Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

લોન લીધા પછી વ્યક્તિનું થઈ જાય મોત, તો બેંકો તેને વસૂલવા માટે શું કરી શકે છે? જાણો

Bank Loan Recovery: જો કોઈ વ્યક્તિ લોન લીધા પછી મૃત્યુ પામે છે, તો બેંક પહેલા તે લોન ખાતાના સહ-અરજદારનો સંપર્ક કરશે અને તે પણ પૈસા ચુકવવાની ના પાડી દે તો બેક પૈસા રિકવર કરવા માટે શું કરી શકે છે, ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:56 PM IST

Trending Photos

લોન લીધા પછી વ્યક્તિનું થઈ જાય મોત, તો બેંકો તેને વસૂલવા માટે શું કરી શકે છે? જાણો

Bank Loan Recovery: કોઈપણ પ્રકારની લોનમાં ઘણા પરિબળો સામેલ છે, જે આજના ડિજિટલ યુગમાં પણ તેને જટિલ પ્રક્રિયા બનાવે છે. જે લોકો સરળતાથી લોન મેળવે છે તેઓ આ જટિલ પ્રક્રિયાથી વાકેફ ન હોય શકે. જો કે, જેમની લોન અરજીઓ બેંકો દ્વારા વારંવાર નકારી કાઢવામાં આવે છે તેઓ આ સમસ્યાને સારી રીતે સમજે છે. 

લોન માટે અરજી કરવાથી લઈને સંપૂર્ણ લોન મેળવવા સુધી, તે ખૂબ જ લાંબી પ્રક્રિયા છે. જો કોઈ વ્યક્તિ લોન લીધા પછી મૃત્યુ પામે છે તો શું થાય છે? અહીં, આપણે જાણીશું કે જો કોઈ વ્યક્તિ લોન લીધા પછી મૃત્યુ પામે છે તો શું થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં બેંક કોની પાસેથી લોન વસૂલ કરશે?

Add Zee News as a Preferred Source

જો ઉધાર લેનારનું મૃત્યુ થાય તો આગળ શું થશે?

નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વ્યક્તિ લોન લીધા પછી મૃત્યુ પામે છે, તો બેંક પહેલા તે લોન ખાતાના સહ-અરજદારનો સંપર્ક કરશે. જો લોન માટે કોઈ સહ-અરજદાર ન હોય, અથવા જો સહ-અરજદાર લોન ચૂકવી ન શકે, તો બેંક ગેરંટરનો સંપર્ક કરે છે. 

જો ગેરંટી આપનાર પણ લોન ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે છે, તો બેંક મૃતકના કાનૂની વારસદારોનો સંપર્ક કરે છે અને તેમને બાકી લોનની રકમ સમયસર ચૂકવવા માટે અપીલ કરે છે. જો સહ-અરજદારો, ગેરંટી આપનારાઓ અથવા કાનૂની વારસદારોમાંથી કોઈ પણ લોન ચૂકવી શકતું નથી, તો બેંકને છેલ્લા ઉપાયના પગલાં લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.

બેંકો વસૂલાત માટે ક્યાં સુધી જઈ શકે છે?

બેંકો પાસે મૃતકની મિલકતનો કબજો લઈને લોન વસૂલવાનો છેલ્લો ઉપાય છે. જ્યારે લોન ખાતાના સહ-અરજદારો, ગેરંટી આપનારાઓ અને કાનૂની વારસદારો લોન ચૂકવવામાં અસમર્થતા વ્યક્ત કરે છે, ત્યારે બેંકોને લોન વસૂલવા માટે મૃતકની મિલકત વેચવાનો અધિકાર છે. 

હોમ લોન અને ઓટો લોનના કિસ્સામાં, બેંકો ફક્ત મૃતકના ઘર અથવા વાહનનો કબજો લે છે અને પછી લોન વસૂલવા માટે તેને વેચવા માટે હરાજી કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ પર્સનલ લોન અથવા અન્ય લોન લીધી હોય, તો બેંકો તેમના પૈસા વસૂલવા માટે અન્ય સંપત્તિઓની હરાજી કરી શકે છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
loanHome loanCar LoanLoan recoveryloan recovery agentborrower diesWhat if a borrower diesPersonal LoanGujarati NewsBank Loan Recovery

Trending news