Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate: ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 24000 રૂપિયા અને ચાંદી 1.41 લાખ સસ્તી, જાણો દાગીના-લગડી લેવાનો શું છે ભાવ?

Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. 29 જાન્યુઆરીના રોજ સોનું અને ચાંદી વાયદા બજારમાં જે આકાશે આંબ્યા અને રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યા ત્યારબાદ કડાકા જોવા મળ્યા અને ભાવમાં બંપર ઘટાડો નોંધાયો. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં સોનું અને ચાંદી શું સ્થિતિમાં જોવા મળ્યા તે ખાસ જાણો. આગળ પરિસ્થિતિ કેવી રહી શકે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 08, 2026, 09:28 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 24000 રૂપિયા અને ચાંદી 1.41 લાખ સસ્તી, જાણો દાગીના-લગડી લેવાનો શું છે ભાવ?

સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. વાયદા બજારની સાથે સાથે રિટેલ બજારમાં પણ બંને કિંમતી ધાતુઓ ખુબ ગગડી. રોકાણ કરનારાઓ માટે આ થોડા ચિંતાજનક સમાચાર રહી શકે પરંતુ લગ્નગાળાની, પ્રસંગોની, તહેવારોની ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ એક શાનદાર તક બની ગઈ. 

એક સપ્તાહમાં સોનાની શું સ્થિતિ
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના રેટ્સ જોઈએ તો 29 તારીખે ભયંકર તેજી આવ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં જે રીતે સોનું ચાંદી પછડાયા હતા તે પછી 30 જાન્યુઆરીએ ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 6865 રૂપિયા તૂટીને 168475 રૂપિયા પર ખુલ્યો હતો અને ત્યારબાદ સાંજે 2680 રૂપિયા વધુ તૂટીને 165795 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 29મીએ સવારે સોનાનો ઓપનિંગ રેટ 176121 રૂપિયા હતો જે સાંજે ઘટીને 175340 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે આ અઠવાડિયે છેલ્લા કારોબારી દિવસે એટલે કે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનું 152078 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થયું. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઓલટાઈમ હાઈથી આટલું સસ્તું છે સોનું
IBJAના રેટ્સ મુજબ 29મી જાન્યુઆરીએ ભારે તેજીમાં સોનાનું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર 176121 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું અને ગત સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસ 30 જાન્યુઆરીએ સોનું 165795 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે આ અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસ એટલે કે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનું 152078 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયું હતું. આ આંકડાઓ પરથી કહી શકાય કે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ 24043 રૂપિયા સસ્તું છે. અને છેલ્લા એક સપ્તાહમાં સોનામાં 13717 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. 

ચાંદીમાં શું મૂવમેન્ટ જોવા મળી
એ જ રીતે જો ચાંદીની વાત કરીએ IBJAના આંકડા મુજબ શુદ્ધ ચાંદી 29 જાન્યુઆરીના રોજ 385933ના ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર પર જોવા મળી હતી. જો કે ત્યારબાદ કડાકાનો માહોલ શરૂ થયો અને સાંજે 379988 પર બંધ થઈ હતી. ગત સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ એટલે કે 30 જાન્યુઆરીના રોજ ચાંદી ભયંકર કડાકા સાથે 339350 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થઈ હતી. જ્યારે આ સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે ચાંદી 244929 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થઈ. 

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલી સસ્તી થઈ ચાંદી
IBJAના રેટ્સ (જવેલર્સ એસોસિએશન) રેટ્સ મુજબ ચાંદીનું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર 385933 પર પહોંચ્યું હતું જે હવે 244929 પર પહોંચી છે. એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈથી ચાંદી હાલ 141004 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે. જ્યારે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં ચાંદી 94421 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે. 

વાયદા બજારમાં પણ આ જ સ્થિતિ
વાયદા બજારના ભાવ જોઈએ તો વાયદા બજારમાં 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદીએ ઓલટાઈમ હાઈ 4,20,000નું લેવલ પાર કર્યું હતું અને છેલ્લે શુક્રવારે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ છેલ્લા કારોબારી દિવસે 0.16 ટકા ગગડીને 249499 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. જ્યારે સોનાએ 1,80,779 નું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર પાર કર્યું હતું અને 6 ફેબ્રુઆરીએ 0.26 ટકા ગગડીને 155050 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ થયું હતું. એટલે કે વાયદા બજારમાં ચાંદી ઓલટાઈમ હાઈથી 170501 રૂપિયા સસ્તી છે જ્યારે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 25729 રૂપિયા સસ્તું છે. 

સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર કડાકાનું શું કારણ
સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર કડાકાનું કારણ એ છે કે હાલના સમયમાં બંને કિમતી ધાતુઓની કિંમતો આકાશે આંબી હતી જેને લીધે રોકાણકારોએ મોટાપાયે પ્રોફિટબુકિંગનો લાભ લઈ લીધો. આ ઉપરાંત ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ ફિઝિકલ ડિમાન્ડ પણ નબળી થઈ અને આ સાથે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ અંગે ચિંતાઓ પણ વધી ગઈ. 

MCX અને IBJAના ભાવમાં ફરક કેમ
MCX એટલે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ જે ભારતનું સૌથી મોટું કોમોડિટી એક્સચેન્જ છે અને મુંબઈમાં છે તથા 2003માં શરૂ થયું હતું. તેના પર સોનું, ચાંદી, ઓઈલ, એગ્રી પ્રોડક્ટ્સ વગેરેનું ફ્યૂચર ટ્રેડિંગ થાય છે. ગોલ્ડનું ટ્રેડિંગ ફ્યૂચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા થાય છે. જ્યાં તમે ફ્યૂચરના ભાવ પર ડીલ કરી શકો છે. એટલે કે આ એક વાયદા બજાર છે. જ્યારે બુલિયન માર્કેટ ગોલ્ડ અને સિલ્વર જેવી કિંમતી ધાતુઓનું માર્કેટ છે. ભારતમાં એ OTC (ઓવર ધ કાઉન્ટર) અને ફ્યૂચર્સ માર્કેટમાં ચાલે છે. બુલિયન બેંકો, સેન્ટ્રલ બેંક, જ્વેલર્સ, અને રોકાણકારો. તે 24 કલાક ચાલે છે અને ભારતમાં IBJA રોજ સવાર સાંજના ભાવ જાહેર કરે છે. 

તમને જણાવી દઈએ કે સોનાના ભાવ બજારની માંગ અને સપ્લાય, ગ્લોબલ ફેક્ટર, અને સરકારી નીતિઓથી નક્કી થતા હોય છે. સ્પોટ રેટ હાજર ભાવ છે. MCX ફ્યૂચર્સ ટ્રેડિંગનું પ્લેટફોર્મ છે. જ્યારે બુલિયન માર્કેટ ધાતુઓનું સમગ્ર બજાર. (ખાસ નોંધ-  આ માહિતી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. 

ખાસ નોંધ
IBJAના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. આ ઉપરાંત તેના રેટ્સ શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરવામાં આવતા નથી. તેના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે. રાજ્યો અને શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં થોડો ઘણો ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news