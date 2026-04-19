'મેં બધાને ચેતવણી આપી હતી...', રોબર્ટ કિયોસાકીએ કહ્યું: સાચી પડી રહી છે ભવિષ્યવાણી!
Robert Kiyosaki Predition: રોબર્ટ કિયોસાકીએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં વૈશ્વિક ઈકોનોમિક ક્રેશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા કહ્યું કે તેમની ભવિષ્યવાણીઓ હવે સાચી પડી રહી છે.
Robert Kiyosaki Predition: લોકપ્રિય પુસ્તક રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ છે અને રેગ્યુલર પૈસાવાળુ કેવી રીતે બનવું તે અંગે ટિપ્સ શેર કરે છે. ટ્વિટર (હવે X) પર એક નવી પોસ્ટમાં, તેમણે તેમની ક્રેશ ચેતવણીને પુનરાવર્તિત કરતા કહ્યું કે 2002માં કરવામાં આવેલી તેમની ભવિષ્યવાણીઓ હવે સાચી પડી રહી છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી ટોક્યો સુધી નાણાકીય કડાકા જોવા મળી રહ્યા છે.
"બબલ્સ ફૂટ્યા, પછી..."
રોબર્ટ કિયોસાકીએ 2002માં પ્રકાશિત તેમના પુસ્તક "રિચ ડેડ્સ પ્રોફેસી"નો ઉલ્લેખ કરતા લખ્યું કે, મેં બધાને ચેતવણી આપી હતી, હવે 2026માં કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી રહી છે. તમારે 'એવરીથિંગ બબલ'નો ભોગ બનવાની જરૂર નથી, કારણ કે પરપોટા ફૂટે છે અને વિશ્વ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી મંદી તરફ દોરી જાય છે.
I WARNED EVERYONE
In 2002 I released Rich Dad’s Prophecy.
In 2026 the predictions in Prophecy are coming true.
You don’t have to be a victim to the
“Everything Bubble” as the bubbles burst and leads to the greatest depression in world history.
You can still be a winner…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 17, 2026
રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખકે તેમની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે કે તમે દુબઈથી વેગાસ અને ટોક્યોથી ન્યુ યોર્ક સિટી સુધી આર્થિક પતન જોઈ શકો છો, પરંતુ જો વૈશ્વિક અર્થતંત્ર તૂટી જાય તો પણ તમે વિજયી બની શકો છો. તેથી, રોકાણ કરતી વખતે, અભ્યાસ કરો, સતર્ક રહો અને સમજો કે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર હજુ પણ તમને નાણાકીય વિજેતા બનાવી શકે છે. નાણાકીય સ્વતંત્રતા માટે લડવા અને તમારી સંભાળ રાખવા માટે જે જરૂરી છે તે કરો.
ઘણીવાર ઘટાડા દરમિયાન ખરીદી કરવાની સલાહ
રોબર્ટ કિયોસાકીએ પહેલા પણ ક્રેશ ચેતવણીઓ જાહેર કરી છે. આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, તેમણે એક્સ-પોસ્ટ દ્વારા ચેતવણી આપી હતી, જેમાં કહ્યું હતું કે, હું તમને ચેતવણી આપી રહ્યો છું, રિચ ડેડની ભવિષ્યવાણીમાં, મેં ઇતિહાસના સૌથી મોટા શેરબજારના ક્રેશ વિશે ચેતવણી આપી હતી, જે હજુ પણ આવી રહી છે અને થવાનું છે. જે લોકો તૈયાર નથી, તેમના માટે આ આવનારો ક્રેશ તેમના માટે સૌથી ખરાબ સ્વપ્ન હશે.
એ નોંધવું જોઈએ કે તેમની મોટાભાગની પોસ્ટ્સમાં, કિયોસાકી રોકાણકારોને સોના અને ચાંદી તેમજ ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઇનમાં રોકાણ કરવાની સલાહ આપે છે. તેઓ ખાસ કરીને સોના અને ચાંદીને કટોકટીમાં સૌથી મોટી સંપત્તિ તરીકે વર્ણવે છે અને ક્રેશની સ્થિતિમાં તેમને ખરીદવાની સલાહ આપે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં કે સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
