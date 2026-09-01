/DA Hike : જો મોંઘવારી ભથ્થું 3% વધે તો પગારમાં કેટલો થશે વધારો ? સમજો બેઝિક સેલરીનું સરળ ગણિત

DA Hike : જ્યારે પણ સરકાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો જાહેર કરે છે, ત્યારે દરેક સરકારી કર્મચારી અને પેન્શનધારકના મનમાં પહેલો પ્રશ્ન એ આવે છે કે, મારા પગારમાં મહિને ખરેખર કેટલા વધારાના પૈસા આવશે ? લોકો ઘણીવાર અહીં મોટી ભૂલ કરે છે. જો સરકાર મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો કરે છે, તો તેઓ તેમના કુલ પગારના 3% ગણતરી કરે છે. જો કે, આવું બિલકુલ નથી.
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી હંમેશા તમારા બેઝિક પગારના આધારે કરવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં સમજીએ કે જો 3% મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવે તો તમારા ખિસ્સામાં કેટલા વધારાના પૈસા આવશે.
મોંઘવારી ભથ્થાનું સરળ ગણિત
ધારો કે મોંઘવારી ભથ્થાનો દર 60% થી વધીને 63% (3% નો વધારો) થાય તો...
મહિને વધતું DA = બેઝિક પગાર × 3 ÷ 100
ચાલો આપણે આને ત્રણ અલગ અલગ બેઝિક પગાર લેવલ પર આધારિત ઉદાહરણો સાથે સમજીએ
જો તમારો બેઝિક પગાર ₹30,000 છે, તો...
જૂનો DA (60%): ₹18,000
નવો DA (63%): ₹18,900
માસિક ફાયદો : ₹30,000 × 3% = ₹900 પ્રતિ માસ
વાર્ષિક ફાયદો : ₹900 × 12 = ₹10,800 પ્રતિ વર્ષ
જો તમારો બેઝિક પગાર ₹40,000 છે, તો...
જૂનો DA (60%): ₹24,000
નવો DA (63%): ₹25,200
માસિક ફાયદો : ₹40,000 × 3% = ₹1,200 પ્રતિ માસ
વાર્ષિક ફાયદો : ₹1,200 × 12 = ₹14,400 પ્રતિ વર્ષ
જો તમારો મૂળ પગાર ₹50,000 છે:
જૂનો DA (60%): ₹30,000
નવો DA (63%): ₹31,500
માસિક ફાયદો : ₹50,000 × 3% = ₹1,500 પ્રતિ માસ
વાર્ષિક ફાયદો : ₹1,500 × 12 = ₹18,000 પ્રતિ વર્ષ
શું વધેલી DAની સંપૂર્ણ રકમ તમારા ખાતામાં જમા થશે ?
DA તમારા કુલ પગારમાં વધારો કરે છે, પરંતુ તમારા ટેક-હોમ પગારમાં ફેરફાર બે ફેક્ટર પર આધાર રાખે છે. પહેલું આવકવેરો છે, વધેલો DA તમારી કુલ કરપાત્ર આવકમાં ઉમેરવામાં આવે છે, જેના કારણે કર કપાત વધુ થઈ શકે છે. બીજું ફેક્ટર PF અને NPS કપાતનો સમાવેશ થાય છે, બેઝિક પગાર અને DAમાં વધારો PF/NPS કપાતમાં પણ થોડો વધારો થાય છે, જે બેઝિક રીતે તમારી ભવિષ્યની બચત તરીકે કામ કરે છે.
સરકાર DA શા માટે અને ક્યારે વધારશે ?
મોંઘવારીની અસર ઘટાડવા માટે સરકાર તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈ દરમિયાન) DA અને DR (મોંઘવારી રાહત)માં સુધારો કરે છે. આ સુધારો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્ક્સ માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI-IW)ના ડેટાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.