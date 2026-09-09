/આ સરકારી બેંક થઈ જશે પ્રાઈવેટ! ગમે ત્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત, ડીલ અંતિમ તબક્કામાં

IDBI Bank Sale : આ સરકારી બેંકને ખાનગી ક્ષેત્રને સોંપવાના પ્રયાસો લગભગ પાંચ વર્ષથી ચાલી રહ્યા હતા, પરંતુ આ મામલો વારંવાર અટકી પડ્યો. જોકે, હવે અહેવાલો આવ્યા છે કે IDBI બેંકના ખાનગીકરણ અને વ્યૂહાત્મક વિનિવેશ માટેની પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે.
કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) બેંકમાં તેમનો સંયુક્ત 60.72% હિસ્સો વેચવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કેનેડા સ્થિત ફેરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સ સંભવિત ખરીદદારોમાં રેસમાં આગળ છે, જેણે આશરે ₹53,000 કરોડના વેલ્યુએશન સાથે સુધારેલી દરખાસ્ત રજૂ કરી છે.
ડીલ અંતિમ તબક્કામાં
2021માં શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા દરમિયાન નિયમનકારી વિલંબ અને બિડમાં વધઘટને પગલે, સરકાર હવે આ સોદાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવા માટે યોગ્ય સમય પર વિચાર કરી રહી છે. IDBI બેંકમાં કેન્દ્ર સરકાર અને LIC દ્વારા રાખવામાં આવેલા 60.72% વ્યૂહાત્મક હિસ્સાનું વેચાણ તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર હાલમાં સોદાની ઔપચારિક જાહેરાત કરવા માટે યોગ્ય સમય પર વિચાર કરી રહી છે. કેનેડા સ્થિત પ્રેમ વત્સાની માલિકીની ફેરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સે IDBI બેંકને હસ્તગત કરવા માટે સૌથી વધુ બોલી લગાવી છે.
શરૂઆતમાં આ સોદામાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડ્યો કારણ કે પ્રારંભિક બોલીઓ સરકારના રિઝર્વ ભાવથી ઓછી હતી. ત્યારબાદ, બોલી લગાવનારાઓને તેમની ઓફર સુધારવાની તક આપવામાં આવી. અહેવાલો અનુસાર, ફેરફેક્સે તેના પ્રસ્તાવમાં સુધારો કર્યો છે, જેમાં ઓફર હવે પ્રતિ શેર ₹81ની આસપાસ રહેવાનો અંદાજ છે. આ દરે, 60.72% હિસ્સાનું કુલ મૂલ્યાંકન આશરે ₹53,000 કરોડ થાય છે.
IDBI બેંકમાં સરકાર અને LICનો હિસ્સો
આ વ્યૂહાત્મક વિનિવેશ પ્રક્રિયા હેઠળ, સરકાર તેનો 30.48% હિસ્સો વેચી રહી છે, જ્યારે LIC તેનો 30.24% હિસ્સો વેચી રહી છે.
નોંધનીય છે કે IDBI બેંક માટે ખાનગીકરણ પ્રક્રિયા 2021માં શરૂ થઈ હતી. નિયમનકારી મંજૂરીઓ અને પ્રક્રિયાગત મુદ્દાઓને કારણે તેને અનેક વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે, નવી બોલી અને ફેરફેક્સ તરફથી સતત રસ દર્શાવે છે કે વિનિવેશ પ્રક્રિયા યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહી છે.
હાલમાં, સરકાર મૂલ્યાંકન કરી રહી છે કે ફેરફેક્સનો સુધારેલો પ્રસ્તાવ બેંકના વાજબી મૂલ્યાંકન સાથે સુસંગત છે કે નહીં. બધા પાસાઓનું મૂલ્યાંકન પૂર્ણ થયા પછી સત્તાવાર જાહેરાત તારીખ નક્કી કરવામાં આવશે. આ સમાચારને કારણે IDBI બેંકના શેરમાં પણ ગતિવિધિઓ જોવા મળી છે. બુધવારે, શેર ₹81 પર બંધ થયો, જે નજીવો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ પહેલા મંગળવારે શેરમાં 10%થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.