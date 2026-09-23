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હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2026: મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડી ગૌતમ અદાણી ફરી ટોચ પર, જાણો દેશમાં કેટલા અબજોપતિ છે

M3M Hurun India Rich List 2026: M3M હુરૂન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2026મા ગૌતમ અદાણી અને પરિવાર 9.23 લાખ કરોડની સંપત્તિ સાથે સૌધી વધુ ધનવાન છે. મુકેશ અંબાણી 8.63 લાખ કરોડ રૂપિયાની સાથે બીજા સ્થાન પર છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:28 PM IST
હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2026: મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડી ગૌતમ અદાણી ફરી ટોચ પર, જાણો દેશમાં કેટલા અબજોપતિ છે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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