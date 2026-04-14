Gold Rate: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી અને સોના-ચાંદીમાં આવશે મોટો કડાકો, ઘટીને કેટલે પહોંચશે ભાવ?

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessGold Rate: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજી અને સોના-ચાંદીમાં આવશે મોટો કડાકો, ઘટીને કેટલે પહોંચશે ભાવ?

Gold Rate: જ્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ છેડાયું છે ત્યારથી સોના અને ચાંદી, શેર બજાર, ક્રૂડ ઓઈલમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ સમયે સોનું અને ચાંદી સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે ઉછળતા હોય છે પરંતુ આ વખતે યુદ્ધ દરમિયાન સોના અને ચાંદીમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત એક્સપર્ટના મત મુજબ જો ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ વધશે તો સોના ચાંદના ભાવ ઘટી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 14, 2026, 03:53 PM IST
  • યુદ્ધની સ્થિતિમાં સામાન્ય રીતે સોના-ચાંદીના ભાવ વધતા હોય છે
  • પરંતુ આ વખતે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 
  • એક્સપર્ટનો મત, જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધશે તો સોનું-ચાંદી પછડાઈ શકે છે. 

28 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારથી ઈઝરાયેલ અમે અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલા શરૂ કર્યા છે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી વૈશ્વિક સ્થિતિ અત્યંત ડામાડોળ થતી જોવા મળી રહી છે. બે અઠવાડિયાનું યુદ્ધવિરામ લાગ્યું છે પરંતુ હજુ પણ મિડલ ઈસ્ટમાં ભયંકર તણાવ છે. આ તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર અમેરિકી નેવીના બ્લોકેડથી ગ્લોબલ માર્કેટમાં ખળભળાટ મચેલો છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ પણ જોવા મળી રહી છે. બજારના એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જો ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર કરી ગયું તો સોનું અને ચાંદી પછડાઈ શકે છે. મિડલ ઈસ્ટના સંકટ બાદ સોનામાં 8 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થઈ ચૂક્યો છે. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ પર આધારિત ચાંદીના ભાવમાં પણ 16 ટકાથી વધુનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. 

કોમેક્સ પર સોનાના ભાવ હાલમાં જ 4800 ડોલર પ્રતિ ઔંસ નજીક પહોંચી ગયો. પરંતુ બે દિવસના ઘટાડા બાદ તેમાં મામૂલી રિકવરી જોવા મળી. ચાંદીનો ભાવ 77 ડોલર પ્રતિ ઔંસની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળે છે કે જિયોપોલિટીકલ ટેન્શન વધે એટલે લોકો સોનાને સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે જોતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે સોનામાં નરમી અને ક્રૂડના વધતા ભાવે મોંઘવારીની આશંકાને વધારી દીધી છે. તેની અસર એ છે કે અમેરિકી ડોલરમાં મજબૂતી જોવા મળી રહી છે અને રિયલ યીલ્ડ હાઈ લેવલ પર જોવા મળી રહ્યો છે. 

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકો
અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નેવી દ્વારા નાકાબંધી કરી છે. તેનાથી ઈરાની ઓઈલ નિકાસ પર મોટી અસર પડી રહી છે. ટ્રમ્પના આદેશ બાદ અમેરિકી સેનાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સમુદ્રી નાકાબંધી શરૂ કરી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો કે ઈરાની અધિકારી તેમનો સંપર્ક કરીને ડીલ કરવા માટે તૈયાર છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયાને પણ ઈન્ટરનેશનલ કાયદાના દાયરામાં શાંતિ વાર્તાને ચાલુ રાખવાની વાત કરી છે. ત્યારબાદ ઓઈલના ભાવ વધીને 100 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે જતા રહ્યા. શેર બજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ડોલર ઈન્ડેક્સમાં 0.2 ટકાનો કડાકો જોવા મળ્યો. તેનાથી સોનાને થોડો સપોર્ટ મળ્યો. પરંતુ જાણકારોનું કહેવું છે કે જો બ્લોકેડ ચાલુ રહ્યું અને ઈરાની ઓઈલ સપ્લાય પર અસર પડી તો ઓઈલના  ભાવ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર જઈ શકે છે. 

ઓઈલમાં તેજી આવે તો સોનામાં કડાકો 
કોટક સિક્યુરિટીઝની કોમોડિટી રિસર્ચની એવીપી કૈનાત ચૈનવાલાનું કહેવું છે કે જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર ગયા તો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 10 ટકાનો ઘટાડો શક્ય છે. જો અમેરિકી નેવી તરફથી થઈ રહેલી કાર્યવાહીથી ઈરાની  ક્રૂડ એક્સપોર્ટ પર અસર પડી અને ઓઈલનો બાવ 120 ડોલર પ્રતિ બેરલ ઉપર ગયો તો મોંઘવારી વધશે. આવામાં ફેડ રિઝર્વ પણ વ્યાજ દરને લાંબા સમય સુધી ઊંચા રાખી શકે છે. આ સ્થિતિમાં સોના ચાંદી પર દબાણ વધશે અને આવનારા સમયમાં સોના ચાંદીમાં વધુ કડાકો જોવા મળી શકે છે. સોનાના ભાવ 4400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ, જ્યારે ચાંદી 67 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જઈ શકે છે. 

સોના ચાંદીમાં ક્યારે આવશે તેજી?
હાલની સ્થિતિમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ક્રૂડ ઓઈલ પર નિર્ભર છે. જો વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ તૂટશે તો સોના અને ચાંદીમાં તેજી આવશે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 90 ડોલર પ્રતિ બેરલ નીચે ગયા તો સોના-ચાંદીને સપોર્ટ મળી શકે છે. આ સ્થિતિમાં સોનું ફરીથી 5000 ડોર પ્રતિ ઔંસ પાર જઈ શકે છે. એ જ રીતે ચાંદી 80 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ઉપર જઈ શકે છે. 

સોના અને ચાંદીના ભાવ
આજે આંબેડકર જયંતી છે એટલે IBJA દ્વારા જાહેર રજાના દિવસે સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ બહાર પાડવામાં  આવતા નથી. પરંતુ IBJAના કાલના બંધ ભાવ મુજબ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ તૂટીને 150011 પર જોવા મળ્યો જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 236981 પર પહોંચ્યો. 

એક્સપર્ટનો મત
પૃથ્વી ફિનમાર્ટના ડાયરેક્ટર મનોજકુમાર જૈને રોકાણ વિશે કહ્યું કે હાલની સ્થિતિમાં રોકાણકારોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. જિયો પોલિટિકલ ટેન્શન ઘટવા અને ડોલરના નબળા પડવા સુધી સોના ચાંદીમાં ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. એસઆઈપીમાં રોકાણ ચાલુ રાખી શકાય છે. પરંતુ હાલ કોઈ પણ મટોી ખરીદી કરતા પહેલા થોડા સતર્ક રહો. ક્રૂડનો ભાવ ઉપર ગયો તો સોના અને ચાંદીના ભાવ નીચે આવશે. 

 (Disclaimer: અહીં ફક્ત એક્સપર્ટના મત અંગે જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી કે Z 24 કલાક કોઈ દાવો કરતું નથી. કોઈ પણ રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)

