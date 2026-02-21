Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ટાટા ગ્રુપના આ શેરને વેચી દો, બ્રોકરેજે કહ્યું- હજુ થશે મોટો ઘટાડો

Tata Group News: ટાટા ગ્રુપની એક કંપનીના શેરને વેચવાની સલાહ બ્રોકરેજે આપી છે. બ્રોકરેજે કહ્યું કે આ શેરમાં હજુ ઘટાડો થઈ શકે છે અને કિંમત 52 વીકના લોથી નીચે જઈ શકે છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:27 PM IST
  • ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા એલેક્સીના શેરની કિંમતમાં થઈ શકે છે ઘટાડો
  • બ્રોકરેજ ફર્મ ICICI સિક્યોરિટીએ શેર વેચવાની આપી સલાહ
  • 52 વીક લોથી નીચે પહોંચી શકે છે ટાટા એલેક્સીનો શેર

Trending Photos

ટાટા ગ્રુપના આ શેરને વેચી દો, બ્રોકરેજે કહ્યું- હજુ થશે મોટો ઘટાડો

Tata Elxsi share price: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા એલેક્સીનો શેર બિકવાલી મોડમાં આવી શકે છે. આવું અનુમાન બ્રોકરેજ આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝનું છે. બ્રોકરેજે શેર પર સેલ રેટિંગ આપ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે બ્રોકરેજ રોકાણકારોને શેર વેચવાની સલાહ આપી રહ્યાં છે. આવો જાણીએ ટાટા એલેક્સીના શેરની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ.

ટાટા એલેક્સીના શેરનું પરફોર્મંસ
ટાટા એલેક્સીના શેરની વાત કરીએ તો શુક્રવારે બીએસઈ પર 4839.90 રૂપિયાના પાછલા બંધના મુકાબલે સામાન્ય વધારા સાથે 4858.25 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. શેરની ટ્રેડિંગ રેન્જ 4908 રૂપિયાથી 4790 રૂપિયા વચ્ચે હતી. શેરના 52 સપ્તાહના હાઈની વાત કરીએ તો 6733.50 રૂપિયા છે. તો 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 4601.05 રૂપિયા છે. બ્રોકરેજ ફર્મ આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝે શેર પર શેલ રેટિંગ આપ્યું છે અને ટાર્ગેટ પ્રાઇસ 4400 રૂપિયા નક્કી કરી છે. એટલે કે શેર પોતાના 52 વીક લોથી નીચે જઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
ટાટા એલેક્સીના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નની વાત કરીએ તો પ્રમોટર્સની પાસે 43.90 ટકા ભાગીદારી છે. તો પબ્લિક શેરહોલ્ડર્સની પાસે 56.10 ટકા ભાગીદારી છે. પ્રમોટરમાં મેજર સ્ટેક ટાટા સન્સની પાસે છે. ટાટા સન્સની ભાગીદારી 42.21 ટકા છે. ટાટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટની પાસે 10,53,655 શેર કે 1.69 ટકા ભાગીદારી છે. પબ્લિક શેરહોલ્ડરમાં જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશનની પાસે 1.18 ટકા ભાગીદારી છે. તો એલઆઈસી પાસે 6.59 ટકા ભાગીદારી છે.

આગામી સપ્તાહે મહત્વની બેઠક
ટાટા એલેક્સીના પ્રમોટર ટાટા સન્સની આગામી સપ્તાહે એક ઈજીએમ યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં એન ચંદ્રશેખરનને કાર્યકારી અધ્યક્ષના રૂપમાં ત્રીજા કાર્યકાળ માટે ફરી નિમણૂંક કરવાને લીલીઝંડી મળશે. મહત્વનું છે કે ચંદ્રશેખરનનો બીજો કાર્યકાળ એક વર્ષ બાદ ખતમ થવાનો છે. ટાટા સમુહની હોલ્ડિંગ કંપનીના બહુસંખ્યક શેરધારક ટાટા ટ્રસ્ટે પાછલા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ચંદ્રશેખરનની કાર્યકારી ભૂમિકામાં ફરી નિમણૂંક કરવા માટે સર્વસંમત્તિથી પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો હતો.

એન ચંદ્રશેખરનની વાત કરીએ તો ટાટા ગ્રુપની કંપનીઓના પ્રમોટર ટાટા સન્સના ચેરમેન છે. તેઓ ઓક્ટોબર 2016મા ટાટા સન્સના બોર્ડમાં સામેલ થયા અને જાન્યુઆરી 2017મા ચેરમેન બન્યા. તેઓ ટાટા સ્ટીલ, ટાટા મોટર્સ, ટાટા પાવર, એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન હોટલ્સ અને ટીસીએસ સહિત ગ્રુપની ઘણી ઓપરેટિંગ કંપનીઓના બોર્ડ અધ્યક્ષ પણ છે. ચેરમેન બનતા પહેલા તેઓ ટીસીએસના સીઈઓ હતા. અહીં ચંદ્રશેખરને 30 વર્ષ સુધી કામ કર્યું હતું.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ સલાહ બ્રોકરેજ હાઉસે આપી છે, આ ઝી 24 કલાકના વિચાર નથી. શેર બજારમાં રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઇઝરની સલાહ લો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Tata Elxsitata elxsi share

Trending news