક્તિ) રહે છે. ત્યારબાદ નવી દિલ્હી (236) અને બેંગલુરૂ (129) નો નંબર આવે છે.
વિદેશમાં રહેતા ધનવાન ભારતીય પણ વધ્યા
ભારતની બહાર રહેતા લીસ્ટેડ ધનવાન લોકોની સંખ્યા વધી 156 થઈ ગઈ છે. તેમાં 90 અમેરિકા અને 31 યુએઈમાં રહે છે. Fort Lauderdale સ્થિત GQG Partners ના રાજીવ જૈન વિદેશમાં રહેતા મુખ્ય નામમાં સામેલ છે. તેઓ 27100 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે 125મા સ્થાન પર છે.