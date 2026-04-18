માર્ચ ક્વાર્ટરમાં આ ખાનગી બેંકની આવક 13 હજાર કરોડને પાર, રોકાણકારો માટે ડિવિડન્ડની જાહેરાત
દેશની દિગ્ગજ ખાનગી બેંક ICICI એ ચોથા ક્વાર્ટરમાં 13702 કરોડ રૂપિયાની શાનદાર કમાણી કરી છે. પાછલા વર્ષના મુકાબલે આવકમાં 8.5 ટકાનો વધારો થયો છે. આ દરમિયાન બેંકની કુલ આવક 50584 કરોડ રૂપિયા રહી.
- આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકે પોતાના રોકાણ માટે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી
- માર્ચમાં સમાપ્ત થયેલા આ છેલ્લા ક્વાર્ટર (Q4 FY26) માં બેંકનો નફામાં શાનદાર વધારો
- માર્ચ ક્વાર્ટરમાં બેંકની એનઆઈઆઈ 22979 કરોડ રૂપિયા રહી
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક (ICICI Bank) એ નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કરી દીધા છે. માર્ચમાં સમાપ્ત થયેલા આ છેલ્લા ક્વાર્ટર (Q4 FY26) માં બેંકનો નફામાં શાનદાર વધારો થયો છે. આ દરમિયાન હેંકને 13702 હજાર કરોડ રૂપિયાનો શુદ્ધ નફો થયો છે. જો બેંકની કુલ આવક પર નજર કરીએ તો તે 50,584 કરોડ રૂપિયાની રહી છે, જે પાછલા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરના 49690 કરોડ રૂપિયાના મુકાબલે 1.8 ટકા વધુ છે.
બેંકની અસલી કમાણીમાં જોરદાર વધારો
કોઈપણ બેંકની અસલી તાકાત તેની શુદ્ધ વ્યાજ આવક Net Interest Income કે NII) થી માપવામાં આવે છે. આ રકમ તે છે જે બેંક ગ્રાહકો પાસેથી વ્યાજના રૂપમાં કમાઈ છે અને જમાકર્તાને તેના પૈસા પર વ્યાજ ચુકવે છે, આ બંનેનું અંતર જ બેંકની અસલી કમાણી હોય છે. આ મોર્ચા પર પણ બેંકે 8.4 ટકાની શાનદાર વૃદ્ધિ હાસિલ કરી છે. માર્ચ ક્વાર્ટરમાં બેંકની એનઆઈઆઈ 22979 કરોડ રૂપિયા રહી, જે એક વર્ષ પહેલા સમાન સમયમાં 21193 કરોડ રૂપિયા હતી.
NPAમાં મોટો ઘટાડો
બેન્કિંગ સેક્ટરમાં સૌથી મોટો ડર ડૂબી ગયેલી લોન એટલે કે એનપીએનો હોય છે. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકે અહીં પણ બાજી મારી છે. બેંકનો શુદ્ધ એનપીએ ગુણોત્તર 31 માર્ચ 2026ના ઘટી માત્ર 0.99 ટકા રહી ગયો છે, જે એક વર્ષ પહેલા 31 માર્ચ 2025ના 0.39 ટકા હતો. એનપીએ ઘટવાનો સીધો અર્થ છે કે બેંકે જે લોકો કે કંપનીઓને લોન આપી તે સમય પર પોતાના પૈસા ચુકવી રહ્યાં છે. એક સામાન્ય ગ્રાહકની દ્રષ્ટિએ આ મોટી રાહતની વાત છે. ડૂબી રહેલી લોન ઓછી થવાથી બેંકનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહે છે અને તમારા જમા પૈસા પણ સુરક્ષિત રહે છે.
ડિવિડન્ડની જાહેરાત
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકે પોતાના રોકાણ માટે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. બેંકે કહ્યું કે દરેક ઈક્વિટી શેર (જેની ફેસ વેલ્યુ 2 રૂપિયા છે) પર 12 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. પરંતુ તે ફાઈનલ નથી, તે માટે શેરધારકોની મંજૂરીની જરૂર પડશે. બેંકે સ્પષ્ટ કહ્યું કે આગામી AGM માં શેરહોલ્ડરની મંજૂરી મળે છે તો ડિવિડન્ડની ચુકવણી કરવામાં આવશે.
હવે શેરના પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો શુક્રવારે બેંકનો શેર 0.54 ટકાના વધારા સાથે 1352.80 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં બેંકના શેરમાં આશરે 4.04 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
