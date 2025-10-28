Prev
ભારત રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે તો પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં પહોચશે 100ને પાર ? નોમુરાએ ટેરિફ પર કર્યો મોટો દાવો!

India import Oil: નોમુરાએ રશિયન તેલ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો છે. નોમુરા કહે છે કે ભારતની રશિયન તેલ આયાત હાલમાં 33 ટકા છે, પરંતુ તેમા ઘટાડો થશે. આના પરિણામે ટેરિફમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:09 PM IST

ભારત રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે તો પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં પહોચશે 100ને પાર ? નોમુરાએ ટેરિફ પર કર્યો મોટો દાવો!

India import Oil: રશિયાની બે સૌથી મોટી તેલ કંપનીઓ પર યુએસ પ્રતિબંધો બાદ, ભારત પર રશિયાથી ક્રૂડ ઓઇલ આયાત ઘટાડવાનું દબાણ વધ્યું છે. આ દરમિયાન, કેટલાક અહેવાલોમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત રશિયન તેલની આયાત ઘટાડશે. હવે, નોમુરા ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું છે કે ભારતની રશિયન તેલની આયાત ઘટવાની તૈયારીમાં છે.

નોમુરા ઇન્ડિયાએ એક નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે રશિયા પાસેથી ભારતની ખરીદી હજુ પણ કુલ ક્રૂડ ઓઇલ આયાતના 33 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ નવેમ્બરના અંત પછી રિફાઇનર્સ મધ્ય પૂર્વ અને અમેરિકન પુરવઠા તરફ વળતાં આ હિસ્સો ઘટવાની ધારણા છે. આનાથી તેલ આયાતનો ખર્ચ વધશે. આ દરમિયાન, રશિયન તેલ ડિસ્કાઉન્ટ પ્રતિ બેરલ $1.8-2.2 રહેવાની ધારણા છે.

નોમુરા માને છે કે સીધી અસર GDPના 0.04 ટકા પર મેનેજ કરી શકાય છે, જોકે વૈશ્વિક તેલના ઊંચા ભાવ દ્વારા પરોક્ષ અસર વધુ નોંધપાત્ર હશે. નોમુરાએ જણાવ્યું હતું કે જો આ ફેરફારથી અમેરિકા સાથે વેપાર કરાર થશે અને ટેરિફમાં ઘટાડો થશે, તો ભારતને પણ ફાયદો થઈ શકે છે.

નવેમ્બરમાં 25 ટકા ટેરિફ ઘટાડવામાં આવશે

તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ હાલમાં માને છે કે નવેમ્બર પછી 25 ટકા રશિયન દંડ હટાવી લેવામાં આવશે, જ્યારે 25 ટકા પારસ્પરિક ટેરિફ નાણાકીય વર્ષ 2026 સુધી ચાલુ રહેશે. સતત ત્રણ અઠવાડિયાના ઘટાડા પછી, ભૂરાજકીય અને વેપાર વિકાસને કારણે ગયા અઠવાડિયે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો.

રશિયન તેલ કંપનીઓ રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર વધારાના પ્રતિબંધો લગાવવાના યુએસના નિર્ણયથી પુરવઠાની ચિંતા ફરી જાગી, જેના કારણે ભાવ પ્રતિ બેરલ $61થી ઉપર પહોંચી ગયા.

નોમુરાએ કહ્યું કે, એકંદરે, અમે માનીએ છીએ કે રશિયાથી તેલની આયાતનો ખર્ચ ઓછા યુએસ ટેરિફના ફાયદા કરતાં વધુ હશે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે વડા પ્રધાન મોદીએ તેમને ખાતરી આપી હતી કે ભારત રશિયાથી તેલ આયાત કરવાનું બંધ કરશે. જ્યારે આ તાત્કાલિક થશે નહીં, સંક્રમણ એક નાની પ્રક્રિયા હશે જે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે. ભારતે આની પુષ્ટિ કરી નથી.

ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ

મહેતા ઇક્વિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (કોમોડિટીઝ) રાહુલ કલાન્ત્રીએ આજે ​​જણાવ્યું હતું કે ચીન અને ભારત સાથે વેપાર વાટાઘાટો અંગે આશાવાદથી ભાવના વધુ મજબૂત બની છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે રિકવરી છતાં, વૈશ્વિક બજારોમાં સતત વધુ પડતો પુરવઠો અને યુએસ સરકારના શટડાઉનથી ઉદ્ભવતી અનિશ્ચિતતા કોઈપણ નોંધપાત્ર લાભને અટકાવી શકે છે.

